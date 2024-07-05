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香港小姐2024初選25強曝光！有6人讀到碩士 17歲Yoyo最矚目

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今年的《2024香港小姐競選》經過兩輪面試後，TVB公開了初選的25強佳麗名單，其中有多達6人是現任碩士生或碩士畢業生，更有人身高達179cm！不過講到最受矚目，始終係今屆年紀最細、僅得17歲的Yoyo鄭芷瑤！

《2024香港小姐競選》網上投票決定正式入圍名單

今屆港姐TVB決定搞搞新意思，讓公眾在網上投票給「心水入圍佳麗」，加上第三輪面試時籌委會的評分，來選出最終的入圍者。現時25位初步入圍佳麗名單如下：

陳紫佟、陳甜甜、陳元元、鄭芷瑤、張萃琳、程姜月、莊曉婷、鍾翠詩、方思敏、黃詩莹、郭恩程、梁嘉莹、李曼思、林瀾、盧凱怡、馬儷文、馬嘉聰、倪樂琳、秦冀雯、謝淑怡，黃劍萍、王汛文、吳芷靖、楊梓瑤、俞可程

香港小姐 22位初步入圍佳麗面見評審。（圖片來源：TVB）
22位初步入圍佳麗面見評審。（圖片來源：TVB
香港小姐 TVB高層樂易玲亦是今屆港姐第三輪面試評審之一。（圖片來源：TVB）
TVB高層樂易玲亦是今屆港姐第三輪面試評審之一。（圖片來源：TVB

佳麗著小白Tee淡妝亮相見評審

今屆港姐有大量靚女藝人翻版入圍，包括「翻版李嘉欣」、「翻版蔡潔」、「翻版鍾麗淇」
及「翻版許子萱」等。有22位初步入圍佳麗日前就穿著一身小白Tee襯牛仔褲見面評審，並拍攝自我介紹的影片。與面試日相比，她們的妝容明顯更為淡雅，真實展現了她們的自然美。

香港小姐 一眾佳麗遵守dress code，著貼身小白Tee加牛仔褲現身，只得林瀾（左二）穿著白色小背心。（圖片來源：TVB）
一眾佳麗遵守dress code，著貼身小白Tee加牛仔褲現身，只得林瀾（左二）穿著白色小背心。（圖片來源：TVB
香港小姐 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB

三位佳麗表現最突出 力爭做「票后」

淡妝之下，青春有活力的17歲中五學生鄭芷瑤（Yoyo）和18歲的陳紫佟（Jessie）最具優勢。此外，22歲的碩士生梁嘉莹（Emily）、24歲碩士畢業的吳芷靖（Clary）和23歲從加拿大返港的王汛文（Candice）也表現出色，被視為高質大熱門，入圍機會極大，但未知誰能成為最終的「票后」。

香港小姐 17歲鄭芷瑤（Yoyo）青春無敵，化淡妝冇難度。（圖片來源：TVB）
17歲鄭芷瑤（Yoyo）青春無敵，化淡妝冇難度。（圖片來源：TVB）
香港小姐 陳紫佟（Jessie）亦只得18歲。（圖片來源：TVB）
陳紫佟（Jessie）亦只得18歲。（圖片來源：TVB）
香港小姐 23歲從加拿大返港的王汛文（Candice）被視為高質大熱門。（圖片來源：TVB）
23歲從加拿大返港的王汛文（Candice）被視為高質大熱門。（圖片來源：TVB）
香港小姐 仲有22歲碩士生梁嘉莹（Emily）。（圖片來源：TVB）
仲有22歲碩士生梁嘉莹（Emily）。（圖片來源：TVB）
香港小姐 以及24歲碩士畢業的吳芷靖（Clary）。（圖片來源：TVB）
以及24歲碩士畢業的吳芷靖（Clary）。（圖片來源：TVB）

學霸當道有6位佳麗讀到碩士

今次25位佳麗中，有6名是現任碩士生或碩士畢業生，包括24歲的吳芷靖（Clary）、25歲的陳甜甜（Rose）、22歲的梁嘉瑩（Emily）、26歲的李曼思（Adria）、22歲的馬儷文（Liwen）及26歲的謝淑怡（Zoie）。其中Zoie不僅學歷高，還是一位才華橫溢的鋼琴家。

香港小姐 25歲陳甜甜（Rose）是現任碩士生。（圖片來源：TVB）
25歲陳甜甜（Rose）是現任碩士生。（圖片來源：TVB）
香港小姐 仲有26歲的李曼思（Adria）。（圖片來源：TVB）
仲有26歲的李曼思（Adria）。（圖片來源：TVB）
香港小姐 22歲的馬儷文（Liwen）亦是碩士生。（圖片來源：TVB）
22歲的馬儷文（Liwen）亦是碩士生。（圖片來源：TVB）
香港小姐 26歲謝淑怡（Zoie）是碩士畢業生兼鋼琴家。（圖片來源：TVB）
26歲謝淑怡（Zoie）是碩士畢業生兼鋼琴家。（圖片來源：TVB）

