香港小姐2023｜莊子璇

香港小姐2023｜21歲莊子璇港大學霸出身 呼聲最高被指是內定冠軍

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《2023香港小姐競選》日前在「終極面試」特輯中公開18強佳麗名單，多位大熱佳麗順利晉級，當中包括由第一輪面試開始已經率先跑出的莊子璇（Hillary）。憑住甜美外型的乖乖女外表被外界封作「港版IU」的Hilary，經過幾輪面試之後依然是眾人之中的焦點，入選18強可謂毫無懸念，至今依然是奪冠呼聲非常高的佳麗。

香港小姐2023｜莊子璇 莊子璇順利入圍18強。
莊子璇順利入圍18強。（圖片來源：TVB）

港大學霸出身

現年21歲的莊子璇是一名大學生，現在於香港大學修讀食物及營養科學，同時亦是前港姐冠軍馮盈盈的師妹。身高168.5cm、體重51kg的她身形高挑，再加上甜美清純的笑容，上個月第一次現身面試的時候就已經廣受傳媒注目，大受網民好評。

香港小姐2023｜莊子璇 第一次面試時以超清純亦將示人。
第一次面試時以超清純亦將示人。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
香港小姐2023｜莊子璇 第二次面試以黑色晚裝現身，大展性感的一面。
第二次面試以黑色晚裝現身，大展性感的一面。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
香港小姐2023｜莊子璇 港姐 樣子甜美。
第三輪面試再仙氣現身。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

集性感可愛於一身

莊子璇以清純形象示人，常於Instagram上傳旅行照和可愛自拍照，不過在她亦有不少性感生活照，露肩露長腿樣樣齊。另外，21歲的她亦對於玩cosplay非常有興趣，試過低胸扮仙子大曬好身材，性感得來亦很可愛，吸引逾7000名粉絲追蹤，連女團COLLAR成員Day都有follow！

香港小姐2023｜莊子璇 集性感可愛於一身。
集性感可愛於一身。（圖片來源：[email protected]_ig）
香港小姐2023｜莊子璇 港姐 唔賣性感，行清純路線。
唔賣性感，行清純路線。（圖片來源：[email protected]_ig）
香港小姐2023｜莊子璇 Hilary非常喜歡動物。
Hilary非常喜歡動物。（圖片來源：[email protected]_ig）
香港小姐2023｜莊子璇 熱愛cosplay。
熱愛cosplay。（圖片來源：[email protected]_ig）
香港小姐2023｜莊子璇 可愛女生喜歡可愛事物。
可愛女生喜歡可愛事物。（圖片來源：[email protected]_ig）

香港小姐2023｜網上流出疑似賽果名單

有網民發現維基百科出現了疑似賽果名單，名單上清楚列明各個獎項的奪獎佳麗，包括冠軍莊子璇、亞軍黃泳嘉及季軍賀怡雯，入圍五強的還有潘明璇和梁晶晶；另外，大熱佳麗郭珮文、王敏慈和王怡然則大熱倒灶五強不入，但卻分別獲頒發「友誼小姐」、「最上鏡小姐」以及「國際親善小姐」，而TVB藝人趙璧渝妹妹趙穎琪則是「最有名星相小姐」。不過現時此「比賽結果」已被刪除。

香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐2023 港姐 香港小姐 網上流出疑似賽果名單。
網上流出疑似賽果名單。（圖片來源：網上圖片）

香港小姐2023｜網傳冠軍莊子璇

首輪面試開始已被傳媒封為「港版IU」的莊子璇（Hilary）不但外表甜美可愛，原來亦是一名學霸，現年21歲的她現時是一名學生，就讀於香港大學食物及營養科學學系。身高168.5cm高的莊子璇，經常於社交平台上傳旅行照和自拍，沒有賣弄性感之餘，憑可愛和清純深受網民喜愛。

香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐2023 港姐 香港小姐 莊子璇。
莊子璇。（圖片來源：TVB影片截圖）

莊子璇仙氣形象不減

至於「港版IU」Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的清純味道，仙氣及可愛形象不減。她笑言自己稱不上可愛：「Keep返個瀏海會Young啲。」至於Hilary被封仙氣脫俗嘅代表，她透露：「好開心，但係都有啲壓力，希望可以做得更加好。」

香港小姐2023｜莊子璇 港姐 熱門 Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的純純味道，仙氣形象不減
Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的純純味道，仙氣形象不減（圖片來源：[email protected]東張+）
香港小姐2023｜莊子璇 港姐 熱門 莊子璇好滿意咁喎！
莊子璇好滿意咁喎！（圖片來源：[email protected]東張+）

被封「港版IU」感開心 但更想做自己

對於被封為「港版IU」，Hilary坦言聽到不少「翻版乜乜乜」，不過她更想做回自己：「開心嘅，似前輩都好靚，但係希望有機會做番我自己，莊子璇1.0咁樣。」

香港小姐2023｜莊子璇 港姐 熱門 Hilary笑言自己稱不上可愛。
Hilary笑言自己稱不上可愛。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）
香港小姐2023｜莊子璇 港姐 熱門 對於被封為「港版IU」，Hilary坦言更想做回自己。
對於被封為「港版IU」，Hilary坦言更想做回自己。（圖片來源：《TVB娛樂新聞台》截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、TVB娛樂新聞台截圖、[email protected]_ig、[email protected]東張+

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