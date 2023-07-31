胡睿涵香港小姐2023｜Hanna為應屆DSE考生 18歲封最強咪神完勝郭珮文
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胡睿涵香港小姐2023｜6號佳麗胡睿涵（Hanna Hu）為應屆DSE考生，為年紀最小的佳麗，現年18歲，身高175.5cm。早前TVB公開佳麗泳裝造型照，胡睿涵獲封「最強咪神」，完勝大熱門16號郭珮文！
胡睿涵香港小姐2023｜Hanna封最強咪神 完勝郭珮文
16位佳麗正式埋位拍攝泳裝照前，先以綠色、橙色、紫色、彩藍及桃紅等不同色系造型拍攝宣傳照及大合照，之後16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色三點式泳衣拍攝單人照。今屆16位港姐身形普遍偏瘦及平均，不過最搶鏡、最豐滿上圍的三位佳麗，則為擁有36吋胸圍的6號胡睿涵、35吋胸圍的16號郭珮文及34吋胸圍的9號潘明璇！
另外亦有大批「蛇腰」代表，當中14號陳怡名（Zora）以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，緊隨其後的是同樣擁有22吋纖腰的4號王怡然（Lynn）及5號梁倩淇（Debbie）。
胡睿涵香港小姐2023｜佳麗檔案
|入圍編號
|6
|全名
|胡睿涵
|英文名
|Hanna Hu
|IG
|huru1han
|年齡
|18歲
|三圍
|36, 25½, 36½
|身高
|175.5cm
|體重
|57.5kg
|地區
|深圳
|職業
|學生
|學歷
|DSE畢業
胡睿涵香港小姐2023丨對DSE成績感滿意
香港中學文憑考試於7月19號放榜，候選佳麗6號胡睿涵（Hanna）亦係應屆DSE考生，目前喺越南進行拍攝及接受特訓，兼顧賽事及面對放榜日，Hanna自爆失眠好緊張。
Hanna坦言DSE放榜前一晚瞓唔着：「今日又有大型表演，又出DSE成績，心情勁緊張。」問到點樣知道DSE成績？Hanna開心稱係老師話畀佢聽：「今日一直睇住手機，睇吓老師幾時發訊息畀我。」問到對DSE成績滿唔滿意？Hanna坦言：「其實都係我理想嘅成績，我成績一向都好穩陣，唔係極好但又唔係太差。」佢最滿意係視覺藝術科成績，希望考上心儀大學。
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圖片來源：TVB