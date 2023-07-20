香港小姐2023｜佳麗泳裝照幕後花絮見真章 有佳麗忽然Big爆更搞到泳衣走位
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《2023香港小姐競選》16位佳麗日前在越南拍攝泳裝照，其後製作組在社交網出po，大爆當日的製作花絮，令眾佳麗的真實身形都無所遁形，當中更有佳麗因為太Big爆而令泳衣走位。
香港小姐2023｜16位佳麗泳裝拍攝花絮曝光
在官方照中16位佳麗都企定定影靚相，不過在幕後的拍攝花絮中，就盡展各佳麗不同各度的美態，同時片中仲可以見到攝影師的勞苦功高，原來為影到各佳麗的靚相，一眾攝影師除了要企入水中，更要高難度地拿著反光板，為一眾佳麗打光。
18歲胡睿涵成最強咪神
16位佳麗中，最搶鏡的是只得18歲的6號胡睿涵（Hanna），擁有36吋上圍的她身形最豐滿，連大熱16號「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）都只得35吋上圍，屆居第二，第三則是擁有34吋上圍的9號潘明璇（Michelle）。
26歲陳怡名成「蛇腰」之冠
而14號陳怡名（Zora），就以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，不過她笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」緊隨其後的是同樣擁有22吋纖腰的4號王怡然（Lynn）及5號梁倩淇（Debbie），王怡然馬甲線相當顯眼，梁倩淇則擁有線條分明腹肌。
23歲鄧凱文Big爆漏奶
其中3號鄧凱文（Eris）在製作花絮中只得遠鏡，不過仍可睇到身材Big爆，令人意外的是她上圍原來僅得33吋，不算出眾，但可能因為泳裝太細件而走位，竟令她漏出下方波邊。
其他佳麗泳裝拍攝花絮：
《2023香港小姐競選》候選佳麗資料：
|編號
|佳麗姓名
|
年齡
(計至8月27日)
|職業
|學歷
|身高(厘米)
|體重(公斤)
|身段(吋)
|嗜好
|志向
|1
|吳詠婷 (Anna Ng)
|19
|學生
|大學
|172.5
|60
|33, 24½, 36½
|畫畫、寫論文、旅遊
|成為一位成功的藥劑師。
|2
|黃泳嘉 (Jessica Wong)
|22
|學生
|大學畢業
|169
|48.5
|33, 23, 34½
|打網球、彈結他、勾冷衫、健身、閱讀
|成為一位大學教授。
|3
|鄧凱文 (Eris Tang)
|23
|活動統籌主任
|大學畢業
|166
|47
|33, 24, 34
|烘焙蛋糕、游水、每日和寵物外出跑步
|成為一位多功能的演員。
|4
|王怡然 (Lynn Wang)
|21
|學生
|大學
|164
|42.5
|32, 22, 33
|睡覺、喝咖啡、看劇、衝浪、滑雪
|26歲之前擁有自己的物業。
|5
|梁倩淇 (Debbie Leung)
|24
|軟件工程師
|大學
|160
|43
|32, 22, 33
|潛水、溜冰、跳舞
|成為一名對社會有正面影響力和貢獻的新時 代女性 。
|6
|胡睿涵 (Hanna Hu)
|18
|學生
|中學畢業
|175.5
|57.5
|36, 25½, 36½
|逗貓
|開一間老人院。
|7
|毛志琛 (Viktoria Mo)
|27
|測量師
|大學畢業
|172.5
|53.5
|32½, 23½, 35½
|打網球、滑雪、攝影、旅遊
|成為一名對社會有正能量及有貢獻的人，向 世界各地的朋友介紹香港美好的一面。
|8
|姜依宁 (Jenny Jiang)
|23
|模特兒
|碩士研究生
|175
|51.5
|32, 24, 36
|跳舞、唱歌、彈琴、 RAP
|成為一位出色的模特兒，在舞台上展現自己 。
|9
|潘明璇 (Michelle Poa)
|24
|金融分析師
|碩士
|165
|49.5
|34, 22½, 34
|攀岩、製作咖啡、整pizza
|希望成為一名帶給大家歡笑和正能量的人。
|10
|陳霈錤 (Hera Chan)
|25
|小學教師
|碩士畢業
|166
|50.4
|32, 23, 34½
|旅遊、彈鋼琴、烹飪、游泳
|希望成為一個對世界有貢獻的人，能學以致 用回饋社會。
|12
|梁晶晶 (Nicole Leung)
|25
|室內設計師
|大學畢業
|162.5
|44
|32, 23, 33
|健身、畫畫、設計
|希望成為出色（為盲人設計）的室內設計師。
|候選佳麗資料
|編號
|佳麗姓名
|
年齡
(計至8月27日)
|職業
|學歷
|身高(厘米)
|體重(公斤)
|身段(吋)
|嗜好
|志向
|13
|陳曉彤 (Cindy Chan)
|26
|鋼琴老師
|碩士
|166
|50.7
|33, 23½, 35½
|表演、彈琴、唱歌、跳舞、運動
|成為一位有影響力的女藝人。
|14
|陳怡名 (Zora Chen)
|26
|公關專員
|碩士
|162.5
|43.5
|32, 21½, 33½
|旅行、烹飪、整理家務、做Spa
|事業成功家庭幸福的女主人。
|15
|莊子璇 (Hilary Chong)
|21
|學生
|大學
|168.5
|51.6
|33, 23, 35
|唱歌、旅行、打機
|成為一位帶給大家正能量及歡樂的藝人。
|16
|郭珮文 (Juliana Kwok)
|22
|商網店主
|大學
|168
|54
|35, 23, 36
|探索美食、時裝
|為缺乏自信的人，創造一個安全分享平台， 利用平台啟發大家的正能量。
|17
|王敏慈 (Lovelle Wang)
|21
|學生
|大學
|169
|48.5
|33, 22½, 34
|打卡美食、玩樂器、看電影、 跳舞、唱歌
|成為一位可以帶給觀眾歡樂的全能藝人。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected]