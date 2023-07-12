香港小姐2023｜莊子璇與Day＠COLLAR是中學同學 賣口乖自認細個已是TVB擁躉

《2023香港小姐競選》決賽將於下月27日舉行，日前TVB公開17強佳麗名單之後火速引起網民熱烈討論，由第一輪面試開始已率先跑出的15號莊子璇（Hillary），憑住甜美的乖乖女外表被傳媒封作「港版IU」而受到外界關注。作為賽前大熱之一的她早前向傳媒自爆，女團COLLAR成員Day（許軼）是自己的中學同學，又「賣口乖」稱自細只看TVB，以示忠誠！