香港小姐2023｜18強佳麗官方照出爐 郭珮文王敏慈超淡妝唔同晒樣

《2023香港小姐競選》一眾佳麗自面試起已大受外界關注，TVB於昨晚（9日）播出的「終極面試」特輯中公開18強名單，大熱佳麗如莊子璇、郭珮文及王敏慈等人繼續有份入圍，另外則有4位佳麗被「叮」，當中包括TVB藝人趙璧渝的妹妹趙穎琪。