香港小姐2023｜4號王怡然離奇消失官方宣傳照疑似退選 TVB急發聲明回應
去完越南離奇消失
現年21歲的王怡然來自江蘇，是一名小紅書網紅，因此於未正式入圍已成為網民焦點，現正就讀浸會大學傳理系的她更被傳媒封作「Cute版阿Sa」。她早前亦跟大隊去越南拍攝外景，不過卻被發現沒有一同到廣東出席活動，在TVB昨日（24日）於官方微博更新的最新港姐影片中已經沒有再見到她，而caption亦寫道：「15位候選佳麗已經來到廣東，開展為期4天的活動。」強調參選人數由「16位」變為「15位」。
單人海報獨欠4號 TVB稱因抱恙未前往
另外，TVB亦再次公開候選佳麗們的最新單人海報，同樣沒有王怡然的蹤影，由3號直接跳過去5號佳麗，獨欠4號，疑似正式宣布佳麗人數16變15。不過，至今TVB依然未有正式對外回應過王怡然是否退選的傳言。由於王怡然本來就是內地人，再加上身為網紅的她小有名氣，如今沒有出席內地宣傳活動疑似退選引起內地網民熱烈討論，紛紛在微博留言：「15位？又減1？」、「4號居然退賽」、「還我Lynn」、「陸續退，退剩1個直接冠軍」。
事後，TVB企業傳訊部回覆傳媒指《2023香港小姐競選》候選佳麗日前應邀前赴廣州拍攝內地埋堆堆宣傳短片，4號佳麗王怡然因抱恙關係未能隨大隊前往，大會接受其請假原因。另外強調今次拍攝並非《2023香港小姐競選》大會外景拍攝部份，行程僅屬參與內地宣傳工作。
王怡然香港小姐2023｜Lynn「Cute版阿Sa」多次被批唔識講廣東話
來自內地江蘇，現年21歲的王怡然（Lynn）在第一輪及第二輪面試已引起外界關注，因長相甜美，曾被其他傳媒封為「Cute版阿Sa」，不過望真些，似乎與視帝陳展鵬太太，前港姐單文柔有幾分相似。不過，王怡然本身已是一名稍有名氣的內地網紅，日前她在小紅書拍片分享選港姐的心路歷程：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」
另外，王怡然（Lynn）也解釋大眾對她的質疑，當日她身穿一件露肩黑裙前去面試，心口位置上有一撻紅印，由於位置尷尬，因此有網友問是否「剛種完草莓？」王怡然表示一臉無奈，也覺得這說法很離譜：「誰的嘴這麼大？這是我昨天貼的號碼布，我對後面的膠水過敏了。」
王怡然香港小姐2023｜另一封號「Cute版阿Sa」多翻遭受網民抨擊
來自江蘇、21歲的王怡然因樣子甜美可愛獲封為「Cute版阿Sa」。早前她因不懂說廣東話而遭受網民抨擊，又被指頸上有吻痕，雖然話題多多，不過無損王怡然第二輪面試的心情。在經過髮型大改造後，獲不少網民大讚甜美可愛，有網民表示：「Lynn靚女得黎好襟睇，有氣質」、「總給人有種舒服既感覺」、「王怡然一定3甲必入」。
王怡然香港小姐2023｜孖住王敏慈兩位大熱拍片大曬好感情
早前王敏慈在小紅書分享與兩位佳麗賀怡雯及王怡然的短片，三人頭貼頭打鬧，不過當王敏慈作勢想親王怡然時，王怡然則一臉嫌棄回應，嚇得王敏慈摀嘴尷笑，不過隨後王怡然也有展現笑容。而她們無懼外界的閒言閒語，力曬三人之間的好感情！
周婷香港小姐2023｜冇份跟大隊飛越南疑退選 TVB澄清：需要處理家中要事
TVB於7月9日公開《2023香港小姐競選》18強名單，不過其中一位大熱佳麗賀怡雯（Lea）卻突然在7月10日記者會前宣布退賽，只得17名佳麗現身會晤傳媒。然而，事隔3日人數又再有變動，到7月13日，一眾佳麗出發去機場飛往越南拍攝外景，現年24歲、11號的周婷（Jennifer）突然消失，極有可能已經退選！
相隔未夠一星期 TVB宣布周婷正式退選：尊重其個人決定
