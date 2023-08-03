鄧凱文香港小姐2023｜3號Eris樣貌身材不輸Juliana 有望反超前
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鄧凱文香港小姐2023｜3號佳麗鄧凱文（Eris）現年23歲，身高166cm，畢業於英國諾定咸大學，任職活動統籌。在大會發布的官方照片，身穿白衫的Eris驕人身材盡現，不輸大熱門Juliana，而大會公布的三圍數字終見章。
一文睇清16位佳麗背景
鄧凱文香港小姐2023｜3號Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌
|入圍編號
|3
|全名
|鄧凱文
|英文名
|Eris Tang
|IG
|thm___
|年齡
|23歲
|三圍
|33, 24, 34
|身高
|166cm
|體重
|47kg
|地區
|香港
|職業
|活動統籌
|學歷
|英國諾定咸大學
鄧凱文香港小姐2023｜IG經常派福利 展現驕人身材
3號佳麗鄧凱文（Eris）在個人社交平台上載生活照，當中不少照片展示了她的美好身段，另外有不少她在歐遊及英國的生活照。樣子甜美並畢業於英國諾定咸大學，樣貌及學歷條件不俗，絕對有機會反超前。鄧凱文早前向大會表示平日嗜好是烘培蛋糕、游水及每日和寵物外出跑步，而志向是成為一位多功能的演員。不過她的身高只有166cm，略為輸蝕了一些。
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圖片來源：TVB、[email protected]___