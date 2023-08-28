香港小姐2023｜10號陳霈錤不入三甲網民鬧爆 碩士畢業曾任小學教師
陳霈錤賽前被大讚有「冠軍相」
莊子璇被指為人勢利是雙面人，不時向幕後工作人員大獻殷勤，令不少佳麗反感，因此人氣大跌成不受歡迎佳麗。10號陳霈錤由參賽至今雖然沒有太多新聞，但賽前卻憑一副「冠軍相」外形深得網民歡心，因此在網上的呼聲甚高，更被外界稱作「黑馬」。
10號陳霈錤 Hera 總決賽表現優秀
對比起冠軍莊子璇於對答環節不停擦鞋，10號陳霈錤用哲學角度回答問題時，C君及麥美恩也被她的答案嚇倒！因為她簡短回答同時又可以引述哲學家的語錄，令觀眾印象深刻，當再被主持問及「點解我哋問答環節，係要著泳裝呢？」陳霈錤亦能妙問妙答，解釋泳裝「睇到一個人最赤裸嘅一面，就係越能夠了解佢嘅內心。」雖然能殺入5強，最後結果卻令人跌眼鏡 ！
網民鬧爆賽果
宣布賽果的時候，躋身五強的陳霈錤在網上呼聲已經很高，不少人覺得憑她當晚的表現應當穩入三甲，甚至有望爆冷奪冠，不過最後卻不敵2位分別奪亞季軍的內地佳麗4號王怡然及17號王敏慈，更最終敗給「是非佳麗」15號莊子璇，食白果而回，引起大批網民不滿，紛紛在網上留言：「10號所有方面都優勝過15號」、「應該要三甲才對」、「還我10號」、「15號是內定的嗎？明顯10號好好多！」就連內地網民都替她不值，「香港小姐10號 意難平」一詞一度登上內地微博熱搜。
10號陳霈錤：知道有好多人支持自己都開心
對於宣布冠軍時，不少現場觀眾大叫她的號碼，她表示當時心情希望快啲完成，因為想除咗高跟鞋同屋企人返屋企食嘢，所以宣布一刻係興奮，可以快點回家，以及知道有好多人支持自己都開心。陳霈錤亦坦言表示沒有失望， 更指想入行，任何演藝工作都想試。
獲視帝大讚有氣質
現年25歲、身高166cm、任職小學教師的Hera，於香港大學文科碩士畢業，早前16位佳麗到越南拍攝外景時，以4個不同造型亮相《2023香港小閃耀越南晚宴》，當晚表演嘉賓之一的視帝譚俊彥就大讚10號佳麗陳霈錤有氣質，他表示：「我自己直覺就10號，佢個氣質令我覺得好舒服。」
10號陳霈錤香港小姐2023泳裝｜Hera為著泳裝刻意減肥
早前陳霈錤受訪時，坦言拍攝泳裝照有少許緊張，並透露有為著泳裝刻意減肥及忍口，昨晚更只以咖啡頂肚餓：「尋晚冇食嘢，淨係飲咗杯咖啡。最滿意自己個腰窩，好少人有呢樣嘢。」繼日前拍攝MV時「一時曝曬、一時暴雨」後，今日拍攝泳裝照亦遇上天氣問題，由於現場超級大風，佳麗數度出現「秀髮亂舞」情況，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」
陳霈錤香港小姐2023泳裝｜佳麗檔案
|入圍編號
|10
|全名
|陳霈錤
|英文名
|Hera Chan
|IG
|herachc
|年齡
|25歲
|三圍
|32, 23, 34½
|身高
|166cm
|體重
|50.4kg
|地區
|香港
|職業
|小學教師
|學歷
|香港大學文科碩士
陳霈錤香港小姐2023泳裝｜視帝譚俊彥大讚10號佳麗陳霈錤有氣質
16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住Hoiana Resort and Golf會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部。16位佳麗先後以四個不同造型亮相在度假區內宴會廳舉行的《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，為8月27日晚舉行的《2023香港小姐競選決賽》先作熱身，晚宴司儀為麥美恩及黎諾懿，表演嘉賓則為譚俊彥及胡定欣。
胡定欣受訪時笑指子璇有劉佩玥影子：「佢好Sweet，同劉佩玥有啲似，都好得體。」近年愛上健身的定欣，雖然晚宴前一晚才抵達峴港，但仍爭取時間到下塌酒店gym room跑步：「另外我今朝七點就起咗身，第一時間拉開窗簾欣賞個長沙灘，個陽光又喺正我眼前，好靚。」譚俊彥則表示喜歡10號陳霈錤：「我自己直覺就10號，佢個氣質令我覺得好舒服。」並笑言期待之後在劇組能與16位佳麗再有緣碰面。至於擔任大會司儀的黎諾懿，則自爆因不擅長記人名，一度搞錯Hanna與Hera而自覺尷尬；而同為港姐出身的麥美恩，則坦言很戥16位師妹開心：「佢哋終於可以衝出香港，代表香港做親善嘢，好好呀。」
https://www.youtube.com/watch?v=dMMqSvrPsMg
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