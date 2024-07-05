香港小姐2024初選25強曝光！有6人讀到碩士 17歲Yoyo最矚目

今年的《2024香港小姐競選》經過兩輪面試後，TVB公開了初選的25強佳麗名單，其中有多達6人是現任碩士生或碩士畢業生，更有人身高達179cm！不過講到最受矚目，始終係今屆年紀最細、僅得17歲的Yoyo鄭芷瑤！

