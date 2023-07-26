香港小姐2023｜4號王怡然離奇消失官方宣傳照疑似退選 TVB急發聲明回應

《2023香港小姐競選》又再爆候選佳麗退選潮，早前公開的18位佳麗入面已經分別有賀怡雯及周婷宣布退選，減到只剩下16位佳麗，今日（26日）卻突然再有另一大熱疑似退選，皆因4號大熱王怡然（Lynn）突然從TVB的官方宣傳照中被除名，引起網民熱烈討論！