鄧凱文香港小姐2023｜3號Eris樣貌身材不輸Juliana 有望反超前

鄧凱文香港小姐2023｜3號佳麗鄧凱文（Eris）現年23歲，身高166cm，畢業於英國諾定咸大學，任職活動統籌。在大會發布的官方照片，身穿白衫的Eris驕人身材盡現，不輸大熱門Juliana，而大會公布的三圍數字終見章。