香港小姐2024｜一文睇清15位女星靚爆造型 《愛回家》咪神派邪惡角度福利

《香港小姐競選2024》已經昨晚順利舉行，一眾佳麗嘅表現以及造型都引起網民熱議！不過除咗台上嘅佳麗備受關注外，其實台下嘅一眾女藝人都超級有睇頭！以下將會為各位盤點今屆港姐決賽靚爆登場嘅女藝人，睇吓到底邊位最搶fo啦！

