香港小姐2023｜「翻版范冰冰」王敏慈獲陳嘉容力讚 原來多才多藝係古箏高手
香港小姐2023｜「翻版范冰冰」王敏慈被激讚有氣質
現年21歲的8號王敏慈（Lovelle）有「翻版范冰冰」的稱號，賽前已成大熱，連名模陳嘉容都讚她靚。而在參選前有被網民質疑樣貌有加工，其後她解釋遞交給TVB的相片有修改過，她說：「修圖，這是肯定的，很正常。」
網傳奪「最上鏡小姐」
身高169cm的王敏慈於面試時因妝太濃被外界質疑整容，不過有其好友在網上上載中學合照力證其精緻五官純天然，隨後她亦以淡妝示人，粉碎整容傳言。早前網上流傳一份疑似賽果名單，當中王敏慈雖然大熱倒灶五強不入，但仍獲頒發「最上鏡小姐」獎。
新加坡長大成章子怡師妹
王敏慈於香港出世、新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，是章子及鞏俐等國際紅星的師妹。王敏慈曾參加過內地的網上選秀節目《全明星偶像學院》，去年更成為北京中央戲劇學院表演系偶像劇表演與設計專業的港澳台僑全國第一名。
曾孖賀怡雯王怡然拍片 網民興奮表示：心目中三甲
王敏慈由初選一路殺到入圍，人氣高企而且狀態大勇，早前更孖「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）及「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）三位私下約埋拍片，大曬好感情，三位的自然互動成功吸粉，有網民留言：「是我心目中的前三」，可惜賀怡雯突然宣布退選！
「拆件上」評分疑似走光 被批評縮膊
在《2023香港小姐競選 終極面試》中，一眾佳麗有史以來首次被「拆件上」評分，將她們的眼睛、嘴巴和胸部三個部份來比拼，卻因此帶來不少尷尬畫面，引起外界熱議。
雖然畫面上望落疑似走光，但不少評判大讚王敏慈身材比例好好，曾志偉亦露出滿意的笑容大讚平均：「佢個膊好靚，我哋叫呢啲衣架肩，不過最唔好佢有時會縮膊，咁就唔靚啦。面形都好好啦，係尖得濟啫，哈哈。」
6歲開始學古箏 有10級水平
王敏慈曾透露面試時表演古箏，事實上她也十分多才多藝，由6歲開始學古箏，擁有古箏10級水平，曾在新加坡舉辦的「全國華樂比賽」上獲得古箏獨奏第3名，早前她在青年戲劇節上演出舞台劇《海的女兒》，更獲得多幕劇單元的「優秀作品獎」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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