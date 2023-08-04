香港小姐2023｜陳怡名留言投訴TVB拍得太「真實」 與網民展開罵戰

陳怡名香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》即將於8月27日舉行，在8月5日星期六晚9點率先播放一眾佳麗到越南拍外景的特輯。而TVB為宣傳「你最Like的心水佳麗」投票活動，日前在社交平台官方賬號連推出4條短片，是節目組人員向眾佳麗玩突擊「有冇俾小編撩到先~」，紀錄下佳麗最真實的面貌和反應。當中14號佳麗陳怡名（Zora Chan）似乎不滿被節目組同事紀錄下「最真實」的模樣，嬲到直接在影片下留言，更與其他網友展開罵戰！