香港小姐2023 ｜Juliana郭珮文無敵身材完勝一眾佳麗 連曾志偉都畀like！
香港小姐2023｜Juliana郭珮文「禾稈冚珍珠」
由面試日起，大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。對比起其它高貴優雅、斯斯文文的佳麗，當日一頭金髮的Juliana就以低胸黑色Top登場性感搶鏡，被問到有關當日的衣著時，Juliana說：「係呀，今日著得同以往唔同，可能唔同感覺呢！」不過著得性感都係有風險，Juliana落車烏低身時，服裝明顯有點走位以致瀕臨失守邊緣！
香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中
憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。
香港小姐2023｜Juliana郭珮文「招牌金髮」立即變黑
《香港小姐競選2023》在經過3輪面試後成功挑選出22位入圍佳麗，當中21位分別到髮型屋進行首次形象大改造。Juliana在海選已經因「金毛」以及好身材而受到網民注目，但Juliana變髮後髮色完全不同，對於佢頭「招牌金髮」唔見咗，形象大跌Watt！Juliana即尷尬笑，直言：「呢個黑色，可能啲人就認唔到係我。」
香港小姐2023｜Juliana郭珮文 IG私照大公開
報稱經營首飾網店開Juliana非常「有料」，經常於IG大曬背心短褲性感照，大曬火辣身材。最近她又在社交網大晒穿上皮褸襯熱褲，踎在街邊的照片，勁有個人風格。
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
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