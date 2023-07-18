陳曉彤香港小姐2023｜Cindy溫哥華參選過華姐 學霸一名師姐係鍾嘉欣李亞男

陳曉彤香港小姐2023｜今屆《2023香港小姐競選》有不少佳麗臥虎藏龍，其中由溫哥華特意返港參選的13號陳曉彤（Cindy），原來去年曾經選過溫哥華華裔小姐，亦是多位華姐包括鍾嘉欣、鄧佩儀、李亞男等人的師妹。