當時TVB曾否認周婷退選，只表示她是因為家中有急事需要處理，才未有隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓。但相隔未夠一星期，到今日（7月18日），TVB終於表示接到周婷通知，正式決定退選：
《2023香港小姐競選》大會接到11號候選佳麗周婷通知，因仍需處理家中要事，至今仍未能參與越南外景拍攝及參與競選決賽前連串集訓活動。大會接受及尊重其個人決定，並鼓勵其繼續努力，期待來屆再參與競選。
電視廣播有限公司
企業傳訊部
2023年7月18日
頻頻更新社交網站
TVB宣布周婷退選的消息之後，她在小紅書發文寫道：「我要跟今年的香港小姐競賽說再見了。感謝大家對我的支持和鼓勵。儘管我說粵語很掙扎，大家還是對我很包容，對我有信心。這讓我非常感動。我會努力的。我還要特別感謝TVB的評委和工作人員。你們是我最好的老師。我的16位姐妹們，你們有我最美好的祝願！2023年香港小姐競賽一定會是最成功的一屆！」其實早在退出比賽之前，周婷已多次以工作關係及處理家事為由缺席港姐活動，但她又突然開通小紅書狂曬靚相，當時已有不少網民留言問她為何缺席活動、是否已退選等等，但她都未有回應過。如今入圍又突然退選，令不少網民質疑她是為了博取知名度，亦有人力撐她有樣有學歷，就算退選都前途無可限量。
周婷香港小姐2023｜因工作連番缺席
7月12日一眾佳麗於出發越南前於TVB電視城進行拜神儀式，當時她已經沒有出席，大會統籌經理何小慧對傳媒表示，周婷因請不到假的關係無法出席拜神儀式，又表示很擔心她無法一同出發去越南，又強調對方沒有講過要退選。而另一佳麗郭珮文（Juliana）亦透露，周婷其實已缺席了好幾次訓練。
周婷香港小姐2023｜沒有跟大隊飛越南
7月13日6時多，眾佳麗到達機場準備出發去越南，同樣獨欠周婷只有16佳麗現身，未知究竟是因工作關係無法請假，要單獨自己飛去越南，還是已正式退出比賽。面對傳媒提問時，一眾佳麗都封口不作多談，王敏慈和王怡然僅表示知道11號缺席，但就不知道原因；莊子璇表示因公司指示故不便多談；而潘明璇曾經稱與周婷是朋友，但卻表示未有向對方了解情況。
TVB曾否認周婷退選
TVB企業傳訊部曾於7月13日下午2時，用文字回應周婷疑似退選事件，表示她之所以未有隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓，是因為家中有急事需要處理才缺席，否認她退出《2023香港小姐競選》。
企業傳訊部回覆傳媒查詢:
《2023香港小姐競選》11號候選
佳麗周婷今(13日)早未能隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓,大會接納其因急需要處理家中要事而缺席原因。
2023年7月13日
香港小姐2023｜賀怡雯Lea人氣高過「翻版范冰冰」王敏慈
現年23歲的賀怡雯（Lea）在內地大熱，她身材高䠷有176cm高，10歲起移居內地，有做模特兒工作，除了有「翻版王祖賢」的封號外，更獲網民大讚像安妮夏菲維（Anne Hathaway），所以本身已是賽前大熱人選，人氣更拋離「翻版范冰冰」王敏慈！早在《終極面試》節目播出前，已有消息指Lea已獲直入決賽。
不過，昨日她突然在社交平台宣布以個人原因退選，Lea表示：
「我退賽啦！個人原因退出止步於此。人生總得嘗試一次才知道是否適合不是嗎？通過這段時間的嘗試發現自己的性格並沒有很適合，無法輕鬆面對媒體。TVB是很好的公司，工作人員也很辛苦盡責，想說一聲謝謝你們辛苦了！參選結緣了好多很美好的女孩，希望大家可以走得更遠！！！」
而現時TVB的港姐「一見鍾意佳麗」投票網站上，已將她的名字和檔案移除，只得17位佳麗。
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