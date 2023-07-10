香港小姐2023

香港小姐2023｜「翻版范冰冰」王敏慈獲陳嘉容力讚 原來多才多藝係古箏高手

最新娛聞
東方新地

廣告

《2023香港小姐競選》自首輪面試起已大受外界關注，有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈（Lovelle）更火速彈起，成為大熱佳麗，連名模陳嘉容都點名大讚她激靚！

香港小姐2023 王敏慈現已晉身《2023香港小姐競選》18強。
王敏慈現已晉身《2023香港小姐競選》18強。（圖片來源：TVB官方圖片）

香港小姐2023｜「翻版范冰冰」王敏慈被激讚有氣質

現年21歲的8號王敏慈（Lovelle）有「翻版范冰冰」的稱號，賽前已成大熱，連名模陳嘉容都讚她靚。而在參選前有被網民質疑樣貌有加工，其後她解釋遞交給TVB的相片有修改過，她說：「修圖，這是肯定的，很正常。」

香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 陳嘉容讚佢激靚
陳嘉容讚王敏慈激靚！（圖片來源：TVB影片截圖）

網傳奪「最上鏡小姐」

身高169cm的王敏慈於面試時因妝太濃被外界質疑整容，不過有其好友在網上上載中學合照力證其精緻五官純天然，隨後她亦以淡妝示人，粉碎整容傳言。早前網上流傳一份疑似賽果名單，當中王敏慈雖然大熱倒灶五強不入，但仍獲頒發「最上鏡小姐」獎。

港姐 梁晶晶 香港小姐2023 港姐 香港小姐 王敏慈。
王敏慈在港姐「變髮」環節曾因考試而請假冇出現，令其「黑長直」髮型力保不失。（圖片來源：TVB影片截圖）

新加坡長大成章子怡師妹

王敏慈於香港出世、新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，是章子及鞏俐等國際紅星的師妹。王敏慈曾參加過內地的網上選秀節目《全明星偶像學院》，去年更成為北京中央戲劇學院表演系偶像劇表演與設計專業的港澳台僑全國第一名。

香港小姐2023｜率先賽果流出 傳6位佳麗將出埠越南拍 港姐 終極面試 港姐2023 港姐 讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。
讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐2023 王敏慈自2021年入讀北京中央戲劇學院。
王敏慈是章子怡師妹。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 王敏慈的父母都在新加坡工作。
王敏慈的父母都在新加坡工作。（圖片來源：[email protected]

曾孖賀怡雯王怡然拍片 網民興奮表示：心目中三甲

王敏慈由初選一路殺到入圍，人氣高企而且狀態大勇，早前更孖「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）及「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）三位私下約埋拍片，大曬好感情，三位的自然互動成功吸粉，有網民留言：「是我心目中的前三」，可惜賀怡雯突然宣布退選！

香港小姐2023 王敏慈孖住兩位大熱拍片大曬好感情
王敏慈孖住兩位大熱佳麗頭貼頭拍片，大曬好感情。（圖片來源：小紅書@王敏慈）
香港小姐2023 港姐 終極面試 港姐2023 「翻版范冰冰」王敏慈中）與另外兩位佳麗Lynn及Lea一同現身。
三人面試時已經成為好朋友，不過賀怡雯（右）突然宣布退選。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

「拆件上」評分疑似走光 被批評縮膊

在《2023香港小姐競選 終極面試》中，一眾佳麗有史以來首次被「拆件上」評分，將她們的眼睛、嘴巴和胸部三個部份來比拼，卻因此帶來不少尷尬畫面，引起外界熱議。

雖然畫面上望落疑似走光，但不少評判大讚王敏慈身材比例好好，曾志偉亦露出滿意的笑容大讚平均：「佢個膊好靚，我哋叫呢啲衣架肩，不過最唔好佢有時會縮膊，咁就唔靚啦。面形都好好啦，係尖得濟啫，哈哈。」

香港小姐2023 港姐 tvb 大熱王敏慈都不慎失守。
大熱王敏慈都不慎失守。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 港姐 tvb 有佳麗透出底褲形狀，甚至下體疑似現形。
下體疑似現形。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 港姐 tvb 曾志偉覺得王敏慈有少少縮膊。
曾志偉覺得王敏慈有少少縮膊。（圖片來源：TVB影片截圖）

6歲開始學古箏 有10級水平

王敏慈曾透露面試時表演古箏，事實上她也十分多才多藝，由6歲開始學古箏，擁有古箏10級水平，曾在新加坡舉辦的「全國華樂比賽」上獲得古箏獨奏第3名，早前她在青年戲劇節上演出舞台劇《海的女兒》，更獲得多幕劇單元的「優秀作品獎」。

香港小姐2023 參加「全國華樂比賽」時的王敏慈年約14歲。
參加「全國華樂比賽」時的王敏慈年約14歲，已化濃妝上台表演，顯得過份成熟。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 2017年王敏慈年約15歲，已眼大大五官十分標緻，可說由細靚到大。
2017年王敏慈年約15歲，轉淡妝即突顯出眼大大五官十分標緻，可說由細靚到大。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 正就讀北京中央戲劇學院的王敏慈，早前參加戲劇演出，成功獲獎。
正就讀北京中央戲劇學院的王敏慈，早前參加戲劇演出，成功獲獎。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 王敏慈參選港姐以來，都被指是范冰冰及Angelababy的翻版，但亦有網民指她的樣貌激似Janice Man文詠珊。
王敏慈參選港姐以來，都被指是范冰冰及Angelababy的翻版，但亦有網民指她的樣貌激似Janice Man文詠珊。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 王敏慈身高169cm、體重49kg，身形不俗。
王敏慈身高169cm、體重49kg，身形不俗。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 熱愛四出旅遊。
平日熱愛四出旅遊。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 不時在IG大曬靚相。
不時在IG大曬靚相。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 更不乏泳裝照。
當中更不乏泳裝照。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：TVB官方圖片、TVB影片截圖、[email protected]娛樂新聞台、[email protected]、小紅書@王敏慈

讀者留言

熱門文章

 