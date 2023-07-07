香港小姐2023 juliana

香港小姐2023 ｜Juliana郭珮文無敵身材完勝一眾佳麗 連曾志偉都畀like！

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《香港小姐2023競選》唔少佳麗率先跑出備受關注，其中一定要數「金髮蔡思貝」Juliana郭珮文，其fit爆身材都成為傳媒焦點，就連曾志偉都畀like喎！一齊睇睇Juliana參選之路的轉變！

香港小姐2023｜Juliana郭珮文「禾稈冚珍珠」

由面試日起，大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。對比起其它高貴優雅、斯斯文文的佳麗，當日一頭金髮的Juliana就以低胸黑色Top登場性感搶鏡，被問到有關當日的衣著時，Juliana說：「係呀，今日著得同以往唔同，可能唔同感覺呢！」不過著得性感都係有風險，Juliana落車烏低身時，服裝明顯有點走位以致瀕臨失守邊緣！

香港小姐2023 juliana 港姐 Juliana身穿低胸黑色Top現身第三輪面試。
Juliana身穿低胸黑色Top現身第三輪面試。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 juliana 港姐 是當日的佳麗中最性感。
是當日的佳麗中最性感。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 juliana 港姐 相當驚險！
相當驚險！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中

憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。

香港小姐2023 juliana 港姐 tvb 曾志偉親口承認自己眼中只有57號！
曾志偉親口承認自己眼中只有57號！（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 juliana 港姐 tvb Juilana的身形確實好出眾。
Juilana的身形確實好出眾。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 juliana 港姐 tvb Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。
Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 juliana 港姐 tvb 曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。
曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 juliana 港姐 終極面試 Juliana被稱大熱！
Juliana被稱大熱！（圖片來源：TVB畫面截圖）
香港小姐2023 juliana 港姐 終極面試 一頭金髮好搶眼！
一頭金髮好搶眼！（圖片來源：TVB畫面截圖）

香港小姐2023｜Juliana郭珮文「招牌金髮」立即變黑

《香港小姐競選2023》在經過3輪面試後成功挑選出22位入圍佳麗，當中21位分別到髮型屋進行首次形象大改造。Juliana在海選已經因「金毛」以及好身材而受到網民注目，但Juliana變髮後髮色完全不同，對於佢頭「招牌金髮」唔見咗，形象大跌Watt！Juliana即尷尬笑，直言：「呢個黑色，可能啲人就認唔到係我。」

香港小姐2023 juliana 港姐2023 「變髮」當日亦都谷盡現身。
「變髮」當日亦都谷盡現身。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 juliana 港姐 熱門 Juliana「招牌金髮」慘痛消失，連低胸look都不見了！
Juliana「招牌金髮」慘痛消失，連低胸look都不見了！（圖片來源：[email protected]東張+）
香港小姐2023 juliana 港姐 熱門 未整頭前，Juliana同其他佳麗有講有笑
未整頭前，Juliana同其他佳麗有講有笑（圖片來源：[email protected]東張+）
香港小姐2023 juliana 港姐 熱門 Juliana早前因金髮同突出上圍而被傳媒關注，她表示：「唔會介意，其實有啲地方可以令人記得都幾開心！」
Juliana早前因金髮同突出上圍而被傳媒關注，她表示：「唔會介意，其實有啲地方可以令人記得都幾開心！」（圖片來源：[email protected]東張+）

香港小姐2023｜Juliana郭珮文 IG私照大公開

報稱經營首飾網店開Juliana非常「有料」，經常於IG大曬背心短褲性感照，大曬火辣身材。最近她又在社交網大晒穿上皮褸襯熱褲，踎在街邊的照片，勁有個人風格。

香港小姐2023 juliana
（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 juliana 港姐
（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 juliana 港姐 佳麗之一嘅Juliana頭頂金髮登場非常搶鏡。
佳麗之一嘅Juliana頭頂金髮登場非常搶鏡。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 juliana 港姐 身材非常火辣。
身材非常火辣。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023 juliana 港姐 經常喺IG大派福利。
經常喺IG大派福利。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]東張+

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