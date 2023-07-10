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香港小姐2023｜18強佳麗官方照出爐 郭珮文王敏慈超淡妝唔同晒樣

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《2023香港小姐競選》一眾佳麗自面試起已大受外界關注，TVB於昨晚（9日）播出的「終極面試」特輯中公開18強名單，大熱佳麗如莊子璇、郭珮文及王敏慈等人繼續有份入圍，另外則有4位佳麗被「叮」，當中包括TVB藝人趙璧渝的妹妹趙穎琪。

即睇《香港小姐2023》18位佳麗介紹
香港小姐 港姐 《2023香港小姐競選》18強名單於昨晚公開。
《2023香港小姐競選》18強名單於昨晚公開。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜4佳麗被foul

經過4輪激戰之後，在昨晚一集中不幸被淘汰的佳麗共有4位，包括高伊聤（Venus）、鄭思怡（Cherry）、王藝淳（Kitty）和趙穎琪（Gladys）。由於趙穎琪是TVB藝人趙璧渝的妹妹，早早被淘汰令人相當錯愕，而高伊聤早於未正式入圍已被踢爆黑歷史，再加上在節目中被狠批下身肥大，無緣晉級亦不算太過意外。

香港小姐 港姐 鄭思怡Cherry）。
鄭思怡（Cherry）。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐 港姐 趙穎琪Gladys）是TVB藝人趙璧渝的妹妹。
趙穎琪（Gladys）是TVB藝人趙璧渝的妹妹。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐 港姐 王藝淳Kitty）。
王藝淳（Kitty）。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐 港姐 高伊聤Venus）喊住走。
高伊聤（Venus）喊住走。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜18強名單出爐

最終一共有18位佳麗成功晉級，分別有梁倩淇（Debbie）、姜依寧（Jenny）、陳曉彤（Cindy）、王怡然（Lynn）、王敏慈（Lovelle）、賀怡雯（Lea）、莊子璇（Hilary）、梁晶晶 （Nicole）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、潘明璇（Michelle）、郭珮文 （Juliana）、胡睿涵（Hanna）、陳怡名（Zora）、周婷（Jennifer）、吳詠婷（Anna）、陳霈錤（Hera）和毛志琛（Victoria），TVB亦公開她們的全新官方宣傳照，一眾佳麗全部以淡妝上陣，部分佳麗的形象更與之前大為不同，令人難以認得出！另外，18位候選佳麗將於本周四（13日）出發前往越南拍攝外景。

