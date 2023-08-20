潘明璇香港小姐2023︱Michelle被爆外貌學歷全造假 前男友怒轟：病態的騙子
潘明璇被前男友公開5大謊言怒斥：病態的騙子
近日一名聲稱潘明璇（Michelle）前男友的馬來西亞男子Shaun Michael Seow在IG發千字文，再於YouTube開長達26分鐘Live，控訴Michelle由外貌到學歷、家底等全部造假。Shaun表示自己兩年來一直在與「一個病態的騙子交往」，他指Michelle拍拖兩年來一直向自己講大大小小的謊言，分手後更一度因為Michelle而出現心理問題。
前男友大爆年齡學歷職業全造假
前男友大爆Michelle雖然聲稱自己是香港大學金融和經濟學碩士、擁有南洋理工大學新加坡管理大學雙學位、門薩成員等，但實際指是新加坡私立大學之一的新加坡管理學院學生，並已經退學。在工作方面，雖然Michelle聲稱自己曾在摩根大通、貝萊德等大公司任職，但實情是失業，在與Shaun同居期間Michelle基本上每天都無所事事，但都會扮上班，更會向Shuan提及一些「虛構」的同事。Shaun亦指出Michelle是25歲，並不是報稱的22歲。
被指整容又出軌 仲擺親生爸爸上檯
此外，Shaun更大爆曾經在兩人拍拖期間，多次陪Michelle做整容手術，包括鼻子、眼睛、肚子和胸部。在感情方面，雖然Michelle聲稱自己A0，但事實上Michelle在兩人交往期間，曾經與Shaun的屋主出軌；之後又試過謊稱爸爸在瑞士離世，但其實是在香港與其他男士幽會。
潘明璇IG已轉為私人帳戶
對於港姐再爆醜聞，有傳媒就事件向TVB企業傳訊部作查詢，目前未回覆。另一方面，潘明璇的IG已暫時轉為私人帳戶，未有就事件作回應。
Michelle前男友爆料影片足本睇：
潘明璇香港小姐2023｜24歲Michelle參選中華小姐 外貌疑似大升級
今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10,000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾在2018年到新加坡參加選美，並奪獎而回，2019年再戰國際中華小姐，當時她於澳洲悉尼一所大學就讀經濟學，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出，更與香港小姐冠軍陳曉華同屆，陳曉華更奪得國際中華小姐冠軍。
潘明璇香港小姐2023｜Michelle 由雷莊𠒇提名引關注
參選佳麗潘明璇Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。
潘明璇香港小姐2023｜Michelle獲雷莊𠒇提醒要小心記者
她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。
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