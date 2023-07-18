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陳曉彤香港小姐2023｜Cindy溫哥華參選過華姐 學霸一名師姐係鍾嘉欣李亞男

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陳曉彤香港小姐2023｜今屆《2023香港小姐競選》有不少佳麗臥虎藏龍，其中由溫哥華特意返港參選的13號陳曉彤（Cindy），原來去年曾經選過溫哥華華裔小姐，亦是多位華姐包括鍾嘉欣、鄧佩儀、李亞男等人的師妹。

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陳曉彤香港小姐2023｜13號. Cindy Chan | 26歲/166cm/50.7kg/鋼琴老師

從溫哥華返港的26歲陳曉彤（Cindy）在港長大，於加國大學音樂系碩士畢業，是華姐鍾嘉欣、鄧佩儀、李亞男的師妹，她選過溫哥華《華裔小姐》，對入圍有信心，「我是鋼琴老師，準備表演跳舞、彈琴」。現年26歲的Cindy本身亦是一名學霸，於加拿大著名的卑詩大學（University of British Columbia）音樂系碩士畢業，亦是多位華姐包括鍾嘉欣、鄧佩儀、李亞男等人的師妹。上月袁偉豪到溫哥華登台時，更有幸代表電視台上台獻花。

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陳曉彤。（圖片來源：TVB）
陳曉彤 陳曉彤去年在溫哥華參選過華姐
陳曉彤去年在溫哥華參選過華姐（圖片來源：[email protected]
陳曉彤 陳曉彤去年在溫哥華參選過華姐
陳曉彤去年在溫哥華參選過華姐（圖片來源：[email protected]
陳曉彤 更代表電視台為到溫哥華登台的袁偉豪上台獻花
更代表電視台為到溫哥華登台的袁偉豪上台獻花（圖片來源：[email protected]
陳曉彤 於加拿大著名的卑詩大學University of British Columbia）音樂系碩士畢業
於加拿大著名的卑詩大學（University of British Columbia）音樂系碩士畢業（圖片來源：[email protected]

陳曉彤香港小姐2023｜13號. Cindy Chan |佳麗檔案

入圍編號 13
全名 陳曉彤
英文名 Cindy Chan
IG cht.cindy
年齡 26歲
身高 166cm
體重 50.7kg
地區 香港／溫哥華
職業 鋼琴老師
學歷 加拿大卑詩大學音樂碩士
陳曉彤 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
陳曉彤 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

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圖片來源：TVB提供、[email protected]

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