香港小姐2023｜梁晶晶成本屆最強黑馬 村姑變白富美獲評判點名大讚

《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，多名大熱佳麗如莊子璇、郭珮文及王敏慈等已火速彈起人氣急升，不過早前網上流傳一份疑似賽果，現年25歲的「翻版宮雪花」梁晶晶（Nicole）從未受到傳媒注目，卻突然被指是內定五強之一，成為最強「黑馬佳麗」。