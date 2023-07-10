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香港小姐2023｜梁晶晶成本屆最強黑馬 村姑變白富美獲評判點名大讚

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《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，多名大熱佳麗如莊子璇、郭珮文及王敏慈等已火速彈起人氣急升，不過早前網上流傳一份疑似賽果，現年25歲的「翻版宮雪花」梁晶晶（Nicole）從未受到傳媒注目，卻突然被指是內定五強之一，成為最強「黑馬佳麗」。

港姐 梁晶晶 梁晶晶成今屆「黑馬佳麗」。
梁晶晶成今屆「黑馬佳麗」。（圖片來源：TVB影片截圖）

愈來愈靚被讚「村姑大翻身」

梁晶晶並非典型的第一眼美女，再加上可能不太懂得打扮，「娘」味較重，頭兩輪面試都未有受到太大注目，傳媒對她的描述不外乎都是「帶工人姐姐面試」、「狼狽甩鞋」、「面試遲到」等等，比起其餘大熱佳麗失色很多，甚至被傳媒改做「翻版宮雪花」。不過，她接受大改造時卻容貌大升級，被外界形容為「村姑大翻身」。

港姐 梁晶晶 第一輪面試時的梁晶晶「娘」味較重。
第一輪面試時的梁晶晶「娘」味較重。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 梁晶晶 第二輪面試時的她。
第二輪面試時的她。（圖片來源：[email protected]東張+）
港姐 梁晶晶 她接受大改造時卻容貌大升級，被外界形容作「村姑大翻身」。
她接受大改造時容貌大升級，被外界形容為「村姑大翻身」。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

家境富裕媽媽開公司

現年25歲的梁晶晶畢業於奧克蘭理工大學，現在是一名室內設計師。她早前在節目中不自覺地炫耀自己「喺媽咪公司度做」，而且早前面試時亦被傳媒目擊由哥哥揸名車接送到場，相信家庭環境富裕，是名副其實的「白富美」。

港姐 梁晶晶 梁晶晶畢業於奧克蘭理工大學，現在是一名室內設計師。
梁晶晶畢業於奧克蘭理工大學，現在是一名室內設計師。（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 梁晶晶 她自我介紹的時候強調自己在媽媽公司工作。
她自我介紹的時候強調自己在媽媽公司工作。（圖片來源：TVB影片截圖）

獲評判點名大讚

日前TVB在「終極面試」特輯中公開22強名單，賽前不被看好的梁晶晶同時被多名專業評判點名大讚，不但被陳嘉容評為三甲人選之一，形容她「好大方得體、好自然」，更被《2023香港小姐競選》籌備委員會形象監督陳惠英大讚好上鏡：「一行出嚟，對眼真係好Wow。」所有評語幾乎都是一面倒地好。有指TVB要求入選決賽的佳麗要簽約五年，因此嚇窒多位參賽者而退選，梁晶晶早前向傳媒表示與TVB簽5年合約完全沒問題，假如外流賽果屬實，可能正正就是這個原因入圍5強。

港姐 梁晶晶 梁晶晶同時被多名專業評判點名大讚。
梁晶晶同時被多名專業評判點名大讚。（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 梁晶晶 整個人脫胎換骨。
整個人脫胎換骨。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網上流出疑似賽果名單

有網民發現維基百科出現了疑似賽果名單，名單上清楚列明各個獎項的奪獎佳麗，包括冠軍莊子璇、亞軍黃泳嘉及季軍賀怡雯，入圍五強的還有潘明璇和梁晶晶；另外，大熱佳麗郭珮文、王敏慈和王怡然則大熱倒灶五強不入，但卻分別獲頒發「友誼小姐」、「最上鏡小姐」以及「國際親善小姐」，而TVB藝人趙璧渝妹妹趙穎琪則是「最有名星相小姐」。不過現時此「比賽結果」已被刪除。

港姐 梁晶晶 香港小姐2023 港姐 香港小姐 網上流出疑似賽果名單。
網上流出疑似賽果名單。（圖片來源：網上圖片）

香港小姐2023｜網傳冠軍莊子璇

首輪面試開始已被傳媒封為「港版IU」的莊子璇（Hilary）不但外表甜美可愛，原來亦是一名學霸，現年21歲的她現時是一名學生，就讀於香港大學食物及營養科學學系。身高168.5cm高的莊子璇，經常於社交平台上傳旅行照和自拍，沒有賣弄性感之餘，憑可愛和清純深受網民喜愛。

港姐 梁晶晶 香港小姐2023 港姐 香港小姐 莊子璇。
莊子璇。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳亞軍黃泳嘉

現年22歲的黃泳嘉（Jessica）是一名學生，目前在加拿大麥基爾大學讀書。她早前在「終極面試」時向評判表示覺得自己不夠好看，樂小姐就安慰她說其實她的牙齒很好看，又提醒她不要經常用頭髮擋住眼睛，不過她當時回答說：「頭髮唔鍾意聽話。」樂小姐則回應：「頭髮唔聽話啫，個人聽話咪得囉。」

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黃泳嘉。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳季軍賀怡雯

現年23歲的中英混血兒賀怡雯（Lea）畢業自上海戲劇學院，身高有176cm的她未參選前已是少有名氣的模特兒，亦有「翻版王祖賢」之稱，獲不少網民大讚有明星相。

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賀怡雯。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳五強潘明璇、梁晶晶

現年24歲的潘明璇（Michelle）是香港大學金融碩士畢業生，現時任職股票分析師。165cm高的她有過不少選美經驗，她由2017年香港小姐冠軍得主雷莊𠒇提名而獲得關注。至於現年25歲的梁晶晶（Nicole）則畢業於奧克蘭理工大學，現職室內設計師。

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潘明璇。（圖片來源：TVB影片截圖）
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梁晶晶。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳「友誼小姐」郭珮文

現年21歲的郭珮文（Juliana）憑一頭金髮及傲人身材在賽前早已贏盡話題，身高168cm的她畢業於紐約大學，現時是一名在網上經營首飾店的老闆娘。

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郭珮文。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳「最上鏡小姐」王敏慈

現年21歲的王敏慈（Lovelle）有「翻版范冰冰」的稱號，她於新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，身高169cm的她於面試時因妝太濃被外界質疑整容，不過有其好友在網上上載中學合照力證其精緻五官純天然，隨後她亦以淡妝示人，粉碎整容傳言。

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王敏慈。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳「國際親善小姐」王怡然

現年21歲的王怡然（Lynn）來自江蘇，現時於浸會大學傳理學院就讀，她同時亦是一名小紅書網紅。

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王怡然。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳「最有名星相小姐」趙穎琪

現年26歲的趙穎琪（Gladys）畢業於瑞士酒店管理大學，現為一名客戶服務主任，她同時是TVB女藝人趙璧渝的妹妹而為人熟悉。

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趙穎琪。（圖片來源：TVB影片截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台、[email protected]東張+、TVB影片截圖

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