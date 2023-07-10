香港小姐2023｜18強佳麗官方照出爐 郭珮文王敏慈超淡妝唔同晒樣
香港小姐2023｜4佳麗被foul
經過4輪激戰之後，在昨晚一集中不幸被淘汰的佳麗共有4位，包括高伊聤（Venus）、鄭思怡（Cherry）、王藝淳（Kitty）和趙穎琪（Gladys）。由於趙穎琪是TVB藝人趙璧渝的妹妹，早早被淘汰令人相當錯愕，而高伊聤早於未正式入圍已被踢爆黑歷史，再加上在節目中被狠批下身肥大，無緣晉級亦不算太過意外。
香港小姐2023｜18強名單出爐
最終一共有18位佳麗成功晉級，分別有梁倩淇（Debbie）、姜依寧（Jenny）、陳曉彤（Cindy）、王怡然（Lynn）、王敏慈（Lovelle）、賀怡雯（Lea）、莊子璇（Hilary）、梁晶晶 （Nicole）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、潘明璇（Michelle）、郭珮文 （Juliana）、胡睿涵（Hanna）、陳怡名（Zora）、周婷（Jennifer）、吳詠婷（Anna）、陳霈錤（Hera）和毛志琛（Victoria），TVB亦公開她們的全新官方宣傳照，一眾佳麗全部以淡妝上陣，部分佳麗的形象更與之前大為不同，令人難以認得出！另外，18位候選佳麗將於本周四（13日）出發前往越南拍攝外景。
梁倩淇（Debbie）24歲
姜依寧（Jenny）23歲
陳曉彤（Cindy）26歲
王怡然（Lynn）21歲
王敏慈（Lovelle）21歲
賀怡雯（Lea）23歲
莊子璇（Hilary）21歲
梁晶晶 （Nicole）25歲
黃泳嘉（Jessica）22歲
鄧凱文（Eris）23歲
潘明璇（Michelle）24歲
郭珮文 （Juliana）21歲
胡睿涵（Hanna）18歲
陳怡名（Zora）26歲
周婷（Jennifer）24歲
吳詠婷（Anna）19歲
陳霈錤（Hera）25歲
毛志琛（Victoria）26歲
香港小姐2023｜網上流出疑似賽果名單
有網民發現維基百科出現了疑似賽果名單，名單上清楚列明各個獎項的奪獎佳麗，包括冠軍莊子璇、亞軍黃泳嘉及季軍賀怡雯，入圍五強的還有潘明璇和梁晶晶；另外，大熱佳麗郭珮文、王敏慈和王怡然則大熱倒灶五強不入，但卻分別獲頒發「友誼小姐」、「最上鏡小姐」以及「國際親善小姐」，而TVB藝人趙璧渝妹妹趙穎琪則是「最有名星相小姐」。不過現時此「比賽結果」已被刪除。
香港小姐2023｜網傳冠軍莊子璇
首輪面試開始已被傳媒封為「港版IU」的莊子璇（Hilary）不但外表甜美可愛，原來亦是一名學霸，現年21歲的她現時是一名學生，就讀於香港大學食物及營養科學學系。身高168.5cm高的莊子璇，經常於社交平台上傳旅行照和自拍，沒有賣弄性感之餘，憑可愛和清純深受網民喜愛。
香港小姐2023｜網傳亞軍黃泳嘉
現年22歲的黃泳嘉（Jessica）是一名學生，目前在加拿大麥基爾大學讀書。她早前在「終極面試」時向評判表示覺得自己不夠好看，樂小姐就安慰她說其實她的牙齒很好看，又提醒她不要經常用頭髮擋住眼睛，不過她當時回答說：「頭髮唔鍾意聽話。」樂小姐則回應：「頭髮唔聽話啫，個人聽話咪得囉。」
香港小姐2023｜網傳季軍賀怡雯
現年23歲的中英混血兒賀怡雯（Lea）畢業自上海戲劇學院，身高有176cm的她未參選前已是少有名氣的模特兒，亦有「翻版王祖賢」之稱，獲不少網民大讚有明星相。
香港小姐2023｜網傳五強潘明璇、梁晶晶
現年24歲的潘明璇（Michelle）是香港大學金融碩士畢業生，現時任職股票分析師。165cm高的她有過不少選美經驗，她由2017年香港小姐冠軍得主雷莊𠒇提名而獲得關注。至於現年25歲的梁晶晶（Nicole）則畢業於奧克蘭理工大學，現職室內設計師。
香港小姐2023｜網傳「友誼小姐」郭珮文
現年21歲的郭珮文（Juliana）憑一頭金髮及傲人身材在賽前早已贏盡話題，身高168cm的她畢業於紐約大學，現時是一名在網上經營首飾店的老闆娘。
香港小姐2023｜網傳「最上鏡小姐」王敏慈
現年21歲的王敏慈（Lovelle）有「翻版范冰冰」的稱號，她於新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，身高169cm的她於面試時因妝太濃被外界質疑整容，不過有其好友在網上上載中學合照力證其精緻五官純天然，隨後她亦以淡妝示人，粉碎整容傳言。
香港小姐2023｜網傳「國際親善小姐」王怡然
現年21歲的王怡然（Lynn）來自江蘇，現時於浸會大學傳理學院就讀，她同時亦是一名小紅書網紅。
香港小姐2023｜網傳「最有名星相小姐」趙穎琪
現年26歲的趙穎琪（Gladys）畢業於瑞士酒店管理大學，現為一名客戶服務主任，她同時是TVB女藝人趙璧渝的妹妹而為人熟悉。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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