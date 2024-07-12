香港小姐2024 入圍15佳麗逐個捉！醜聞港姐全被Foul 17歲Yoyo都冇得留低
香港小姐2024 入圍15強名單出爐
入圍今屆港姐15強的佳麗，其中有14人日前就現身髮型屋接受髮型大改造，而有消息指最終入圍佳麗包括有：Jessie 陳紫佟、Rose 陳甜甜、Dolores 程姜月、Kimmy 莊曉婷、Tracy 鍾翠詩、Emily 梁嘉莹、Adria 李曼思、Kerry 盧凱怡、Ellyn 倪樂琳、Jiwen 秦冀雯、Zoie 謝淑怡、Candice 王汛文、Clary 吳芷靖、Amina 楊梓瑤和 Kanis 俞可程。
Ellyn倪樂琳被睇好攞冠軍
曾出過水著寫真集的「城大李嘉欣」Ellyn倪樂琳成功晉身15強，被網民睇好為今屆奪冠的大熱門，有網民更編輯維基網頁，率先將其名字寫在「2024香港小姐冠軍」一欄中，而Tracy鍾翠詩則列為亞軍及最上鏡小姐得主。
醜聞港姐全被Foul
除了宣布自己退選的林瀾，初步入選的25名佳麗中，被Foul走的共有9人，其中有「食兩家茶禮」的郭恩程、涉及「投票送海鮮」的陳元元這兩位爆出醜聞的佳麗，以及賽前大熱的Yoyo鄭芷瑤，而9人中，共有5人來自香港，1人來自瑞典，3人來自內地，包括來自江門的陳元元、來自貴州的黃詩莹及來自北京的馬儷文。
香港小姐2024 入圍15佳麗逐個捉：
陳紫佟 Jessie Chan
18歲 / 161.5cm
學歷：中學
職業：學生
陳甜甜 Rose Chen
25歲 / 164cm
學歷：碩士生
職業：學生
程姜月 Dolores Ching
25歲 / 165cm
學歷：大學畢業
職業：零售店店主
莊曉婷 Kimmy Chong
24歲 / 167.5
學歷：大學畢業
職業：會計師
鍾翠詩 Tracy Chung
24歲 / 159cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生
梁嘉莹 Emily Leung
22歲 / 169cm
學歷：碩士生
職業：學生
李曼思 Adria Li
26歲 / 157cm
學歷：碩士生
職業：學生
盧凱怡 Kerry Lo
22歲 / 173cm
學歷：專上程度
職業：國標舞選手及教師
倪樂琳 Ellyn Ngai
23歲 / 167.5cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生
秦冀雯 Qin Jiwen
21歲 / 174.5cm
學歷：大學生
職業：學生
謝淑怡 Zoie Tse
26歲 / 169cm
學歷：碩士畢業
職業：鋼琴家
王汛文 Candice Wong
23歲 / 166.5cm
學歷：大學畢業
職業：行政助理
吳芷靖 Clary Wu
24歲 / 166.5cm
學歷：碩士畢業
職業：文化製作人
楊梓瑤 Amina Yeung
21歲 / 179cm
學歷：大學生
職業：學生
俞可程 Kanis Yu
26歲 / 166.5cm
學歷：大學畢業
職業：工料測量師
接下來《2024香港小姐競選》決賽已暫定於2024年9月15日舉行！