香港小姐2023 港姐

香港小姐2023｜17佳麗會晤傳媒 郭珮文「封胸」莊子璇極老氣狀態大跌

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TVB於昨日（9日）在《2023香港小姐競選》「終極面試」特輯中公開18強名單，不過由於其中一位佳麗賀怡雯（Lea）今日（10日）突然宣布退賽的關係，今日（10日）下午的「《2023 香港小姐競選》候選佳麗首晤新聞界」記者會中只有17位候選佳麗現身會晤傳媒。一眾佳麗在記者會中即場抽出參賽編號，而15號莊子璇（Hilary）更是先拔頭籌，敗16號郭珮文和17號王敏慈先奪由網民投選出的「一見鍾意」獎項。

香港小姐2023 港姐 17位候選佳麗今日10日）現身記者會。
17位候選佳麗今日（10日）現身記者會。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

郭珮文突然「封胸」

賽前已被視作大熱門佳麗的郭珮文，憑一頭金色頭髮和出眾身材的深入民心，今日卻突然「封胸」收起性感身材，再加上一身文青風格的打扮和深色長髮，看起來變得清純得多，令人非常有驚喜。她在抽籤儀式時，未知是否不滿意自己的號碼16號，扁嘴的表情隨即被攝影機捕捉到，與其高冷形象相比非常有反差感。

香港小姐2023 港姐 郭珮文一身文青風格的打扮現身。
郭珮文一身文青風格的打扮現身。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 深色長髮看起來清純得多。
深色長髮看起來清純得多。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 她的參賽編號為16號。
她的參賽編號為16號。（圖片來源：[email protected]B 娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 未知是否不滿意自己的號碼16號，不經意地扁嘴。
未知是否不滿意自己的號碼16號，不經意地扁嘴。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 郭珮文。
郭珮文。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

莊子璇狀態大跌 仍無阻高票奪「一見鍾意佳麗」

另外，TVB於昨晚播出的「終極面試」特輯後舉行限時投票活動，讓觀眾投票選出「一見鍾意佳麗」，投選合眼緣的心水佳麗。投選結果亦已在記者會中公布，由賽前大熱莊子璇以最高票數勝出，力壓第二及第三名的郭珮文和王敏慈則分別獲得。雖然賽前深受網民喜愛，但記者會上的莊子璇未知是否因妝容太濃的關係，卻比起之前面試的時候狀態大跌，而且站在另外2位大熱郭珮文和王敏慈身旁更是明顯被比下去，令人大跌眼鏡。

香港小姐2023 港姐 莊子璇中）獲最高票數奪「一見鍾意佳麗」。
莊子璇（中）獲最高票數奪「一見鍾意佳麗」。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 力壓第二及第三名的郭珮文左）和王敏慈右）。
力壓第二及第三名的郭珮文（左）和王敏慈（右）。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 莊子璇及王敏慈。
莊子璇及王敏慈。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 香港小姐2023｜莊子璇 港姐 樣子甜美。
第三輪面試時的莊子璇。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 今日變得非常老氣。
今日變得非常老氣。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

現場抽取參賽編號

17位候選佳麗盛裝打扮現身，並在記者會上逐一抽籤抽取參賽編號，抽籤結果如下：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Victoria）、8號姜依寧（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、11號周婷（Jennifer）、12號梁晶晶 （Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文 （Juliana）以及17號王敏慈（Lovelle）。

1號 吳詠婷（Anna）19歲

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吳詠婷。（圖片來源：TVB）
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2號 黃泳嘉（Jessica）22歲

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黃泳嘉。（圖片來源：TVB）
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3號 鄧凱文（Eris）23歲

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鄧凱文。（圖片來源：TVB）
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4號 王怡然（Lynn）21歲

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王怡然。（圖片來源：TVB）
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5號 梁倩淇（Debbie）24歲

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梁倩淇。（圖片來源：TVB）
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6號 胡睿涵（Hanna）18歲

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胡睿涵。（圖片來源：TVB）
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7號 毛志琛（Victoria）26歲

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毛志琛。（圖片來源：TVB）
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8號 姜依寧（Jenny）23歲

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姜依寧。（圖片來源：TVB）
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9號 潘明璇（Michelle）24歲

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潘明璇。（圖片來源：TVB）
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10號 陳霈錤（Hera）25歲

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陳霈錤。（圖片來源：TVB）
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11號 周婷（Jennifer）24歲

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周婷。（圖片來源：TVB）
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12號 梁晶晶 （Nicole）25歲

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梁晶晶。（圖片來源：TVB）
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13號 陳曉彤（Cindy）26歲

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陳曉彤。（圖片來源：TVB）
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14號 陳怡名（Zora）26歲

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陳怡名。（圖片來源：TVB）
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15號 莊子璇（Hilary）21歲

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莊子璇。（圖片來源：TVB）
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16號 郭珮文 （Juliana）21歲

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郭珮文。（圖片來源：TVB）
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17號 王敏慈（Lovelle）21歲

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王敏慈。（圖片來源：TVB）
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected] 娛樂新聞台

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