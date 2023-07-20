香港小姐2023

香港小姐2023｜佳麗泳裝照幕後花絮見真章 有佳麗忽然Big爆更搞到泳衣走位

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《2023香港小姐競選》16位佳麗日前在越南拍攝泳裝照，其後製作組在社交網出po，大爆當日的製作花絮，令眾佳麗的真實身形都無所遁形，當中更有佳麗因為太Big爆而令泳衣走位。

香港小姐2023 16位港姐候選佳麗左起）：1 號吳詠婷Anna）、2 號黃泳嘉Jessica）、3 號鄧凱文Eris） 4 號王怡然Lynn）、5 號梁倩淇Debbie）、6 號胡睿涵Hanna）、7 號毛志琛 Viktoria）、8 號姜依宁Jenny）、9 號潘明璇Michelle）、10 號陳霈錤 Hera）、12 號梁晶晶Nicole）、13 號陳曉彤Cindy）、14 號陳怡名Zora）、 15 號莊子璇Hilary）、16 號郭珮文Juliana）及 17 號王敏慈Lovelle）。
16位港姐候選佳麗（左起）：1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris） 4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛 （Viktoria）、8 號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤 （Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、 15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）及 17 號王敏慈（Lovelle）。（圖片來源：TVB）

香港小姐2023｜16位佳麗泳裝拍攝花絮曝光

在官方照中16位佳麗都企定定影靚相，不過在幕後的拍攝花絮中，就盡展各佳麗不同各度的美態，同時片中仲可以見到攝影師的勞苦功高，原來為影到各佳麗的靚相，一眾攝影師除了要企入水中，更要高難度地拿著反光板，為一眾佳麗打光。

香港小姐2023 攝影師都要企入水中為一眾佳麗影靚相。
攝影師都要企入水中為一眾佳麗影靚相。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 成身都濕晒！
成身都濕晒！（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 又要拍片又要打光，睇見都辛苦。
又要拍片又要打光，睇見都辛苦。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 一眾佳麗更被大風吹到「秀髮亂舞」，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」
一眾佳麗更被大風吹到「秀髮亂舞」，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」（圖片來源：[email protected]

18歲胡睿涵成最強咪神

16位佳麗中，最搶鏡的是只得18歲的6號胡睿涵（Hanna），擁有36吋上圍的她身形最豐滿，連大熱16號「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）都只得35吋上圍，屆居第二，第三則是擁有34吋上圍的9號潘明璇（Michelle）。

香港小姐2023 2023香港小姐競選 陳怡名 6號胡睿涵上圍最豐滿！
官方正面相睇唔出6號胡睿涵上圍有36吋。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 但睇花絮片就見真章，半躺嘅姿勢下，6號胡睿涵上圍依然Big爆。其三圍資料為：36、25.5、36.5吋，身高175.5cm，體重57.5kg，除咗係咪神之外，年僅18歲嘅胡睿涵身高亦冠絕16位佳麗！
但睇花絮片就見真章，半躺嘅姿勢下，6號胡睿涵上圍依然Big爆。其三圍資料為：36、25.5、36.5吋，身高175.5cm，體重57.5kg，除咗係咪神之外，年僅18歲嘅胡睿涵身高亦冠絕16位佳麗！（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 2023香港小姐競選 陳怡名 「金髮蔡思貝」16號郭珮文有對手了！
「金髮蔡思貝」16號郭珮文上圍為35吋，輸咗畀胡睿涵！（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 22歲嘅郭珮文三圍資料為：35、23、36吋，身高168cm，體重54kg，勝在腰肢較6號胡睿涵纖瘦。
22歲嘅郭珮文三圍資料為：35、23、36吋，身高168cm，體重54kg，勝在腰肢較6號胡睿涵纖瘦。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 9號潘明璇以34吋上圍在佳麗咪神榜中排行第三。
9號潘明璇以34吋上圍在佳麗咪神榜中排行第三。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 24歲「學霸Michelle」潘明璇三圍資料為：34、22.5、34吋，身高165cm，體重49.5kg，身形勻稱。
24歲「學霸Michelle」潘明璇三圍資料為：34、22.5、34吋，身高165cm，體重49.5kg，身形勻稱。（圖片來源：[email protected]

26歲陳怡名成「蛇腰」之冠

而14號陳怡名（Zora），就以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，不過她笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」緊隨其後的是同樣擁有22吋纖腰的4號王怡然（Lynn）及5號梁倩淇（Debbie），王怡然馬甲線相當顯眼，梁倩淇則擁有線條分明腹肌。

香港小姐2023 14號陳怡名擁有21.5吋「iPad腰」。
14號陳怡名擁有21.5吋「iPad腰」。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 26歲陳怡名三圍資料為：32、21.5、33.5吋，身高162.5cm，體重43.5kg，上圍雖然僅得32吋，但望落起碼有B Cup。
26歲陳怡名三圍資料為：32、21.5、33.5吋，身高162.5cm，體重43.5kg，上圍雖然僅得32吋，但望落起碼有B Cup。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 4號王怡然擁有22吋纖腰，馬甲線相當明顯。
4號王怡然擁有22吋纖腰，馬甲線相當明顯。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 21歲王怡然三圍資料為：32、22、33吋，身高164cm，體重42.5kg，全場最輕，但佢自爆影相前已肥咗2kg。
21歲王怡然三圍資料為：32、22、33吋，身高164cm，體重42.5kg，全場最輕，但佢自爆影相前已肥咗2kg。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 5號梁倩淇同樣有22吋腰，腹肌線條分明。
5號梁倩淇同樣有22吋腰，腹肌線條分明。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 24歲梁倩淇三圍資料為：32、22、33吋，身高160cm，體重43kg。
24歲梁倩淇三圍資料為：32、22、33吋，身高160cm，體重43kg。（圖片來源：[email protected]

