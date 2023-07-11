香港小姐2023｜47歲名模陳嘉容做港姐導師受熱捧 網民勁讚完勝年輕佳麗
香港小姐2023｜陳嘉容特訓港姐行Catwalk 見佳麗零儀態嬲到震
在節目中，陳嘉容向一眾候選佳麗傳授穿高踭鞋行catwalk的秘訣，但當她叫眾人休息一下時，有部份佳麗竟然不理儀態，當着所有攝影機馬上累癱在地上，甚至有人施展「亞洲蹲」兼除鞋赤腳坐在地上。陳嘉容看到這一幕之後表示難以忍受，當眾怒斥眾人︰「你哋着裙㗎喎小姐！你哋咁樣坐走晒光喎！你哋知唔知camera拍緊？任何時間其實都係畀緊分！就算坐低換、除鞋都應該要有個靚啲嘅甫士。」
網民勁讚陳嘉容「全場最正」
被指係魔鬼教練的陳嘉容，事後亦有在社交網分享訓練港姐的過程，並指10號王怡然Lynn現在的儀態已有所進步，不過網民都紛紛錯重點，大讚陳嘉容比起一眾港姐佳麗更吸睛：「全場你係最正」、「從鏡頭所見你雙腿比參選港姐更白滑」、「老師無論身高、外貌、氣質都好好啊，完勝她面前的選手」、「你比她們都美」等等。
陳嘉容94年出道 成香港四大名模之一
自1994年出道的名模陳嘉容，90年代曾與楊崢、李嘉慧、周汶錡並稱香港四大名模，曾為多個國際時裝品牌行過Catwalk。感情路上，陳嘉容曾在2005年秘嫁拍拖八年的髮型師Ricky Kwok（郭子輝），不過同年郭子輝因藏毒被判感化一年，更傳出男方有小三，兩人終在07年離婚。之後陳嘉容被指dry足五年，到2012年才被拍到與印籍機師S先生拍拖，更當街咀嘴，可惜未夠一年兩人又分手收場，不過兩人之後又經歷多次離合，似乎「掟煲唔掟蓋」。2014年，她又傳出曾與黃宗澤短暫拍拖，不過兩人都指這宗緋聞只是「得啖笑」。
曾被質疑微調 親曬10年前舊照逐一反擊網民
近年陳嘉容轉向內地發展，努力經營小紅書吸人氣。雖然現在人到47歲，但陳嘉容個樣依然省鏡，而且她更非常勤力，經常在社交網分享做運動Keep Fit的影片，以及健康飲食和護膚的心得等，早前她就上載了兩張自己剛做完運動的素顏照，並配文寫上：「汗水不白流，有健康才有美麗。一身汗水帶給快樂、健康和美麗，任何年齡的你快動起來！」鼓勵大家和她一起做運動Keep Fit，卻惹來網民質疑她曾作出微調！
網民：蘋果肌打太突出了
雖然有不少網民都大讚陳嘉容：「太美了」、「好fit」、「為自律點讚」、「永遠的女神」、「幾時都咁靚咁健康」等，不過有網民就對陳嘉容提出質疑：「嬸嬸…你個Botox鼻…」陳嘉容就回答：「弟弟～去了解一下Botox吧」又指自己的鼻子是「媽生的」。又有網民批評陳嘉容：「蘋果肌打太突出了都掉下了。」她也有回答：「媽媽給的…年輕的時候更高更圓。有機會找到照片分享一下給大家。」獲網民勁讚她EQ高兼大方得體。
曬10年前舊照：接受自己的不完美
隨後陳嘉容就以「媽生的蘋果肌」作標題，po出了自己10年前和去年的舊照，直言：「一直以來很多人都評論我的蘋果肌，沒有醫美的年代到現在已習慣了，十年前的又圓又高，現在自然的狀態真的不介意～謝謝父母。」並加上「蘋果肌下垂」、「接受自己的不完美」和「正能量」等Hashtag。
分享護膚及飲食小貼士
此外陳嘉容又和大家分享她平日的3招護膚心得：「早晚面膜，出門防曬，多喝溫水！」以及她的4招飲食小貼士：
- 均衡：簡單的方法就是吃不同顏色的的食物。
- 擇低：選擇低脂、低糖、高纖的食物，避免高糖，尤其是糖油混合物，是減肥禁物。
- 慢咀：細嚼慢嚥，慢慢吃真的會吃的少、容易有飽腹感。
- 食量：逐步減少精緻碳水比例，可以備一些低糖無糖零食，避免飢餓的時候吃到高糖食品。
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