香港小姐2023｜落選佳麗再出征暗寸冠軍 友誼小姐回覆惹罵戰

《2023香港小姐競選》又有新話題！繼14號黑面港姐陳怡名（Zora Chan）IG反擊網民後，昨日（28日）落選的6號胡睿涵（Hanna Hu）在IG出征！除了上載一張「梗圖」暗寸冠軍莊子璇外，還親自回應網民的負評，而友誼小姐8號姜依宁的留言亦引起另一番罵戰！