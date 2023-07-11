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潘明璇香港小姐2023｜Michelle「火辣學霸」曾參選華姐 被指外貌升級

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潘明璇香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，多名大熱佳麗如莊子璇、郭珮文及王敏慈等已火速彈起人氣急升，當中仲有一位「火辣學霸」潘明璇（Michelle），她亦獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名，她擁有高學歷，父親為新加坡人，而母親為香港人，而她在自我介紹中稱自己是香港大學財經系碩士，又被翻出4年前曾參加過國際中華小姐，當時外貌跟現時有些分別，被指外貌有升級之嫌！

潘明璇 潘明璇Michelle
潘明璇Michelle（圖片來源：TVB提供）

潘明璇香港小姐2023｜Michelle佳麗個人檔案

入圍編號 9
全名 潘明璇
英文名 Michelle Poa
IG @michelle.poa
年齡 24歲
身高 165cm
體重 49.5kg
地區 新加坡
職業 股票分析師
學歷 香港大學金融碩士

潘明璇香港小姐2023｜24歲Michelle參選中華小姐 外貌疑似大升級

今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10,000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾在2018年到新加坡參加選美，並奪獎而回，2019年再戰國際中華小姐，當時她於澳洲悉尼一所大學就讀經濟學，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出，更與香港小姐冠軍陳曉華同屆，陳曉華更奪得國際中華小姐冠軍。

潘明璇 國際中華小姐
同屆由陳曉華奪得國際中華小姐冠軍（圖片來源：新假期娛樂）
潘明璇 當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入
當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入（圖片來源：新假期娛樂）
潘明璇 當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入
當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入（圖片來源：新假期娛樂）

港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle今年24歲。
Michelle今年24歲。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 有不少性感相。
有不少性感相。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 好靚女。
好靚女。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 有過萬IG followers。
有過萬IG followers。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 以前的Michelle有少少唔同樣。
以前的Michelle有少少唔同樣。（圖片來源：[email protected]
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 曾經玩過選美。
曾經玩過選美。（圖片來源：[email protected]

潘明璇香港小姐2023｜Michelle 由雷莊𠒇提名引關注

參選佳麗潘明璇Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。

港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 由雷莊𠒇提名的Michelle
由雷莊𠒇提名的潘明璇Michelle順利晉身第二輪面試。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle咬住香口膠落車。
Michelle咬住香口膠落車。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 含住香口膠影相。
含住香口膠影相。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 交叉腳企。
交叉腳企。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle同傳媒打招呼。
Michelle同傳媒打招呼。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle由雷莊𠒇提名。
Michelle由雷莊𠒇提名。（圖片來源：[email protected]

潘明璇香港小姐2023｜Michelle獲雷莊𠒇提醒要小心記者

她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。

港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。
Michelle坦白表示有聽取雷莊𠒇的忠告要小心記者。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐 2023 潘明璇 michelle 港姐 michelle 之後又表示覺得記者影到自己好靚。
之後又表示覺得記者影到自己好靚。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

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圖片來源：TVB娛樂新聞台、[email protected][email protected]

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