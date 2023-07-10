香港小姐2023｜17佳麗會晤傳媒 郭珮文「封胸」莊子璇極老氣狀態大跌

TVB於昨日（9日）在《2023香港小姐競選》「終極面試」特輯中公開18強名單，不過由於其中一位佳麗賀怡雯（Lea）今日（10日）突然宣布退賽的關係，今日（10日）下午的「《2023 香港小姐競選》候選佳麗首晤新聞界」記者會中只有17位候選佳麗現身會晤傳媒。一眾佳麗在記者會中即場抽出參賽編號，而15號莊子璇（Hilary）更是先拔頭籌，敗16號郭珮文和17號王敏慈先奪由網民投選出的「一見鍾意」獎項。