香港小姐2023｜17佳麗會晤傳媒 郭珮文「封胸」莊子璇極老氣狀態大跌
郭珮文突然「封胸」
賽前已被視作大熱門佳麗的郭珮文，憑一頭金色頭髮和出眾身材的深入民心，今日卻突然「封胸」收起性感身材，再加上一身文青風格的打扮和深色長髮，看起來變得清純得多，令人非常有驚喜。她在抽籤儀式時，未知是否不滿意自己的號碼16號，扁嘴的表情隨即被攝影機捕捉到，與其高冷形象相比非常有反差感。
莊子璇狀態大跌 仍無阻高票奪「一見鍾意佳麗」
另外，TVB於昨晚播出的「終極面試」特輯後舉行限時投票活動，讓觀眾投票選出「一見鍾意佳麗」，投選合眼緣的心水佳麗。投選結果亦已在記者會中公布，由賽前大熱莊子璇以最高票數勝出，力壓第二及第三名的郭珮文和王敏慈則分別獲得。雖然賽前深受網民喜愛，但記者會上的莊子璇未知是否因妝容太濃的關係，卻比起之前面試的時候狀態大跌，而且站在另外2位大熱郭珮文和王敏慈身旁更是明顯被比下去，令人大跌眼鏡。
現場抽取參賽編號
17位候選佳麗盛裝打扮現身，並在記者會上逐一抽籤抽取參賽編號，抽籤結果如下：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Victoria）、8號姜依寧（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、11號周婷（Jennifer）、12號梁晶晶 （Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文 （Juliana）以及17號王敏慈（Lovelle）。
1號 吳詠婷（Anna）19歲
2號 黃泳嘉（Jessica）22歲
3號 鄧凱文（Eris）23歲
4號 王怡然（Lynn）21歲
5號 梁倩淇（Debbie）24歲
6號 胡睿涵（Hanna）18歲
7號 毛志琛（Victoria）26歲
8號 姜依寧（Jenny）23歲
9號 潘明璇（Michelle）24歲
10號 陳霈錤（Hera）25歲
11號 周婷（Jennifer）24歲
12號 梁晶晶 （Nicole）25歲
13號 陳曉彤（Cindy）26歲
14號 陳怡名（Zora）26歲
15號 莊子璇（Hilary）21歲
16號 郭珮文 （Juliana）21歲
17號 王敏慈（Lovelle）21歲
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