鄧凱文

鄧凱文香港小姐2023｜3號Eris樣貌身材不輸Juliana 有望反超前

最新娛聞
PY

廣告

鄧凱文香港小姐2023｜3號佳麗鄧凱文（Eris）現年23歲，身高166cm，畢業於英國諾定咸大學，任職活動統籌。在大會發布的官方照片，身穿白衫的Eris驕人身材盡現，不輸大熱門Juliana，而大會公布的三圍數字終見章。

一文睇清16位佳麗背景

鄧凱文香港小姐2023｜3號Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 鄧凱文。
鄧凱文。（圖片來源：TVB）
鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：TVB）
入圍編號 3
全名 鄧凱文
英文名 Eris Tang
IG thm___
年齡 23歲
三圍 33, 24, 34
身高 166cm
體重 47kg
地區 香港
職業 活動統籌
學歷 英國諾定咸大學
鄧凱文 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

鄧凱文香港小姐2023｜IG經常派福利 展現驕人身材

3號佳麗鄧凱文（Eris）在個人社交平台上載生活照，當中不少照片展示了她的美好身段，另外有不少她在歐遊及英國的生活照。樣子甜美並畢業於英國諾定咸大學，樣貌及學歷條件不俗，絕對有機會反超前。鄧凱文早前向大會表示平日嗜好是烘培蛋糕、游水及每日和寵物外出跑步，而志向是成為一位多功能的演員。不過她的身高只有166cm，略為輸蝕了一些。

鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：[email protected]___）
鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：[email protected]___）
鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：[email protected]___）
鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：[email protected]___）
鄧凱文 3號佳麗鄧凱文Eris）
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：[email protected]___）
鄧凱文 香港小姐2023 大比拼
3號佳麗鄧凱文（Eris）（圖片來源：[email protected]_official）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB、[email protected]___

讀者留言

熱門文章

 