潘明璇香港小姐2023｜Michelle「火辣學霸」曾參選華姐 被指外貌升級
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潘明璇香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，多名大熱佳麗如莊子璇、郭珮文及王敏慈等已火速彈起人氣急升，當中仲有一位「火辣學霸」潘明璇（Michelle），她亦獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名，她擁有高學歷，父親為新加坡人，而母親為香港人，而她在自我介紹中稱自己是香港大學財經系碩士，又被翻出4年前曾參加過國際中華小姐，當時外貌跟現時有些分別，被指外貌有升級之嫌！
潘明璇香港小姐2023｜Michelle佳麗個人檔案
|入圍編號
|9
|全名
|潘明璇
|英文名
|Michelle Poa
|IG
|@michelle.poa
|年齡
|24歲
|身高
|165cm
|體重
|49.5kg
|地區
|新加坡
|職業
|股票分析師
|學歷
|香港大學金融碩士
潘明璇香港小姐2023｜24歲Michelle參選中華小姐 外貌疑似大升級
今年24歲的Michelle在網上小有名氣，Instagram有10,000多人追蹤，她經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。從相片中亦可見，她曾在2018年到新加坡參加選美，並奪獎而回，2019年再戰國際中華小姐，當時她於澳洲悉尼一所大學就讀經濟學，不過當時的她外貌似乎相比起現時有少少出入，而且雙眼皮沒有現時明顯，不講是她的話還以為是另一個人，不太認得出，更與香港小姐冠軍陳曉華同屆，陳曉華更奪得國際中華小姐冠軍。
潘明璇香港小姐2023｜Michelle 由雷莊𠒇提名引關注
參選佳麗潘明璇Michelle因由2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注，順利晉身第二輪面試的她以一身白色tubetop裙登場，一落私家車即被傳媒包圍，並被要求在馬路中擺甫士影相。未知是否未預備好的關係，Michelle竟然一邊咬住香口膠一邊影相，表情望落更有少少不耐煩。
潘明璇香港小姐2023｜Michelle獲雷莊𠒇提醒要小心記者
她接受傳媒訪問時笑笑口表示，有聽取雷莊𠒇的忠告「要小心記者，因為佢哋影啲相唔係咁靚」，不過她隨即表示很滿意記者們上次影的相，不斷強調「OK啊，你哋都好辛苦」，似乎好擔心會得罪記者。
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圖片來源：TVB娛樂新聞台、[email protected]、[email protected]