潘明璇香港小姐2023｜Michelle「火辣學霸」曾參選華姐 被指外貌升級

潘明璇香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，多名大熱佳麗如莊子璇、郭珮文及王敏慈等已火速彈起人氣急升，當中仲有一位「火辣學霸」潘明璇（Michelle），她亦獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名，她擁有高學歷，父親為新加坡人，而母親為香港人，而她在自我介紹中稱自己是香港大學財經系碩士，又被翻出4年前曾參加過國際中華小姐，當時外貌跟現時有些分別，被指外貌有升級之嫌！