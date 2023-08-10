香港小姐2023｜16候選港姐童年照曝光 郭珮文超有仙氣潘明璇判若兩人

《2023香港小姐競選》將於本月27日舉行，日前TVB港姐官方社交網站公開三個階段的佳麗童年照，分別是可愛BB Look、童年精靈Look及青春少女Look。為了增加趣味性，更同時進行了一個名為「Little Miss HK猜猜我是誰」的網上互動競猜遊戲，看看網民能否一眼認出心水佳麗！
黃泳嘉郭珮文由細靚到大
在48張公開的佳麗童年照中，大致可分為「三歲定八十」、「女大十八變」、「仙氣美少女」、「可愛靚B」及「男仔頭」類型。「三歲定八十系列」有2號黃泳嘉（Jessica）、12號梁晶晶（Nicole）、16號郭珮文（Juliana），其中黃泳嘉由BB開始已與現時樣子幾乎一模一樣，至於郭珮文亦一樣似足8成，仙氣十足的外貌獲不少眼利網民一眼認出。
姜依宁「變臉」成功
與這個系列剛好相反的有「女大十八變系列」的7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）和9號潘明璇（Michelle），及「男仔頭系列」的陳怡名（Zora）、鄧凱文（Eris）和梁倩淇（Debbie），當中「變臉」程度最厲害就是姜依宁。現時身形高䠷兼下巴尖尖的姜依宁，BB時候原來是「超級包包臉」，眼睛更瞇成一條線。另外，潘明璇小時候的外表與現時簡直判若兩人，完全認不出是同一個人！
王怡然細細個超可愛
其實不少佳麗由BB開始已長得標緻可人，1號吳詠婷（Anna）、6號胡睿涵（Hanna）、10號陳霈錤（Hera）、13號陳曉彤（Cindy）及15號莊子璇（Hilary）便齊齊被列入「可愛靚B系列」。小時候的陳霈錤擁有一雙明眸，精靈又趣緻，非常可愛。至於王怡然及王敏慈則雙雙被列入「仙氣美少女系列」，青春少艾Look仙氣大爆發，當中以「零妝容」上陣影學生相的王怡然更是充滿青春氣息！
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