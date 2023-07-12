香港小姐2023 莊子璇

香港小姐2023｜莊子璇與Day＠COLLAR是中學同學 賣口乖自認細個已是TVB擁躉

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《2023香港小姐競選》決賽將於下月27日舉行，日前TVB公開17強佳麗名單之後火速引起網民熱烈討論，由第一輪面試開始已率先跑出的15號莊子璇（Hillary），憑住甜美的乖乖女外表被傳媒封作「港版IU」而受到外界關注。作為賽前大熱之一的她早前向傳媒自爆，女團COLLAR成員Day（許軼）是自己的中學同學，又「賣口乖」稱自細只看TVB，以示忠誠！

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莊子璇（Hillary）表示是TVB擁躉。（圖片來源：[email protected]_official）

先拔頭籌奪獎信心爆棚

TVB於周一（10日）《2023香港小姐競選》舉行記者會，大熱之一的莊子璇先拔頭籌奪「一見鍾意佳麗」獎項，成為眾佳麗之中的焦點，她接受傳媒訪問時表示令她增添了不少信心，但亦因此感到有壓力，擔心會做得不好。

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莊子璇在記者會上先拔頭籌奪「一見鍾意佳麗」獎項。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

自爆與Day是中學同學

有網民留意到女團COLLAR成員Day都有follow莊子璇的IG，她透露對方是自己的中學同學，因此相識，而且2人關係良好經常會一齊玩。翻查紀錄，Day畢業於博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，該校的校友還有鄧小巧以及游嘉欣。

香港小姐2023 莊子璇 Day是莊子璇的中學同學。
Day是莊子璇的中學同學。（圖片來源：IG＠6y_day）

賣口乖自認TVB擁躉

被記者問到為何不與Day一同參加ViuTV的《全民造星》，莊子璇即「賣口乖」，表示自己從小只看TVB，她又指直到得知Day以COLLAR成員身份出道，才得知有《全民造星》這個節目。她續指，雖然自己亦喜歡唱歌跳舞，但如果要選女團就要作考慮。

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莊子璇自己從小只看TVB。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

莊子璇狀態大跌 仍無阻高票奪「一見鍾意佳麗」

另外，TVB於周日（9日）播出的「終極面試」特輯後舉行限時投票活動，讓觀眾投票選出「一見鍾意佳麗」，投選合眼緣的心水佳麗。投選結果亦已在記者會中公布，由賽前大熱15號莊子璇以最高票數勝出，力壓第二及第三名的16號郭珮文和17號王敏慈。雖然賽前深受網民喜愛，但記者會上的莊子璇未知是否因妝容太濃的關係，卻比起之前面試的時候狀態大跌，而且站在另外2位大熱郭珮文和王敏慈身旁更是明顯被比下去，令人大跌眼鏡。

香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 《2023香港小姐競選》18強名單於昨晚公開。
TVB於昨晚播出的「終極面試」特輯後舉行限時投票活動，讓觀眾投票選出「一見鍾意佳麗」，投選合眼緣的心水佳麗。（圖片來源：TVB影片截圖）
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莊子璇（中）獲最高票數奪「一見鍾意佳麗」。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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力壓第二及第三名的郭珮文（左）和王敏慈（右）。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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莊子璇及王敏慈。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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第三輪面試時的莊子璇。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

港大學霸出身

現年21歲的莊子璇是一名大學生，現在於香港大學修讀食物及營養科學，同時亦是前港姐冠軍馮盈盈的師妹。身高168.5cm、體重51kg的她身形高挑，再加上甜美清純的笑容，上個月第一次現身面試的時候就已經廣受傳媒注目，大受網民好評。

香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023｜莊子璇 第一次面試時以超清純亦將示人。
第一次面試時以超清純亦將示人。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023｜莊子璇 第二次面試以黑色晚裝現身，大展性感的一面。
第二次面試以黑色晚裝現身，大展性感的一面。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
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第三輪面試再仙氣現身。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

集性感可愛於一身

莊子璇以清純形象示人，常於Instagram上傳旅行照和可愛自拍照，不過在她亦有不少性感生活照，露肩露長腿樣樣齊。另外，21歲的她亦對於玩cosplay非常有興趣，試過低胸扮仙子大曬好身材，性感得來亦很可愛，吸引逾7000名粉絲追蹤，連女團COLLAR成員Day都有follow！

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集性感可愛於一身。（圖片來源：[email protected]_ig）
香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023｜莊子璇 港姐 唔賣性感，行清純路線。
唔賣性感，行清純路線。（圖片來源：[email protected]_ig）
香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023｜莊子璇 Hilary非常喜歡動物。
Hilary非常喜歡動物。（圖片來源：[email protected]_ig）
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熱愛cosplay。（圖片來源：[email protected]_ig）
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可愛女生喜歡可愛事物。（圖片來源：[email protected]_ig）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台、[email protected]_ig、TVB

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