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港姐2023終極面試｜Juliana郭佩文不只遲到1次 陳嘉容嬲爆訓斥

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港姐2023終極面試｜《2023香港小姐競選 終極面試》將於明晚（9日）播出最後一集，22位入圍佳麗將繼續接受由TVB總經理曾志偉率領的星級評審團的嚴格考核，而今集將再有4名佳麗會被淘汰，即是會有18位成功晉級的準佳麗可以出發越南拍攝外景，而節目亦繼續由陸浩明（6號）擔任主持。其中一位大熱Juliana郭佩文引發小風波，搞到陳嘉容嬲爆訓斥！

即睇《香港小姐2023》22位入圍佳麗全面睇
郭佩文 Juliana郭珮文因遲到引發小風波
Juliana郭珮文因遲到引發小風波（圖片來源：TVB提供）

香港小姐2023終極面試｜Juliana郭佩文遲到 激嬲陳嘉容

Catwalk 訓練則由名模陳嘉容擔任導師，陳嘉容對著一班準佳麗極為嚴格，其中鄧凱文表現不合格行到「操兵咁款」，遭陳嘉容下令行到合格為止，陳嘉容更爆出一句：「記唔記腳踭落地先呀，我最後一次講架喇，落選唔關我事！」訓練期間發生小插曲，郭珮文因遲到激嬲陳嘉容，陳嘉容不客氣謂：「你又遲到喎，點解唔早啲出門口呀？」完成以上三個訓練後，22 位準佳麗將接受終極考驗決定邊個眾望所歸、有得留低！

郭佩文 郭珮文因遲到激嬲陳嘉容
郭珮文因遲到激嬲陳嘉容（圖片來源：TVB提供）
郭佩文 陳嘉容不客氣謂：「你又遲到喎，點解唔早啲出門口呀？」
陳嘉容不客氣謂：「你又遲到喎，點解唔早啲出門口呀？」（圖片來源：TVB提供）
郭佩文 郭珮文因遲到要尷尬企埋一邊
郭珮文因遲到要尷尬企埋一邊（圖片來源：TVB提供）

香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中

憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。

郭佩文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb 曾志偉親口承認自己眼中只有57號！
曾志偉親口承認自己眼中只有57號！（圖片來源：TVB影片截圖）
郭佩文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb Juilana的身形確實好出眾。
Juilana的身形確實好出眾。（圖片來源：TVB影片截圖）
郭佩文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。
Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。（圖片來源：TVB影片截圖）
郭佩文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb 曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。
曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。（圖片來源：TVB影片截圖）
郭佩文 香港小姐2023 juliana 港姐 終極面試 Juliana被稱大熱！
Juliana被稱大熱！（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭佩文 香港小姐2023 juliana 港姐 終極面試 一頭金髮好搶眼！
一頭金髮好搶眼！（圖片來源：TVB畫面截圖）

更多：香港小姐2023 ｜Juliana郭珮文無敵身材完勝一眾佳麗 連曾志偉都畀like！

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圖片來源：TVB提供

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