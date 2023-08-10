香港小姐2023｜16候選港姐童年照曝光 郭珮文超有仙氣潘明璇判若兩人

《2023香港小姐競選》將於本月27日舉行，日前TVB港姐官方社交網站公開三個階段的佳麗童年照，分別是可愛BB Look、童年精靈Look及青春少女Look。為了增加趣味性，更同時進行了一個名為「Little Miss HK猜猜我是誰」的網上互動競猜遊戲，看看網民能否一眼認出心水佳麗！