23歲鄧凱文Big爆漏奶

其中3號鄧凱文（Eris）在製作花絮中只得遠鏡，不過仍可睇到身材Big爆，令人意外的是她上圍原來僅得33吋，不算出眾，但可能因為泳裝太細件而走位，竟令她漏出下方波邊。

香港小姐2023 3號鄧凱文泳衣走位，漏出左下方波邊。
3號鄧凱文泳衣走位，漏出左下方波邊。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 但原來現年23歲嘅鄧凱文上圍只得33吋，其三圍資料為：33、24、34吋，身高166cm，體重47kg。
但原來現年23歲嘅鄧凱文上圍只得33吋，其三圍資料為：33、24、34吋，身高166cm，體重47kg。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 在拍攝花絮中鄧凱文只得遠鏡，雙手更繞在雙峰下方，未知是否已發現泳裝走位。
在拍攝花絮中鄧凱文只得遠鏡，雙手更繞在雙峰下方，未知是否已發現泳裝走位。（圖片來源：[email protected]

其他佳麗泳裝拍攝花絮：

《2023香港小姐競選》候選佳麗資料：

編號 佳麗姓名 年齡
(計至8月27日) 		職業 學歷 身高(厘米) 體重(公斤) 身段(吋) 嗜好 志向
1 吳詠婷 (Anna Ng) 19 學生 大學 172.5 60 33, 24½, 36½ 畫畫、寫論文、旅遊 成為一位成功的藥劑師。
2 黃泳嘉 (Jessica Wong) 22 學生 大學畢業 169 48.5 33, 23, 34½ 打網球、彈結他、勾冷衫、健身、閱讀 成為一位大學教授。
3 鄧凱文 (Eris Tang) 23 活動統籌主任 大學畢業 166 47 33, 24, 34 烘焙蛋糕、游水、每日和寵物外出跑步 成為一位多功能的演員。
4 王怡然 (Lynn Wang) 21 學生 大學 164 42.5 32, 22, 33 睡覺、喝咖啡、看劇、衝浪、滑雪 26歲之前擁有自己的物業。
5 梁倩淇 (Debbie Leung) 24 軟件工程師 大學 160 43 32, 22, 33 潛水、溜冰、跳舞 成為一名對社會有正面影響力和貢獻的新時 代女性 。
6 胡睿涵 (Hanna Hu) 18 學生 中學畢業 175.5 57.5 36, 25½, 36½ 逗貓 開一間老人院。
7 毛志琛 (Viktoria Mo) 27 測量師 大學畢業 172.5 53.5 32½, 23½, 35½ 打網球、滑雪、攝影、旅遊 成為一名對社會有正能量及有貢獻的人，向 世界各地的朋友介紹香港美好的一面。
8 姜依宁 (Jenny Jiang) 23 模特兒 碩士研究生 175 51.5 32, 24, 36 跳舞、唱歌、彈琴、 RAP 成為一位出色的模特兒，在舞台上展現自己 。
9 潘明璇 (Michelle Poa) 24 金融分析師 碩士 165 49.5 34, 22½, 34 攀岩、製作咖啡、整pizza 希望成為一名帶給大家歡笑和正能量的人。
10 陳霈錤 (Hera Chan) 25 小學教師 碩士畢業 166 50.4 32, 23, 34½ 旅遊、彈鋼琴、烹飪、游泳 希望成為一個對世界有貢獻的人，能學以致 用回饋社會。
12 梁晶晶 (Nicole Leung) 25 室內設計師 大學畢業 162.5 44 32, 23, 33 健身、畫畫、設計 希望成為出色（為盲人設計）的室內設計師。
候選佳麗資料
編號 佳麗姓名 年齡
(計至8月27日) 		職業 學歷 身高(厘米) 體重(公斤) 身段(吋) 嗜好 志向
13 陳曉彤 (Cindy Chan) 26 鋼琴老師 碩士 166 50.7 33, 23½, 35½ 表演、彈琴、唱歌、跳舞、運動 成為一位有影響力的女藝人。
14 陳怡名 (Zora Chen) 26 公關專員 碩士 162.5 43.5 32, 21½, 33½ 旅行、烹飪、整理家務、做Spa 事業成功家庭幸福的女主人。
15 莊子璇 (Hilary Chong) 21 學生 大學 168.5 51.6 33, 23, 35 唱歌、旅行、打機 成為一位帶給大家正能量及歡樂的藝人。
16 郭珮文 (Juliana Kwok) 22 商網店主 大學 168 54 35, 23, 36 探索美食、時裝 為缺乏自信的人，創造一個安全分享平台， 利用平台啟發大家的正能量。
17 王敏慈 (Lovelle Wang) 21 學生 大學 169 48.5 33, 22½, 34 打卡美食、玩樂器、看電影、 跳舞、唱歌 成為一位可以帶給觀眾歡樂的全能藝人。

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected]

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