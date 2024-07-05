香港小姐2024初選25強曝光！有6人讀到碩士 17歲Yoyo最矚目
《2024香港小姐競選》網上投票決定正式入圍名單
今屆港姐TVB決定搞搞新意思，讓公眾在網上投票給「心水入圍佳麗」，加上第三輪面試時籌委會的評分，來選出最終的入圍者。現時25位初步入圍佳麗名單如下：
陳紫佟、陳甜甜、陳元元、鄭芷瑤、張萃琳、程姜月、莊曉婷、鍾翠詩、方思敏、黃詩莹、郭恩程、梁嘉莹、李曼思、林瀾、盧凱怡、馬儷文、馬嘉聰、倪樂琳、秦冀雯、謝淑怡，黃劍萍、王汛文、吳芷靖、楊梓瑤、俞可程
佳麗著小白Tee淡妝亮相見評審
今屆港姐有大量靚女藝人翻版入圍，包括「翻版李嘉欣」、「翻版蔡潔」、「翻版鍾麗淇」
及「翻版許子萱」等。有22位初步入圍佳麗日前就穿著一身小白Tee襯牛仔褲見面評審，並拍攝自我介紹的影片。與面試日相比，她們的妝容明顯更為淡雅，真實展現了她們的自然美。
三位佳麗表現最突出 力爭做「票后」
淡妝之下，青春有活力的17歲中五學生鄭芷瑤（Yoyo）和18歲的陳紫佟（Jessie）最具優勢。此外，22歲的碩士生梁嘉莹（Emily）、24歲碩士畢業的吳芷靖（Clary）和23歲從加拿大返港的王汛文（Candice）也表現出色，被視為高質大熱門，入圍機會極大，但未知誰能成為最終的「票后」。
學霸當道有6位佳麗讀到碩士
今次25位佳麗中，有6名是現任碩士生或碩士畢業生，包括24歲的吳芷靖（Clary）、25歲的陳甜甜（Rose）、22歲的梁嘉瑩（Emily）、26歲的李曼思（Adria）、22歲的馬儷文（Liwen）及26歲的謝淑怡（Zoie）。其中Zoie不僅學歷高，還是一位才華橫溢的鋼琴家。
其他現身佳麗：
最高佳麗楊梓瑤身高達179cm
此外，今屆港姐中不乏高䠷的佳麗，最高的楊梓瑤（Amina）身高達179cm，郭恩程（Kelly）也有178cm。不過二人與另一名佳麗張莘琳（Celine）都因故未能出席活動，預計將會在稍後時間補拍自我介紹的片段。
張安妮為合約原因宣布退選
不過擁有183cm身高、曾選亞洲小姐的張玥，以及溫哥華華裔小姐季軍張安妮，賽前都被視為大熱佳麗，但最終都未有入圍，張安妮在小紅書上解釋退選原因，原來都係關合約事：
「謝謝各位一直以來對我的關心和支持，謝謝Uncle幫我提名，也瞭解大家對我的喜愛，但是經過深思熟慮由於合約原因，我決定作出無奈並艱難的選擇退出比賽。參加香港小姐比賽是我從小到大的夢想，為了迎接這個舞台，我精心準備的芭蕾舞才藝表演，也不能展示給喜歡我的觀眾看啦。非常感謝大家一直以來對我的喜歡和支持，同時，也感謝TVB給我這次的機會，我們後會有期。謝謝大家！」
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即睇25位初步入圍佳麗個人資料：
陳紫佟 Jessie Chan
18歲 / 161.5cm
學歷：中學
職業：學生
陳甜甜 Rose Chen
25歲 / 164cm
學歷：碩士生
職業：學生
陳元元 Savannah Chen
24歲 / 165cm
學歷：大學畢業
職業：可持續發展顧問
鄭芷瑤 Yoyo Cheng
17歲 / 161.5cm
學歷：中學
職業：學生
張萃琳 Celine Cheung
25歲 / 161cm
學歷：大學畢業
職業：建築設計師
程姜月 Dolores Ching
25歲 / 165cm
學歷：大學畢業
職業：零售店店主
莊曉婷 Kimmy Chong
24歲 / 167.5
學歷：大學畢業
職業：會計師
鍾翠詩 Tracy Chung
24歲 / 159cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生
方思敏 Mandy Fong
24歲 / 173cm
學歷：大學畢業
職業：時裝品牌主理人
黃詩莹 Cindy Huang
26歲 / 171cm
學歷：大學畢業
職業：空中服務員
郭恩程 Kelly Kwok
23歲 / 178cm
學歷：專上程度
職業：模特兒/舞蹈導師
梁嘉莹 Emily Leung
22歲 / 169cm
學歷：碩士生
職業：學生
李曼思 Adria Li
26歲 / 157cm
學歷：碩士生
職業：學生
林瀾 Lin Lan
25歲 / 168cm
學歷：大學畢業
職業：投資銀行分析師
盧凱怡 Kerry Lo
22歲 / 173cm
學歷：專上程度
職業：國標舞選手及教師
馬儷文 Liwen Ma
22歲 / 172cm
學歷：碩士生
職業：學生
馬嘉聰 Tina Ma
20歲 / 165cm
學歷：高中畢業
職業：電訊公司商業項目顧問
倪樂琳 Ellyn Ngai
23歲 / 167.5cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生
秦冀雯 Qin Jiwen
21歲 / 174.5cm
學歷：大學生
職業：學生
謝淑怡 Zoie Tse
26歲 / 169cm
學歷：碩士畢業
職業：鋼琴家
黃劍萍 Kipi Wong
26歲 / 164cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生
王汛文 Candice Wong
23歲 / 166.5cm
學歷：大學畢業
職業：行政助理
吳芷靖 Clary Wu
24歲 / 166.5cm
學歷：碩士畢業
職業：文化製作人
楊梓瑤 Amina Yeung
21歲 / 179cm
學歷：大學生
職業：學生
俞可程 Kanis Yu
26歲 / 166.5cm
學歷：大學畢業
職業：工料測量師