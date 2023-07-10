香港小姐2023｜賀怡雯Lea「翻版王祖賢」突宣布退選：無法輕鬆面對
香港小姐2023｜賀怡雯Lea人氣高過「翻版范冰冰」王敏慈
現年23歲的賀怡雯（Lea）在內地大熱，她身材高䠷有176cm高，10歲起移居內地，有做模特兒工作，除了有「翻版王祖賢」的封號外，更獲網民大讚像安妮夏菲維（Anne Hathaway），所以本身已是賽前大熱人選，人氣更拋離「翻版范冰冰」王敏慈！早在《終極面試》節目播出前，已有消息指Lea已獲直入決賽。
不過，昨日她突然在社交平台宣布以個人原因退選，Lea表示：
「我退賽啦！個人原因退出止步於此。人生總得嘗試一次才知道是否適合不是嗎？通過這段時間的嘗試發現自己的性格並沒有很適合，無法輕鬆面對媒體。TVB是很好的公司，工作人員也很辛苦盡責，想說一聲謝謝你們辛苦了！參選結緣了好多很美好的女孩，希望大家可以走得更遠！！！」
而現時TVB的港姐「一見鍾意佳麗」投票網站上，已將她的名字和檔案移除，只得17位佳麗。
賀怡雯與王敏慈 王怡然拍片大曬好感情
今屆入圍港姐質素不俗，有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈（Lovelle），她擁有精緻五官及甜美笑容，而「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）亦是網民心中的黑馬，混血兒的精緻樣貌獲網民大讚有明星相。當外界以為一班佳麗會是互相的假想敵時，殊不知她們私下已經成為好朋友。
早前王敏慈在小紅書分享與兩位佳麗賀怡雯及王怡然的短片，三人頭貼頭打鬧，不過當王敏慈作勢想親王怡然時，王怡然則一臉嫌棄回應，嚇得王敏慈摀嘴尷笑，不過隨後王怡然也有展現笑容。而她們無懼外界的閒言閒語，力曬三人之間的好感情！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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