王怡然香港小姐2023｜Lynn「Cute版阿Sa」多次被批唔識講廣東話 直認感心虛
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王怡然香港小姐2023｜今屆入圍港姐質素不俗，有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈（Lovelle），她擁有精緻五官及甜美笑容，她與另外兩位大熱「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）和「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）份外老友。王怡然（Lynn）亦是網民心中的黑馬，但她被外界多次批評廣東話不流利，她事後在小紅書拍片分享感受，大方表示會努力學好廣東話。
王怡然香港小姐2023｜Lynn佳麗個人檔案
|入圍編號
|4
|全名
|王怡然
|英文名
|Lynn Wang
|小紅書
|小然然叫Lynn
|年齡
|21歲
|身高
|164cm
|體重
|42.5kg
|地區
|江蘇
|職業
|學生
|學歷
|浸會大學傳理學院year 3
王怡然香港小姐2023｜Lynn「Cute版阿Sa」多次被批唔識講廣東話
來自內地江蘇，現年21歲的王怡然（Lynn）在第一輪及第二輪面試已引起外界關注，因長相甜美，曾被其他傳媒封為「Cute版阿Sa」，不過望真些，似乎與視帝陳展鵬太太，前港姐單文柔有幾分相似。不過，王怡然本身已是一名稍有名氣的內地網紅，日前她在小紅書拍片分享選港姐的心路歷程：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」
另外，王怡然（Lynn）也解釋大眾對她的質疑，當日她身穿一件露肩黑裙前去面試，心口位置上有一撻紅印，由於位置尷尬，因此有網友問是否「剛種完草莓？」王怡然表示一臉無奈，也覺得這說法很離譜：「誰的嘴這麼大？這是我昨天貼的號碼布，我對後面的膠水過敏了。」
王怡然香港小姐2023｜另一封號「Cute版阿Sa」多翻遭受網民抨擊
來自江蘇、21歲的王怡然因樣子甜美可愛獲封為「Cute版阿Sa」。早前她因不懂說廣東話而遭受網民抨擊，又被指頸上有吻痕，雖然話題多多，不過無損王怡然第二輪面試的心情。在經過髮型大改造後，獲不少網民大讚甜美可愛，有網民表示：「Lynn靚女得黎好襟睇，有氣質」、「總給人有種舒服既感覺」、「王怡然一定3甲必入」。
王怡然香港小姐2023｜孖住王敏慈兩位大熱拍片大曬好感情
早前王敏慈在小紅書分享與兩位佳麗賀怡雯及王怡然的短片，三人頭貼頭打鬧，不過當王敏慈作勢想親王怡然時，王怡然則一臉嫌棄回應，嚇得王敏慈摀嘴尷笑，不過隨後王怡然也有展現笑容。而她們無懼外界的閒言閒語，力曬三人之間的好感情！
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圖片來源：TVB提供、TVB 娛樂新聞截圖、小紅書@小然然叫Lynn、小紅書@王敏慈