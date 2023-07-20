香港小姐2023｜莊子璇表現大方淡定先拔頭籌 獲胡定欣讚似劉佩玥

《2023 香港小姐競選》16 位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景。16 位佳麗先後以中式旗袍、鮮艷晚裝、casual wear 及越南民族服裝亮相，並分別向現場來自東南亞不同地區的賓客作自我介紹、推介香港特色文化其中莊子璇在推介香港特色文化環節，表現非常亮眼！