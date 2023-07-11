香港小姐2023｜內地佳麗零儀態穿高踭鞋「亞洲蹲」 陳嘉容超震驚當眾大罵
內地佳麗宣揚「亞洲蹲」
雖然外界普遍認為今屆佳麗質素有所提升，不過由於多位內地佳麗參選，文化及儀態亦與本地佳麗有不少衝突。在節目中，陳嘉容向一眾候選佳麗傳授穿高踭鞋行catwalk的秘訣，當她叫眾人休息一下時，有部份佳麗竟然不理儀態，當着所有攝影機馬上累癱在地上，甚至有人施展「亞洲蹲」兼除鞋赤腳坐在地上。從畫面所見，不顧儀態險走光的有不少都是內地佳麗，包括姜依宁（姜依寧／Jenny）、賀怡雯（Lea）、鄭思怡（Cherry）、王藝淳（Kitty）和胡睿涵（Hanna）。
零儀態激死陳嘉容
陳嘉容看到這一幕之後表示難以忍受，忍不住當眾怒斥眾人︰「你哋着裙㗎喎小姐！你哋咁樣坐走晒光喎！你哋知唔知camera拍緊？任何時間其實都係畀緊分！就算坐低換，除鞋都應該要有個靚啲嘅甫士。」她坦言如果沒有儀態的話完全不能代表香港小姐，休息過後她再向各佳麗訓話展示不滿：「我頭先好唔滿意你哋一返去跌晒落地除晒鞋，好肉酸啊呢個動作！」
4佳麗被foul
節目尾聲公開被淘汰的4位佳麗，當中有2位都是被點名動作難睇的鄭思怡和王藝淳，另外還有高伊聤（Venus）以及趙穎琪（Gladys）。由於趙穎琪是TVB藝人趙璧渝的妹妹，早早被淘汰令人相當錯愕，而高伊聤早於未正式入圍已被踢爆黑歷史，再加上在節目中被狠批下身肥大，無緣晉級亦不算太過意外。
17強名單公開
17位候選佳麗將於本周四（13日）出發前往越南拍攝外景，包括1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Victoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、11號周婷（Jennifer）、12號梁晶晶 （Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文 （Juliana）以及17號王敏慈（Lovelle）。
1號 吳詠婷 Anna Ng | 19歲/172.5cm/60kg/學生
2號 黃泳嘉 Jessica Wong | 22歲/169cm/48.5kg/學生
3號 鄧凱文 Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌
4號 王怡然 Lynn Wang | 21歲/164cm/42.5kg/學生
5號 梁倩淇 Debbie Leung | 24歲/160cm/43kg/軟件工程師
6號 胡睿涵 Hanna Hu | 18歲/175.5cm/57.5kg/學生
7號 毛志琛 Victoria Mo | 27歲/172.5cm/53.5kg/測量師
8號 姜依宁 Jenny Jiang | 23歲/175cm/51.5kg/學生
9號 潘明璇 Michelle Poa | 24歲/165cm/49.5kg/股票分析師
10號 陳霈錤 Hera Chan | 25歲/166cm/50.4kg/小學教師
11號 周婷 Jennifer Zhou | 24歲/169cm/49kg/投資分析師
12號 梁晶晶 Nicole Leung | 25歲/162.5cm/44kg/室內設計師
13號 陳曉彤 Cindy Chan | 26歲/166cm/50.7kg/鋼琴老師
14號 陳怡名 Zora Chen | 26歲/162.5cm/43.5kg/公關專員
15號 莊子璇 Hilary Chong | 21歲/168.5cm/51kg/學生
16號 郭珮文 Juliana Kwok | 21歲/168cm/54kg/電商創業
17號 王敏慈 Lovelle Wang | 21歲/169cm/48.4kg/學生
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