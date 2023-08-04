香港小姐2023｜陳怡名留言投訴TVB拍得太「真實」 與網民展開罵戰
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陳怡名香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》即將於8月27日舉行，在8月5日星期六晚9點率先播放一眾佳麗到越南拍外景的特輯。而TVB為宣傳「你最Like的心水佳麗」投票活動，日前在社交平台官方賬號連推出4條短片，是節目組人員向眾佳麗玩突擊「有冇俾小編撩到先~」，紀錄下佳麗最真實的面貌和反應。當中14號佳麗陳怡名（Zora Chan）似乎不滿被節目組同事紀錄下「最真實」的模樣，嬲到直接在影片下留言，更與其他網友展開罵戰！
陳怡名香港小姐2023｜疑因不滿被拍得太真實 直接留言投訴
TVB為宣傳「你最Like的心水佳麗」投票活動，日前在社交平台官方賬號連推出4條短片，題目是「有冇俾小編撩到先~」，影片中節目組人員向眾佳麗說出一些「撩妹金句」，目的是紀錄下佳麗最真實又可愛的面貌和反應。而眾多影片中，又似乎唯獨是14號佳麗陳怡名（Zora Chan）被以高抄的角度攝錄，因此她疑似不滿被拍得不好看而直接在影片下留言投訴：「拍的醜成這樣謝謝了」，繼而有網民疑似看不過眼她的態度，與她展開罵戰。陳怡名在罵戰中亦毫不掩飾真實的豪邁個性，夾雜粗口詞語。不過要顧及佳麗的形象，有關的留言現已被刪除。
睇埋其他佳麗最真實的反應：
陳怡名香港小姐2023｜不滿照片未能突出其「蛇腰」直接公開投訴
另外，14號佳麗陳怡名（Zora Chan）在個人IG賬號的限時動態中，公開罵某傳媒文字內容句句提及其「蛇腰」，但文章封面圖片中三張她的照片都未能突出她的「蛇腰」，仲要其中一張閉眼了，她說：「好好笑，字字講腰細，結果三張照片，全是閉眼照，沒一張跟腰有關，我幾百張照片視頻，專挑閉眼的呀，想做咩呀到底，嗯？」
在自己IG分享自拍照並寫道：「這是我的地盤」，疑似暗示這裡她喜歡怎樣拍自己都可以，亦自拍的自己是最好看的。
陳怡名香港小姐2023｜以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠
今屆16位港姐身形普遍偏瘦及平均，不過最搶鏡、最豐滿上圍的三位佳麗，則為擁有36吋胸圍的6號胡睿涵、35吋胸圍的16號郭珮文及34吋胸圍的9號潘明璇！而14號陳怡名（Zora）以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，又指拍攝泳裝照最怕曬黑，她表示：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有著比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」
陳怡名香港小姐2023｜14號 Zora Chen 佳麗檔案
|入圍編號
|14
|全名
|陳怡名
|英文名
|Zora Chen
|IG
|mm.uz__
|年齡
|26歲
|三圍
|32, 21½, 33½
|身高
|162.5cm
|體重
|43.5kg
|地區
|內地
|職業
|公關專員
|學歷
|理工大學翻譯及傳譯碩士
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圖片來源：[email protected]__、[email protected]、TVB