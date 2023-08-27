香港小姐2023 賽果

香港小姐2023｜王敏慈大熱倒灶敗給莊子璇 王怡然奪亞軍兼最上鏡小姐

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《2023香港小姐競選》今晚已圓滿結束，冠亞季軍、最上鏡小姐和友誼小姐得主亦已誕生，一起看看得獎名單。

香港小姐2023冠軍

15號莊子璇（Hilary）

香港小姐2023 賽果 15號莊子璇Hilary）
15號莊子璇（Hilary）（圖片來源：TVB）

香港小姐2023亞軍

4號王怡然（Lynn）

香港小姐2023 賽果 4號王怡然Lynn）
4號王怡然（Lynn）（圖片來源：TVB）

香港小姐2023季軍

17號王敏慈（Lovelle）

香港小姐2023 賽果 17號王敏慈Lovelle）
17號王敏慈（Lovelle）（圖片來源：TVB）

香港小姐2023 最上鏡小姐

4號王怡然（Lynn）

香港小姐2023 賽果 4號王怡然Lynn）
4號王怡然（Lynn）（圖片來源：TVB）

香港小姐2023 5強

4號王怡然（Lynn）、10號陳霈錤（Hera）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）

香港小姐2023 賽果 左至右）莊子璇、王怡然、王敏慈、郭珮文及陳霈錤。
（左至右）莊子璇、王怡然、王敏慈、郭珮文及陳霈錤。（圖片來源：TVB）

香港小姐2023 友誼小姐

香港小姐2023 賽果 8 號姜依宁Jenny）
8 號姜依宁（Jenny）（圖片來源：TVB）

《2023香港小姐競選》人工智能Evelyn打頭陣

大會今年打破傳統將人工智能（AI）元素融入選美盛事，特別邀請大數據專家車品覺先生擔任《2023香港小姐競選》AI項目顧問，在麻省理工學院香港創新中心協作下，並聯同myTV SUPER及TVB品牌傳播科，利用AI生成技術為決賽舞台增添多元性及新鮮感；除了史上首位AI港姐司儀，港姐重頭戲Q&A環節亦同樣透過AI技術、為16位佳麗打造百分百個人化問題。

香港小姐2023 賽果 史上首位AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn）。
史上首位AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn）。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 賽果 仲有「真人」陳山聰，陳展鵬，陳豪，蕭正楠
仲有「真人」陳山聰，陳展鵬，陳豪，蕭正楠（圖片來源：TVB）

10強泳裝環節 16號郭珮文好胸猛

泳裝環節開始，由麥美恩及C君擔任司儀，10強佳麗穿上三點式泳衣出場回答司儀提問。呢個環節最突出的是大熱16號郭珮文（Juliana）一出場好有動感，另外17號王敏慈（Lovelle）同樣相當胸猛，但在問答環節突然用唱歌作答，令台下馮盈盈睇到不禁尷尬遮面，非常搞笑。

香港小姐2023 賽果 大熱16號郭珮文Juliana）一出場好有動感
大熱16號郭珮文（Juliana）一出場好有動感（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 賽果
（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 賽果 身材極好！
身材極好！（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 賽果 突然用唱歌作答
突然用唱歌作答（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 賽果 台下馮盈盈睇到不禁尷尬遮面
台下馮盈盈睇到不禁尷尬遮面（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 賽果
（圖片來源：TVB）

公布10強佳麗

香港小姐2023 賽果
（圖片來源：TVB）

16位佳麗名單

16位佳麗1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐榮銜。

香港小姐2023 賽果 16位佳麗陸續出場
16位佳麗陸續出場（圖片來源：tvb）
香港小姐2023 賽果 擔任最上鏡小姐評判的張曦雯Kelly）靚到爆 !
擔任最上鏡小姐評判的張曦雯（Kelly）靚到爆 !（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 賽果 著名模特兒暨禮儀及形象導師陳嘉容小姐
著名模特兒暨禮儀及形象導師陳嘉容小姐（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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