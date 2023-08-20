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潘明璇香港小姐2023︱Michelle被爆外貌學歷全造假 前男友怒轟：病態的騙子

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《香港小姐競選2023》將於下個禮拜日舉行決賽，不過9號佳麗潘明璇（Michelle）卻被前男友爆料公開5大謊言，指Michelle無論外貌、學業、事業等都是謊言，更怒斥女方為「病態的騙子」。

潘明璇 潘明璇Michelle
潘明璇Michelle被前男友爆料，指其外貌學歷家底全造假。（圖片來源：TVB提供）

潘明璇被前男友公開5大謊言怒斥：病態的騙子

近日一名聲稱潘明璇（Michelle）前男友的馬來西亞男子Shaun Michael Seow在IG發千字文，再於YouTube開長達26分鐘Live，控訴Michelle由外貌到學歷、家底等全部造假。Shaun表示自己兩年來一直在與「一個病態的騙子交往」，他指Michelle拍拖兩年來一直向自己講大大小小的謊言，分手後更一度因為Michelle而出現心理問題。

潘明璇 Shaun公開兩人的合照。
Shaun公開兩人的合照。（圖片來源：IG@seowie）

前男友大爆年齡學歷職業全造假

前男友大爆Michelle雖然聲稱自己是香港大學金融和經濟學碩士、擁有南洋理工大學新加坡管理大學雙學位、門薩成員等，但實際指是新加坡私立大學之一的新加坡管理學院學生，並已經退學。在工作方面，雖然Michelle聲稱自己曾在摩根大通、貝萊德等大公司任職，但實情是失業，在與Shaun同居期間Michelle基本上每天都無所事事，但都會扮上班，更會向Shuan提及一些「虛構」的同事。Shaun亦指出Michelle是25歲，並不是報稱的22歲。

潘明璇 前男友指未能在南洋理工大學找到Michelle的資料。
前男友指未能在南洋理工大學找到Michelle的資料。（圖片來源：Youtube@Seowie）
潘明璇 前男友更上傳Michelle身份證，力證女方報細數。
前男友更上傳Michelle身份證，力證女方報細數。（圖片來源：Youtube@Seowie）

被指整容又出軌 仲擺親生爸爸上檯

此外，Shaun更大爆曾經在兩人拍拖期間，多次陪Michelle做整容手術，包括鼻子、眼睛、肚子和胸部。在感情方面，雖然Michelle聲稱自己A0，但事實上Michelle在兩人交往期間，曾經與Shaun的屋主出軌；之後又試過謊稱爸爸在瑞士離世，但其實是在香港與其他男士幽會。

潘明璇 疑似整容後照片曝光。
疑似整容後照片曝光。（圖片來源：Youtube@Seowie）
潘明璇 與現在的確好大分別。
與現在的確好大分別。（圖片來源：Youtube@Seowie）

潘明璇IG已轉為私人帳戶

對於港姐再爆醜聞，有傳媒就事件向TVB企業傳訊部作查詢，目前未回覆。另一方面，潘明璇的IG已暫時轉為私人帳戶，未有就事件作回應。

潘明璇
（圖片來源：Facebook@Michelle Poa）
潘明璇
（圖片來源：Facebook@Michelle Poa）
潘明璇 當年都仲係豬膽鼻。
當年都仲係豬膽鼻。（圖片來源：Facebook@Michelle Poa）
潘明璇
（圖片來源：Facebook@Michelle Poa）
潘明璇 Shaun公開Michelle與出軌對象的對話截圖。
Shaun公開Michelle與出軌對象的對話截圖。（圖片來源：Youtube@Seowie）

Michelle前男友爆料影片足本睇：

潘明璇香港小姐2023｜24歲Michelle參選中華小姐 外貌疑似大升級

今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10,000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾在2018年到新加坡參加選美，並奪獎而回，2019年再戰國際中華小姐，當時她於澳洲悉尼一所大學就讀經濟學，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出，更與香港小姐冠軍陳曉華同屆，陳曉華更奪得國際中華小姐冠軍。

潘明璇 國際中華小姐
同屆由陳曉華奪得國際中華小姐冠軍（圖片來源：新假期娛樂）
潘明璇 當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入
當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入（圖片來源：新假期娛樂）
潘明璇 當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入
當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入（圖片來源：新假期娛樂）

港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle今年24歲。
Michelle今年24歲。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 有不少性感相。
有不少性感相。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 好靚女。
好靚女。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 有過萬IG followers。
有過萬IG followers。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 以前的Michelle有少少唔同樣。
以前的Michelle有少少唔同樣。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 曾經玩過選美。
曾經玩過選美。（圖片來源：[email protected]

潘明璇香港小姐2023｜Michelle 由雷莊𠒇提名引關注

參選佳麗潘明璇Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。

港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 由雷莊𠒇提名的Michelle
由雷莊𠒇提名的潘明璇Michelle順利晉身第二輪面試。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle咬住香口膠落車。
Michelle咬住香口膠落車。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 含住香口膠影相。
含住香口膠影相。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 交叉腳企。
交叉腳企。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle同傳媒打招呼。
Michelle同傳媒打招呼。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle由雷莊𠒇提名。
Michelle由雷莊𠒇提名。（圖片來源：IG@juliettelouie）

潘明璇香港小姐2023｜Michelle獲雷莊𠒇提醒要小心記者

她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。

港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。
Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 之後又表示覺得記者影到自己好靚。
之後又表示覺得記者影到自己好靚。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@seowie、Youtube@Seowie、TVB娛樂新聞台、[email protected]、IG@juliettelouie資料或影片來源：Youtube@Seowie

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