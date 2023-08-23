香港小姐2023｜曾志偉欽點「愛妻聯盟」上陣 陳豪陳展鵬齊做司儀
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《2023香港小姐競選》決賽將於下周日（27日）晚上舉行，16位候選佳麗昨日（14日）會晤傳媒，為比賽作最後衝刺，TVB亦一反傳統宣布用AI技術綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段生成的AI港姐司儀「陳婉嫣」外，更找來3大視帝陳豪、陳展鵬和陳山聰，與蕭正楠齊齊變身「愛妻聯盟」擔任當晚決賽的司儀，考驗佳麗們的口才！
曾志偉缺陣造就「愛妻聯盟」同台
有報道指因總經理曾志偉日前接受手術後停工，因此特別欽點幾位「愛妻號」助陣做司儀，才成就到蕭正楠與3大視帝陳豪、陳展鵬和陳山聰同台的畫面。
陳展鵬與單文柔因港姐決賽結緣
眾所周知，陳展鵬的太太單文柔是2016年港姐佳麗之一，2人當年在決賽中邂逅成就這段姻緣，展鵬受訪時坦言等了做港姐司儀這個機會很久，覺得終於可以轉型嘗試拍劇以外的東西，不過又稱很擔心做得不好，甚至表示分分鐘被反佳麗考驗。
蕭正楠最有經驗
陳山聰表示自己已經訂了一套靚衫穿，又指明所有英文對答會交給陳豪。陳豪笑言大會已經安排了時間給他們對稿和熱身，希望能夠帶出預期效果。至於蕭正楠，則表示過去曾做過港姐決賽的表演嘉賓，今次是第一次擔正做司儀，又稱4人都有個好太太，相信一定是公司覺得他們有眼光！
港姐競選50周年個個經驗之人
《香港小姐競選》向來都是無綫最重視的年度盛事之一，司儀陣容方面一點也不馬虎，去年適逢港姐50周年，除了特別選址在紅館舉行之外，司儀陣容更是位位經驗之人，包括陳百祥、鄭丹瑞、森美、錢嘉樂及崔建邦等，前年的司儀則是周嘉洛、丁子朗、黃庭鋒及吳偉豪。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、moses_chan_、IG@rucochan、IG@joelshanchung、IG@edwinsiu、TVB娛樂新聞台