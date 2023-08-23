香港小姐2023｜曾志偉欽點「愛妻聯盟」上陣 陳豪陳展鵬齊做司儀

《2023香港小姐競選》決賽將於下周日（27日）晚上舉行，16位候選佳麗昨日（14日）會晤傳媒，為比賽作最後衝刺，TVB亦一反傳統宣布用AI技術綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段生成的AI港姐司儀「陳婉嫣」外，更找來3大視帝陳豪、陳展鵬和陳山聰，與蕭正楠齊齊變身「愛妻聯盟」擔任當晚決賽的司儀，考驗佳麗們的口才！