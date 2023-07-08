港姐2023終極面試｜Juliana郭佩文不只遲到1次 陳嘉容嬲爆訓斥
香港小姐2023終極面試｜Juliana郭佩文遲到 激嬲陳嘉容
Catwalk 訓練則由名模陳嘉容擔任導師，陳嘉容對著一班準佳麗極為嚴格，其中鄧凱文表現不合格行到「操兵咁款」，遭陳嘉容下令行到合格為止，陳嘉容更爆出一句：「記唔記腳踭落地先呀，我最後一次講架喇，落選唔關我事！」訓練期間發生小插曲，郭珮文因遲到激嬲陳嘉容，陳嘉容不客氣謂：「你又遲到喎，點解唔早啲出門口呀？」完成以上三個訓練後，22 位準佳麗將接受終極考驗決定邊個眾望所歸、有得留低！
香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中
憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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