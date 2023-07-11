香港小姐2023 陳嘉容

香港小姐2023｜內地佳麗零儀態穿高踭鞋「亞洲蹲」 陳嘉容超震驚當眾大罵

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TVB於周日（9日）播出《2023香港小姐競選》「終極面試」特輯，公開22位佳麗接受一連串特訓的過程，並正式公開入圍18強的佳麗名單，大熱參賽者如莊子璇、郭珮文及王敏慈等繼續有份入圍，但同時亦有多名完全不懂廣東話的內地佳麗順利入選，引起不少網民狠批。要講到該集最Juicy的一幕，莫過於陳嘉容當眾大罵佳麗「好肉酸」，全因有人竟然不顧儀態穿着高踭鞋「亞洲蹲」！

香港小姐2023 陳嘉容 陳嘉容為佳麗進行一連串特訓。
陳嘉容為佳麗進行一連串特訓。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 陳嘉容 點知卻非常勞氣。
點知卻非常勞氣。（圖片來源：TVB影片截圖）

內地佳麗宣揚「亞洲蹲」

雖然外界普遍認為今屆佳麗質素有所提升，不過由於多位內地佳麗參選，文化及儀態亦與本地佳麗有不少衝突。在節目中，陳嘉容向一眾候選佳麗傳授穿高踭鞋行catwalk的秘訣，當她叫眾人休息一下時，有部份佳麗竟然不理儀態，當着所有攝影機馬上累癱在地上，甚至有人施展「亞洲蹲」兼除鞋赤腳坐在地上。從畫面所見，不顧儀態險走光的有不少都是內地佳麗，包括姜依宁（姜依寧／Jenny）、賀怡雯（Lea）、鄭思怡（Cherry）、王藝淳（Kitty）和胡睿涵（Hanna）。

香港小姐2023 陳嘉容 姜依宁左三）、賀怡雯右三）。
姜依宁（左三）、賀怡雯（右三）。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 陳嘉容 鄭思怡左一）、王藝淳左二）、胡睿涵右二）
鄭思怡（左一）、王藝淳（左二）、胡睿涵（右二）（圖片來源：TVB影片截圖）

零儀態激死陳嘉容

陳嘉容看到這一幕之後表示難以忍受，忍不住當眾怒斥眾人︰「你哋着裙㗎喎小姐！你哋咁樣坐走晒光喎！你哋知唔知camera拍緊？任何時間其實都係畀緊分！就算坐低換，除鞋都應該要有個靚啲嘅甫士。」她坦言如果沒有儀態的話完全不能代表香港小姐，休息過後她再向各佳麗訓話展示不滿：「我頭先好唔滿意你哋一返去跌晒落地除晒鞋，好肉酸啊呢個動作！」

香港小姐2023 陳嘉容 陳嘉容忍唔住鬧人。
陳嘉容忍唔住鬧人。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 陳嘉容 難以相信竟然見到佳麗醜態盡現！
難以相信竟然見到佳麗醜態盡現！（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 陳嘉容 她坦言如果沒有儀態的話完全不能代表香港小姐。
她坦言如果沒有儀態的話完全不能代表香港小姐。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 陳嘉容 鏡頭影實2位內地佳麗鄭思怡和王藝淳。
鏡頭影實2位內地佳麗鄭思怡和王藝淳。（圖片來源：TVB影片截圖）

4佳麗被foul

節目尾聲公開被淘汰的4位佳麗，當中有2位都是被點名動作難睇的鄭思怡和王藝淳，另外還有高伊聤（Venus）以及趙穎琪（Gladys）。由於趙穎琪是TVB藝人趙璧渝的妹妹，早早被淘汰令人相當錯愕，而高伊聤早於未正式入圍已被踢爆黑歷史，再加上在節目中被狠批下身肥大，無緣晉級亦不算太過意外。

香港小姐2023 陳嘉容 王藝淳Kitty）。
王藝淳（Kitty）。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 陳嘉容 鄭思怡Cherry）
鄭思怡（Cherry）（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 陳嘉容 高伊聤Venus）喊住走。
高伊聤（Venus）喊住走。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 陳嘉容 趙穎琪Gladys）是TVB藝人趙璧渝的妹妹。
趙穎琪（Gladys）是TVB藝人趙璧渝的妹妹。（圖片來源：TVB影片截圖）

17強名單公開

17位候選佳麗將於本周四（13日）出發前往越南拍攝外景，包括1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Victoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、11號周婷（Jennifer）、12號梁晶晶 （Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文 （Juliana）以及17號王敏慈（Lovelle）。

1號 吳詠婷 Anna Ng | 19歲/172.5cm/60kg/學生

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 吳詠婷。
吳詠婷。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

2號 黃泳嘉 Jessica Wong | 22歲/169cm/48.5kg/學生

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 黃泳嘉。
黃泳嘉。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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3號 鄧凱文 Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 鄧凱文。
鄧凱文。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
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4號 王怡然 Lynn Wang | 21歲/164cm/42.5kg/學生

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 王怡然。
王怡然。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
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5號 梁倩淇 Debbie Leung | 24歲/160cm/43kg/軟件工程師

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 梁倩淇。
梁倩淇。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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6號 胡睿涵 Hanna Hu | 18歲/175.5cm/57.5kg/學生

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 胡睿涵。
胡睿涵。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
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7號 毛志琛 Victoria Mo | 27歲/172.5cm/53.5kg/測量師

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 毛志琛。
毛志琛。（圖片來源：TVB）
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8號 姜依宁 Jenny Jiang | 23歲/175cm/51.5kg/學生

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 姜依寧。
姜依寧。（圖片來源：TVB）
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9號 潘明璇 Michelle Poa | 24歲/165cm/49.5kg/股票分析師

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 潘明璇。
潘明璇。（圖片來源：TVB）
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10號 陳霈錤 Hera Chan | 25歲/166cm/50.4kg/小學教師

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 陳霈錤。
陳霈錤。（圖片來源：TVB）
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11號 周婷 Jennifer Zhou | 24歲/169cm/49kg/投資分析師

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 周婷。
周婷。（圖片來源：TVB）
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12號 梁晶晶 Nicole Leung | 25歲/162.5cm/44kg/室內設計師

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梁晶晶。（圖片來源：TVB）
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13號 陳曉彤 Cindy Chan | 26歲/166cm/50.7kg/鋼琴老師

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 陳曉彤。
陳曉彤。（圖片來源：TVB）
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14號 陳怡名 Zora Chen | 26歲/162.5cm/43.5kg/公關專員

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 陳怡名。
陳怡名。（圖片來源：TVB）
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15號 莊子璇 Hilary Chong | 21歲/168.5cm/51kg/學生

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莊子璇。（圖片來源：TVB）
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16號 郭珮文 Juliana Kwok | 21歲/168cm/54kg/電商創業

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 郭珮文。
郭珮文。（圖片來源：TVB）
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17號 王敏慈 Lovelle Wang | 21歲/169cm/48.4kg/學生

香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 王敏慈。
王敏慈。（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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撰文：東方新地圖片來源：TVB影片截圖、TVB、[email protected] 娛樂新聞台

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