香港小姐2024｜「翻版郭珮文」福利尺度勁大 超滿意澎湃身材：約拍私信

一年一度的《香港小姐競選2024》早前進行了首輪面試，一眾參賽者的外貌、身材以及當日的服飾均引起不少網民熱議。特別近年來越來越多來自內地的佳麗參賽，因此首輪面試後有大量的po在小紅書上出現，更有唔少佳麗的社交帳號因此曝光。而被封為「翻版郭珮文」的丁雨然的社交帳號亦被網民翻出，勁大尺度的福利相亦令網民睇到嘩嘩聲……

