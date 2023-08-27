香港小姐2023｜王敏慈大熱倒灶敗給莊子璇 王怡然奪亞軍兼最上鏡小姐
香港小姐2023冠軍
15號莊子璇（Hilary）
香港小姐2023亞軍
4號王怡然（Lynn）
香港小姐2023季軍
17號王敏慈（Lovelle）
香港小姐2023 最上鏡小姐
4號王怡然（Lynn）
香港小姐2023 5強
4號王怡然（Lynn）、10號陳霈錤（Hera）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）
香港小姐2023 友誼小姐
《2023香港小姐競選》人工智能Evelyn打頭陣
大會今年打破傳統將人工智能（AI）元素融入選美盛事，特別邀請大數據專家車品覺先生擔任《2023香港小姐競選》AI項目顧問，在麻省理工學院香港創新中心協作下，並聯同myTV SUPER及TVB品牌傳播科，利用AI生成技術為決賽舞台增添多元性及新鮮感；除了史上首位AI港姐司儀，港姐重頭戲Q&A環節亦同樣透過AI技術、為16位佳麗打造百分百個人化問題。
10強泳裝環節 16號郭珮文好胸猛
泳裝環節開始，由麥美恩及C君擔任司儀，10強佳麗穿上三點式泳衣出場回答司儀提問。呢個環節最突出的是大熱16號郭珮文（Juliana）一出場好有動感，另外17號王敏慈（Lovelle）同樣相當胸猛，但在問答環節突然用唱歌作答，令台下馮盈盈睇到不禁尷尬遮面，非常搞笑。
公布10強佳麗
16位佳麗名單
16位佳麗1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐榮銜。
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