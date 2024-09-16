香港小姐2024｜一文睇清15位女星靚爆造型 《愛回家》咪神派邪惡角度福利
香港小姐2024｜葉蒨文「胸狠」孖葉蒨文合照
31歲葉蒨文曾係2016年嘅港姐，昨日現身紅地毯時就憑住一身低胸高衩禮服登場，大騷超澎湃上圍同殺食長腿！葉蒨文隨後更在社交平台曬出與樂壇天后葉蒨文嘅合照，令唔少網民搞笑表示係葉蒨文與葉蒨文2.0嘅合照！
香港小姐2024｜李芷晴震撼自拍騷澎湃身材
31歲李芷晴係2018年港姐，昨日現身決賽現場嘅李芷晴以一身Deep V禮服示人，大方騷半球成為全場焦點！李芷晴事後再喺社交平台曬出邪惡視角自拍，獲唔少網民激讚！
香港小姐2024｜何沛珈晒美背做「背多分」
28歲何沛珈係2020年港姐，昨晚擔任埋主持嘅佢雖然禮服睇落頗為密實，但其實背後藏有驚喜！何沛珈事後喺社交平台晒出轉圈圈嘅短片，大方騷白滑美背！
香港小姐2024｜莊子璇性感唔夠青春搭夠
22歲莊子璇係去年嘅港姐冠軍，今年卸任嘅莊子璇仲擔任埋決賽主持，仲連環換上多套禮服登場，大方騷fit爆身材！雖然禮服比起其他師姐較為低調，但係勝在夠青春，一樣備受好評！
香港小姐2024｜邵初震撼級禮服大晒冷
30歲邵初係2021年嘅港姐季軍，昨晚孖住視后江美儀以及黎芷珊現身紅地毯嘅邵初可謂十分搶fo！以低胸禮服上陣嘅邵初除咗大方騷事業線外，極高衩嘅禮服仲騷埋殺食長腿，超級有驚喜！
香港小姐2024｜梁凱晴「蠱惑的窿」騷事業線
29歲梁凱晴係2021年港姐亞軍，昨晚以師姐之姿現身決賽嘅梁凱晴服裝就超級有驚喜，除咗大方露香肩之外，胸前仲有開窿設計，事業線一覽無遺，澎湃身材簡直擋都擋唔住！
香港小姐2024｜吳幸美幫「東張女神」扳回一城
40歲吳幸美係2003年嘅港姐，昨晚以「東張女神」身分登場嘅吳幸美都罕有派福利，以小Deep V禮服大方騷身材，實力完全唔輸一眾在場嘅師妹！
香港小姐2024｜朱凱婷福利唔輸同場師妹
47歲朱凱婷係2001年嘅港姐季軍，作為大前輩嘅朱凱婷昨晚擔任「最上鏡小姐」嘅評判，事後朱凱婷亦仔社交平台久違派福利，除咗對住鏡頭連環畀心外，不經意騷埋事業線同樣吸睛！
香港小姐2024｜張名雅超高貴騷長腿
36歲張名雅係2012年港姐冠軍，昨晚現身決賽嘅張名雅以一身白色低胸兼高衩禮服登場，大方騷有料上圍同埋長腿！就算拍住身高172cm嘅2010年港姐季軍莊思明都完全唔輸蝕！
香港小姐2024｜高海寧力守「元祖級咪神」美譽
37歲高海寧係2008年港姐，入行初期就獲封為「TVB咪神」嘅高Ling昨晚嘅禮服就相對保守，不過超貼身嘅剪裁就將佢完美嘅曲線展現，力守「元祖級咪神」嘅美譽！
香港小姐2024｜陳曉彤做《東張》2.0代表派福利
26歲陳曉彤係去年嘅港姐，雖然10強止步，但係就獲TVB安排成為新一代「東張女神」！昨日陳曉彤以一身Deep V禮服出場，大方騷震撼上圍，雖然出境嘅機會唔多，但係仍獲唔少觀眾大讚！
香港小姐2024｜王嘉慧低胸禮服大方騷事業線
29歲王嘉慧係2021年港姐，身材向來殺食嘅王嘉慧昨晚以黑色低胸禮服現身，大方騷事業線同樣獲唔少觀眾like爆！
香港小姐2024｜關嘉敏側身視覺效果滿分
30歲關嘉敏昨晚嘅作風就可謂十分低調，以桃紅Deep V禮服上陣嘅關嘉敏雖然行紅地毯時大方騷身材，事後更喺社交平台大方派福利，側身出鏡騷超有視覺效果嘅身材！
香港小姐2024｜關楓馨極Deep V禮服冇得輸
29歲關楓馨係2021年嘅港姐，昨晚以超Deep V禮服閃爆登場嘅關楓馨完全唔吝嗇好身材，仲喺社交平台大方po story性感出勁，簡直係福利女神！