梁倩淇（Debbie）24歲

香港小姐 港姐 梁倩淇。
梁倩淇。（圖片來源：TVB）

姜依寧（Jenny）23歲

香港小姐 港姐 姜依寧。
姜依寧。（圖片來源：TVB）

陳曉彤（Cindy）26歲

香港小姐 港姐 陳曉彤。
陳曉彤。（圖片來源：TVB）

王怡然（Lynn）21歲

香港小姐 港姐 王怡然。
王怡然。（圖片來源：TVB）

王敏慈（Lovelle）21歲

香港小姐 港姐 王敏慈。
王敏慈。（圖片來源：TVB）

賀怡雯（Lea）23歲

香港小姐 港姐 賀怡雯。
賀怡雯。（圖片來源：TVB）

莊子璇（Hilary）21歲

香港小姐 港姐 莊子璇。
莊子璇。（圖片來源：TVB）

梁晶晶 （Nicole）25歲

香港小姐 港姐 梁晶晶。
梁晶晶。（圖片來源：TVB）

黃泳嘉（Jessica）22歲

香港小姐 港姐 黃泳嘉。
黃泳嘉。（圖片來源：TVB）

鄧凱文（Eris）23歲

香港小姐 港姐 鄧凱文。
鄧凱文。（圖片來源：TVB）

潘明璇（Michelle）24歲

香港小姐 港姐 潘明璇。
潘明璇。（圖片來源：TVB）

郭珮文 （Juliana）21歲

香港小姐 港姐 郭珮文。
郭珮文。（圖片來源：TVB）

胡睿涵（Hanna）18歲

香港小姐 港姐 胡睿涵。
胡睿涵。（圖片來源：TVB）

陳怡名（Zora）26歲

香港小姐 港姐 陳怡名。
陳怡名。（圖片來源：TVB）

周婷（Jennifer）24歲

香港小姐 港姐 周婷。
周婷。（圖片來源：TVB）

吳詠婷（Anna）19歲

香港小姐 港姐 吳詠婷。
吳詠婷。（圖片來源：TVB）

陳霈錤（Hera）25歲

香港小姐 港姐 陳霈錤。
陳霈錤。（圖片來源：TVB）

毛志琛（Victoria）26歲

香港小姐 港姐 毛志琛。
毛志琛。（圖片來源：TVB）

香港小姐2023｜網上流出疑似賽果名單

有網民發現維基百科出現了疑似賽果名單，名單上清楚列明各個獎項的奪獎佳麗，包括冠軍莊子璇、亞軍黃泳嘉及季軍賀怡雯，入圍五強的還有潘明璇和梁晶晶；另外，大熱佳麗郭珮文、王敏慈和王怡然則大熱倒灶五強不入，但卻分別獲頒發「友誼小姐」、「最上鏡小姐」以及「國際親善小姐」，而TVB藝人趙璧渝妹妹趙穎琪則是「最有名星相小姐」。不過現時此「比賽結果」已被刪除。

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網上流出疑似賽果名單。（圖片來源：網上圖片）

香港小姐2023｜網傳冠軍莊子璇

首輪面試開始已被傳媒封為「港版IU」的莊子璇（Hilary）不但外表甜美可愛，原來亦是一名學霸，現年21歲的她現時是一名學生，就讀於香港大學食物及營養科學學系。身高168.5cm高的莊子璇，經常於社交平台上傳旅行照和自拍，沒有賣弄性感之餘，憑可愛和清純深受網民喜愛。

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莊子璇。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳亞軍黃泳嘉

現年22歲的黃泳嘉（Jessica）是一名學生，目前在加拿大麥基爾大學讀書。她早前在「終極面試」時向評判表示覺得自己不夠好看，樂小姐就安慰她說其實她的牙齒很好看，又提醒她不要經常用頭髮擋住眼睛，不過她當時回答說：「頭髮唔鍾意聽話。」樂小姐則回應：「頭髮唔聽話啫，個人聽話咪得囉。」

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黃泳嘉。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳季軍賀怡雯

現年23歲的中英混血兒賀怡雯（Lea）畢業自上海戲劇學院，身高有176cm的她未參選前已是少有名氣的模特兒，亦有「翻版王祖賢」之稱，獲不少網民大讚有明星相。

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賀怡雯。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳五強潘明璇、梁晶晶

現年24歲的潘明璇（Michelle）是香港大學金融碩士畢業生，現時任職股票分析師。165cm高的她有過不少選美經驗，她由2017年香港小姐冠軍得主雷莊𠒇提名而獲得關注。至於現年25歲的梁晶晶（Nicole）則畢業於奧克蘭理工大學，現職室內設計師。

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潘明璇。（圖片來源：TVB影片截圖）
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梁晶晶。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳「友誼小姐」郭珮文

現年21歲的郭珮文（Juliana）憑一頭金髮及傲人身材在賽前早已贏盡話題，身高168cm的她畢業於紐約大學，現時是一名在網上經營首飾店的老闆娘。

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郭珮文。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳「最上鏡小姐」王敏慈

現年21歲的王敏慈（Lovelle）有「翻版范冰冰」的稱號，她於新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，身高169cm的她於面試時因妝太濃被外界質疑整容，不過有其好友在網上上載中學合照力證其精緻五官純天然，隨後她亦以淡妝示人，粉碎整容傳言。

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王敏慈。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳「國際親善小姐」王怡然

現年21歲的王怡然（Lynn）來自江蘇，現時於浸會大學傳理學院就讀，她同時亦是一名小紅書網紅。

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王怡然。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳「最有名星相小姐」趙穎琪

現年26歲的趙穎琪（Gladys）畢業於瑞士酒店管理大學，現為一名客戶服務主任，她同時是TVB女藝人趙璧渝的妹妹而為人熟悉。

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趙穎琪。（圖片來源：TVB影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB影片截圖、TVB

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