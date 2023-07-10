香港小姐2023｜賀怡雯Lea「翻版王祖賢」突宣布退選：無法輕鬆面對

《2023香港小姐競選終極面試》昨晚（9日）播出最後一集，而節目中淘汰了4位佳麗，最後選出18位佳麗，她們將於本月13日出發前往越南拍攝泳裝節目。其中的6位大熱包括「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）、「翻版范冰冰」王敏慈（Lovelle）、「港版IU」莊子璇（Hilary）、「火辣學霸」潘明璇（Michelle）和「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana），而大熱之一的「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）突然在社交平台宣布因個人原因而決定退選。