香港小姐2023｜10號陳霈錤不入三甲網民鬧爆 碩士畢業曾任小學教師

陳霈錤香港小姐2023｜10號佳麗陳霈錤（Hera Chan）在總決賽當晚表演極佳，雖然以黑馬姿態殺入5強，頒發冠軍時呼聲更一度高過最後奪冠的莊子璇，但最終一個獎項也沒有，令大批網民戥她不抵，紛紛在網上留言「還我10號」！