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香港小姐2024 入圍15佳麗逐個捉！醜聞港姐全被Foul 17歲Yoyo都冇得留低

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《2024香港小姐競選》經過網上投票和最後一輪面試評分後，已選出最終入圍的15強佳麗，令網民意外的是，之前備受矚目的17歲Yoyo鄭芷瑤竟然不在名單之中。

香港小姐2024 入圍15強名單出爐

入圍今屆港姐15強的佳麗，其中有14人日前就現身髮型屋接受髮型大改造，而有消息指最終入圍佳麗包括有：Jessie 陳紫佟、Rose 陳甜甜、Dolores 程姜月、Kimmy 莊曉婷、Tracy 鍾翠詩、Emily 梁嘉莹、Adria 李曼思、Kerry 盧凱怡、Ellyn 倪樂琳、Jiwen 秦冀雯、Zoie 謝淑怡、Candice 王汛文、Clary 吳芷靖、Amina 楊梓瑤和 Kanis 俞可程。

香港小姐 因為17歲Yoyo鄭芷瑤被Foul，18歲Jessie陳紫佟成為今屆最年輕的入圍佳麗。（圖片來源：TVB）
因為17歲Yoyo鄭芷瑤被Foul，18歲Jessie陳紫佟成為今屆最年輕的入圍佳麗。（圖片來源：TVB
香港小姐 變髮佳麗（左起）：陳紫佟、程姜月、倪樂琳，一同接受訪問。（圖片來源：TVB）
變髮佳麗（左起）：陳紫佟、程姜月、倪樂琳，一同接受訪問。（圖片來源：TVB
香港小姐 王汛文、鍾翠詩、莊曉婷。（圖片來源：TVB）
王汛文、鍾翠詩、莊曉婷。（圖片來源：TVB
香港小姐 謝淑怡、梁嘉莹、吳芷靖、李曼思。（圖片來源：TVB）
謝淑怡、梁嘉莹、吳芷靖、李曼思。（圖片來源：TVB
香港小姐 除了已現身的14位佳麗外，有消息指第15位入圍的佳麗是盧凱怡。（圖片來源：小紅書圖片）
除了已現身的14位佳麗外，有消息指第15位入圍的佳麗是盧凱怡。（圖片來源：小紅書圖片）

Ellyn倪樂琳被睇好攞冠軍

曾出過水著寫真集的「城大李嘉欣」Ellyn倪樂琳成功晉身15強，被網民睇好為今屆奪冠的大熱門，有網民更編輯維基網頁，率先將其名字寫在「2024香港小姐冠軍」一欄中，而Tracy鍾翠詩則列為亞軍及最上鏡小姐得主。

香港小姐 Ellyn倪樂琳被睇好攞港姐冠軍。（圖片來源：TVB）
Ellyn倪樂琳被睇好攞港姐冠軍。（圖片來源：TVB）
香港小姐 Tracy鍾翠詩亦被睇好攞亞軍及最上鏡小姐。（圖片來源：TVB）
Tracy鍾翠詩亦被睇好攞亞軍及最上鏡小姐。（圖片來源：TVB）
香港小姐 （圖片來源：維基截圖）
（圖片來源：維基截圖）

醜聞港姐全被Foul

除了宣布自己退選的林瀾，初步入選的25名佳麗中，被Foul走的共有9人，其中有「食兩家茶禮」的郭恩程、涉及「投票送海鮮」的陳元元這兩位爆出醜聞的佳麗，以及賽前大熱的Yoyo鄭芷瑤，而9人中，共有5人來自香港，1人來自瑞典，3人來自內地，包括來自江門的陳元元、來自貴州的黃詩莹及來自北京的馬儷文。

香港小姐 25歲林瀾在小紅書發文，以「我退選了，至此為這段經歷畫上句號」為標題，自爆樂小姐專門致電通知她已入圍決賽，但她決定把機會留給其他想進娛樂圈的人。（圖片來源：TVB）
25歲林瀾在小紅書發文，以「我退選了，至此為這段經歷畫上句號」為標題，自爆樂小姐專門致電通知她已入圍決賽，但她決定把機會留給其他想進娛樂圈的人。（圖片來源：TVB）
香港小姐 17歲Yoyo鄭芷瑤青春無敵，初次面試時已備受矚目，未能入圍令網民大感意外。（圖片來源：TVB）
17歲Yoyo鄭芷瑤青春無敵，初次面試時已備受矚目，未能入圍令網民大感意外。（圖片來源：TVB）
香港小姐 有網民對Yoyo未能入圍大感惋惜和不解。（圖片來源：網民留言截圖）
有網民對Yoyo未能入圍大感惋惜和不解。（圖片來源：網民留言截圖）
香港小姐 Savannah陳元元的家鄉江門出現一塊「投票送海鮮」大型廣告牌，被質疑涉及賄選，疑因此被Foul。（圖片來源：TVB）
Savannah陳元元的家鄉江門出現一塊「投票送海鮮」大型廣告牌，被質疑涉及賄選，疑因此被Foul。（圖片來源：TVB）
香港小姐 Kelly郭恩程也未能入圍，她之前隱瞞情況同時與TVB和ACE娛樂簽約，被指控「食兩家茶禮」，兩家公司均表示已將此事交由法律部門處理。（圖片來源：TVB）
Kelly郭恩程也未能入圍，她之前隱瞞情況同時與TVB和ACE娛樂簽約，被指控「食兩家茶禮」，兩家公司均表示已將此事交由法律部門處理。（圖片來源：TVB）

香港小姐2024 入圍15佳麗逐個捉：

陳紫佟 Jessie Chan

18歲 / 161.5cm
學歷：中學
職業：學生

陳甜甜 Rose Chen

25歲 / 164cm
學歷：碩士生
職業：學生

程姜月 Dolores Ching

25歲 / 165cm
學歷：大學畢業
職業：零售店店主

莊曉婷 Kimmy Chong

24歲 / 167.5
學歷：大學畢業
職業：會計師

鍾翠詩 Tracy Chung

24歲 / 159cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生

梁嘉莹 Emily Leung

22歲 / 169cm
學歷：碩士生
職業：學生

李曼思 Adria Li

26歲 / 157cm
學歷：碩士生
職業：學生

盧凱怡 Kerry Lo

22歲 / 173cm
學歷：專上程度
職業：國標舞選手及教師

倪樂琳 Ellyn Ngai

23歲 / 167.5cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生

秦冀雯 Qin Jiwen

21歲 / 174.5cm
學歷：大學生
職業：學生

謝淑怡 Zoie Tse

26歲 / 169cm
學歷：碩士畢業
職業：鋼琴家

王汛文 Candice Wong

23歲 / 166.5cm
學歷：大學畢業
職業：行政助理

吳芷靖 Clary Wu

24歲 / 166.5cm
學歷：碩士畢業
職業：文化製作人

楊梓瑤 Amina Yeung

21歲 / 179cm
學歷：大學生
職業：學生

俞可程 Kanis Yu

26歲 / 166.5cm
學歷：大學畢業
職業：工料測量師

接下來《2024香港小姐競選》決賽已暫定於2024年9月15日舉行！

撰文：東方新地圖片來源：TVB、小紅書圖片

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