香港小姐2023｜21歲莊子璇港大學霸出身 呼聲最高被指是內定冠軍

《2023香港小姐競選》日前在「終極面試」特輯中公開18強佳麗名單，多位大熱佳麗順利晉級，當中包括由第一輪面試開始已經率先跑出的莊子璇（Hillary）。憑住甜美外型的乖乖女外表被外界封作「港版IU」的Hilary，經過幾輪面試之後依然是眾人之中的焦點，入選18強可謂毫無懸念，至今依然是奪冠呼聲非常高的佳麗。