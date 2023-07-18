陳曉彤香港小姐2023｜Cindy溫哥華參選過華姐 學霸一名師姐係鍾嘉欣李亞男
廣告
陳曉彤香港小姐2023｜今屆《2023香港小姐競選》有不少佳麗臥虎藏龍，其中由溫哥華特意返港參選的13號陳曉彤（Cindy），原來去年曾經選過溫哥華華裔小姐，亦是多位華姐包括鍾嘉欣、鄧佩儀、李亞男等人的師妹。
即睇《香港小姐2023》16位佳麗介紹
陳曉彤香港小姐2023｜13號. Cindy Chan | 26歲/166cm/50.7kg/鋼琴老師
從溫哥華返港的26歲陳曉彤（Cindy）在港長大，於加國大學音樂系碩士畢業，是華姐鍾嘉欣、鄧佩儀、李亞男的師妹，她選過溫哥華《華裔小姐》，對入圍有信心，「我是鋼琴老師，準備表演跳舞、彈琴」。現年26歲的Cindy本身亦是一名學霸，於加拿大著名的卑詩大學（University of British Columbia）音樂系碩士畢業，亦是多位華姐包括鍾嘉欣、鄧佩儀、李亞男等人的師妹。上月袁偉豪到溫哥華登台時，更有幸代表電視台上台獻花。
陳曉彤香港小姐2023｜13號. Cindy Chan |佳麗檔案
|入圍編號
|13
|全名
|陳曉彤
|英文名
|Cindy Chan
|IG
|cht.cindy
|年齡
|26歲
|身高
|166cm
|體重
|50.7kg
|地區
|香港／溫哥華
|職業
|鋼琴老師
|學歷
|加拿大卑詩大學音樂碩士
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB提供、[email protected]