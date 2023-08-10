香港小姐2023 童年照

香港小姐2023｜16候選港姐童年照曝光 郭珮文超有仙氣潘明璇判若兩人

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《2023香港小姐競選》將於本月27日舉行，日前TVB港姐官方社交網站公開三個階段的佳麗童年照，分別是可愛BB Look、童年精靈Look及青春少女Look。為了增加趣味性，更同時進行了一個名為「Little Miss HK猜猜我是誰」的網上互動競猜遊戲，看看網民能否一眼認出心水佳麗！

香港小姐2023 童年照
（圖片來源：TVB）

黃泳嘉郭珮文由細靚到大

在48張公開的佳麗童年照中，大致可分為「三歲定八十」、「女大十八變」、「仙氣美少女」、「可愛靚B」及「男仔頭」類型。「三歲定八十系列」有2號黃泳嘉（Jessica）、12號梁晶晶（Nicole）、16號郭珮文（Juliana），其中黃泳嘉由BB開始已與現時樣子幾乎一模一樣，至於郭珮文亦一樣似足8成，仙氣十足的外貌獲不少眼利網民一眼認出。

香港小姐2023 童年照 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 黃泳嘉。
2號黃泳嘉。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 童年照 2號黃泳嘉。
2號黃泳嘉。（圖片來源：TVB）

香港小姐2023 童年照 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 郭珮文。
16號郭珮文。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 童年照 16號郭珮文。
16號郭珮文。（圖片來源：TVB）

姜依宁「變臉」成功

與這個系列剛好相反的有「女大十八變系列」的7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）和9號潘明璇（Michelle），及「男仔頭系列」的陳怡名（Zora）、鄧凱文（Eris）和梁倩淇（Debbie），當中「變臉」程度最厲害就是姜依宁。現時身形高䠷兼下巴尖尖的姜依宁，BB時候原來是「超級包包臉」，眼睛更瞇成一條線。另外，潘明璇小時候的外表與現時簡直判若兩人，完全認不出是同一個人！

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8號姜依宁。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 童年照 8號姜依宁
8號姜依宁。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 童年照 9號潘明璇
9號潘明璇（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 童年照 9號潘明璇
9號潘明璇（圖片來源：TVB）

王怡然細細個超可愛

其實不少佳麗由BB開始已長得標緻可人，1號吳詠婷（Anna）、6號胡睿涵（Hanna）、10號陳霈錤（Hera）、13號陳曉彤（Cindy）及15號莊子璇（Hilary）便齊齊被列入「可愛靚B系列」。小時候的陳霈錤擁有一雙明眸，精靈又趣緻，非常可愛。至於王怡然及王敏慈則雙雙被列入「仙氣美少女系列」，青春少艾Look仙氣大爆發，當中以「零妝容」上陣影學生相的王怡然更是充滿青春氣息！

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4號王怡然。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 童年照 4號王怡然。
4號王怡然。（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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