香港小姐2023｜內地佳麗零儀態穿高踭鞋「亞洲蹲」 陳嘉容超震驚當眾大罵

TVB於周日（9日）播出《2023香港小姐競選》「終極面試」特輯，公開22位佳麗接受一連串特訓的過程，並正式公開入圍18強的佳麗名單，大熱參賽者如莊子璇、郭珮文及王敏慈等繼續有份入圍，但同時亦有多名完全不懂廣東話的內地佳麗順利入選，引起不少網民狠批。要講到該集最Juicy的一幕，莫過於陳嘉容當眾大罵佳麗「好肉酸」，全因有人竟然不顧儀態穿着高踭鞋「亞洲蹲」！