《香港小姐2024》25歲程姜月背景起底「翻版蔡潔」唯一缺點惹網民熱議
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《香港小姐2024》15強佳麗各有特色，當中更有唔少表現突出嘅代表，其中25歲的13號佳麗程姜月獲封「翻版蔡潔」，賽前已備受關注，一齊睇睇佢嘅背景！
港姐2024 | 25歲程姜月背景起底身高165cm 曾任職零售店店主
現年25歲的13號佳麗程姜月（Dolores）身高165cm，香港浸會大學中國研究科畢業，任職零售店店主，來自湖北，喺香港生活了13年，參選原因係為滿足媽媽心願。早前在新加坡外景拍攝期間，以三點式上陣大曬性感身材。程姜月指今次時第一次穿三點式，一開始覺得好怕醜，不過都是一次新的嘗試。
獲封為「翻版蔡潔」直認撞樣有著數
程姜月自從入選以來一直被外界稱為「翻版蔡潔」，當被傳媒問到會否因為被指撞樣蔡潔和李佳芯而感到壓力，程姜月坦言會有壓力，與二人撞樣有好有壞，但好處就是能夠讓更多人認識自己。程姜月指平時工作指凌晨一點才到家，所以很少收看蔡潔和李佳芯的劇集。
自爆感情狀況 無懼有黑材料流出
香港小姐競選期間經常傳出候選港姐的黑材料，例如今屆10號吳芷靖就被IG起底，被網民挖出性感內衣和有吸煙習慣的黑歷史。對於會否擔心被爆黑材料，程姜月就自信地表示自己並沒有黑材料俾人寫，加上現時單身，與前男友亦不是因為選美而分手，所以並不擔心會有黑材料流出。
唯一缺點惹網民熱議
程姜月樣靚又有氣質，身材又夠好，加上從她接受TVB訪問的影片中可見，程姜月的談吐亦不俗，獲不少網民大讚程姜月三甲有望。不過有網民指出程姜月雖然來港定居13年，但依然有內地口音，成為程姜月的致命傷：「勁似蔡潔 平均條件都幾好 可惜廣東話有口音 講唔正 觀感上一定會扣分」「來港13年廣東話仍未完全準確」「閉口音講唔準」等。
圖片來源：TVB、IG@jackykycai