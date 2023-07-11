王怡然香港小姐2023｜Lynn「Cute版阿Sa」多次被批唔識講廣東話 直認感心虛

王怡然香港小姐2023｜今屆入圍港姐質素不俗，有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈（Lovelle），她擁有精緻五官及甜美笑容，她與另外兩位大熱「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）和「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）份外老友。王怡然（Lynn）亦是網民心中的黑馬，但她被外界多次批評廣東話不流利，她事後在小紅書拍片分享感受，大方表示會努力學好廣東話。