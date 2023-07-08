港姐2023終極面試｜Juliana郭佩文不只遲到1次 陳嘉容嬲爆訓斥

港姐2023終極面試｜《2023香港小姐競選 終極面試》將於明晚（9日）播出最後一集，22位入圍佳麗將繼續接受由TVB總經理曾志偉率領的星級評審團的嚴格考核，而今集將再有4名佳麗會被淘汰，即是會有18位成功晉級的準佳麗可以出發越南拍攝外景，而節目亦繼續由陸浩明（6號）擔任主持。其中一位大熱Juliana郭佩文引發小風波，搞到陳嘉容嬲爆訓斥！