香港小姐2024｜「翻版郭珮文」福利尺度勁大 超滿意澎湃身材：約拍私信
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一年一度的《香港小姐競選2024》早前進行了首輪面試，一眾參賽者的外貌、身材以及當日的服飾均引起不少網民熱議。特別近年來越來越多來自內地的佳麗參賽，因此首輪面試後有大量的po在小紅書上出現，更有唔少佳麗的社交帳號因此曝光。而被封為「翻版郭珮文」的丁雨然的社交帳號亦被網民翻出，勁大尺度的福利相亦令網民睇到嘩嘩聲……
香港小姐2024｜丁雨然擁雙碩士學位超有料
在首輪面試中，26歲的丁雨然以小背心到場，更憑藉住超火辣的身材成功引起網民關注。而丁雨然在面試時亦透露自己剛在英國畢業，更完成咗兩個碩士學位，係名乎其實嘅美貌與智慧並重，十分叻女！
香港小姐2024｜丁雨然震撼身材拍得住郭珮文
此外，更有網民甚至將丁雨然與TVB「最強Body」，上屆香港小姐5強之一的郭珮文（Juliana）相提並論，直言丁雨然的澎湃身材完全唔輸郭珮文！雖然不少網民對丁雨然的外貌以及身材的真實性提出質疑，但丁雨然就完全唔受影響，繼續自信表現出對自己的外觀同身材有幾滿意，更喺個人社交媒體簡介中寫明：「約拍私信」。
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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台、小紅書@raineedyran、IG@raineedyran、IG@julianakpm