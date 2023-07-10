香港小姐2023｜21歲莊子璇港大學霸出身 呼聲最高被指是內定冠軍
港大學霸出身
現年21歲的莊子璇是一名大學生，現在於香港大學修讀食物及營養科學，同時亦是前港姐冠軍馮盈盈的師妹。身高168.5cm、體重51kg的她身形高挑，再加上甜美清純的笑容，上個月第一次現身面試的時候就已經廣受傳媒注目，大受網民好評。
集性感可愛於一身
莊子璇以清純形象示人，常於Instagram上傳旅行照和可愛自拍照，不過在她亦有不少性感生活照，露肩露長腿樣樣齊。另外，21歲的她亦對於玩cosplay非常有興趣，試過低胸扮仙子大曬好身材，性感得來亦很可愛，吸引逾7000名粉絲追蹤，連女團COLLAR成員Day都有follow！
香港小姐2023｜網上流出疑似賽果名單
有網民發現維基百科出現了疑似賽果名單，名單上清楚列明各個獎項的奪獎佳麗，包括冠軍莊子璇、亞軍黃泳嘉及季軍賀怡雯，入圍五強的還有潘明璇和梁晶晶；另外，大熱佳麗郭珮文、王敏慈和王怡然則大熱倒灶五強不入，但卻分別獲頒發「友誼小姐」、「最上鏡小姐」以及「國際親善小姐」，而TVB藝人趙璧渝妹妹趙穎琪則是「最有名星相小姐」。不過現時此「比賽結果」已被刪除。
香港小姐2023｜網傳冠軍莊子璇
首輪面試開始已被傳媒封為「港版IU」的莊子璇（Hilary）不但外表甜美可愛，原來亦是一名學霸，現年21歲的她現時是一名學生，就讀於香港大學食物及營養科學學系。身高168.5cm高的莊子璇，經常於社交平台上傳旅行照和自拍，沒有賣弄性感之餘，憑可愛和清純深受網民喜愛。
莊子璇仙氣形象不減
至於「港版IU」Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的清純味道，仙氣及可愛形象不減。她笑言自己稱不上可愛：「Keep返個瀏海會Young啲。」至於Hilary被封仙氣脫俗嘅代表，她透露：「好開心，但係都有啲壓力，希望可以做得更加好。」
被封「港版IU」感開心 但更想做自己
對於被封為「港版IU」，Hilary坦言聽到不少「翻版乜乜乜」，不過她更想做回自己：「開心嘅，似前輩都好靚，但係希望有機會做番我自己，莊子璇1.0咁樣。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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