其他現身佳麗：

香港小姐 24歲陳元元 Savannah（圖片來源：TVB）
24歲陳元元 Savannah（圖片來源：TVB）
香港小姐 25歲程姜月 Dolores（圖片來源：TVB）
25歲程姜月 Dolores（圖片來源：TVB）
香港小姐 24歲莊曉婷 Kimmy（圖片來源：TVB）
24歲莊曉婷 Kimmy（圖片來源：TVB）
香港小姐 24歲鍾翠詩 Tracy（圖片來源：TVB）
24歲鍾翠詩 Tracy（圖片來源：TVB）
香港小姐 24歲方思敏 Mandy（圖片來源：TVB）
24歲方思敏 Mandy（圖片來源：TVB）
香港小姐 26歲黃詩莹 Cindy（圖片來源：TVB）
26歲黃詩莹 Cindy（圖片來源：TVB）
香港小姐 25歲林瀾 Lin（圖片來源：TVB）
25歲林瀾 Lin（圖片來源：TVB）
香港小姐 22歲盧凱怡 Kerry（圖片來源：TVB）
22歲盧凱怡 Kerry（圖片來源：TVB）
香港小姐 20歲馬嘉聰 Tina（圖片來源：TVB）
20歲馬嘉聰 Tina（圖片來源：TVB）
香港小姐 23歲倪樂琳 Ellyn（圖片來源：TVB）
23歲倪樂琳 Ellyn（圖片來源：TVB）
香港小姐 21歲秦冀雯 Qin（圖片來源：TVB）
21歲秦冀雯 Qin（圖片來源：TVB）
香港小姐 26歲黃劍萍 Kipi（圖片來源：TVB）
26歲黃劍萍 Kipi（圖片來源：TVB）
香港小姐 26歲俞可程 Kanis（圖片來源：TVB）
26歲俞可程 Kanis（圖片來源：TVB）

最高佳麗楊梓瑤身高達179cm

此外，今屆港姐中不乏高䠷的佳麗，最高的楊梓瑤（Amina）身高達179cm，郭恩程（Kelly）也有178cm。不過二人與另一名佳麗張莘琳（Celine）都因故未能出席活動，預計將會在稍後時間補拍自我介紹的片段。

香港小姐 楊梓瑤 Amina 係最高佳麗，身高達179cm。（圖片來源：TVB）
楊梓瑤 Amina 係最高佳麗，身高達179cm。（圖片來源：TVB）
香港小姐 郭恩程 Kelly 身高亦有178cm。（圖片來源：TVB）
郭恩程 Kelly 身高亦有178cm。（圖片來源：TVB）
香港小姐 有3位佳麗因故缺席，分別是張莘琳（Celine）、郭恩程（Kelly）及楊梓瑤（Amina）。（圖片來源：TVB）
有3位佳麗因故缺席，分別是張莘琳（Celine）、郭恩程（Kelly）及楊梓瑤（Amina）。（圖片來源：TVB）

張安妮為合約原因宣布退選

不過擁有183cm身高、曾選亞洲小姐的張玥，以及溫哥華華裔小姐季軍張安妮，賽前都被視為大熱佳麗，但最終都未有入圍，張安妮在小紅書上解釋退選原因，原來都係關合約事：

「謝謝各位一直以來對我的關心和支持，謝謝Uncle幫我提名，也瞭解大家對我的喜愛，但是經過深思熟慮由於合約原因，我決定作出無奈並艱難的選擇退出比賽。參加香港小姐比賽是我從小到大的夢想，為了迎接這個舞台，我精心準備的芭蕾舞才藝表演，也不能展示給喜歡我的觀眾看啦。非常感謝大家一直以來對我的喜歡和支持，同時，也感謝TVB給我這次的機會，我們後會有期。謝謝大家！」

香港小姐 曾奪得華姐季軍及「明艷照人獎」的23歲張安妮Annie樣子甜美可愛，曾被視為大熱門！（圖片來源：TVB）
曾奪得華姐季軍及「明艷照人獎」的23歲張安妮Annie樣子甜美可愛，曾被視為大熱門！（圖片來源：TVB）
香港小姐 身高183cm、上圍有100cm的張玥亦未有入圍。（圖片來源：TVB
身高183cm、上圍有100cm的張玥亦未有入圍。（圖片來源：TVB

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香港小姐6佳麗爆退選原因：真的沒辦法簽！連大熱門都拒玩

即睇25位初步入圍佳麗個人資料：

陳紫佟 Jessie Chan

18歲 / 161.5cm
學歷：中學
職業：學生

香港小姐 陳紫佟 Jessie（圖片來源：TVB）
陳紫佟 Jessie（圖片來源：TVB）

陳甜甜 Rose Chen

25歲 / 164cm
學歷：碩士生
職業：學生

香港小姐 陳甜甜 Rose（圖片來源：TVB）
陳甜甜 Rose（圖片來源：TVB）

陳元元 Savannah Chen

24歲 / 165cm
學歷：大學畢業
職業：可持續發展顧問

香港小姐 陳元元 Savannah（圖片來源：TVB）
陳元元 Savannah（圖片來源：TVB）

鄭芷瑤 Yoyo Cheng

17歲 / 161.5cm
學歷：中學
職業：學生

香港小姐 鄭芷瑤 Yoyo（圖片來源：TVB）
鄭芷瑤 Yoyo（圖片來源：TVB）

張萃琳 Celine Cheung

25歲 / 161cm
學歷：大學畢業
職業：建築設計師

香港小姐 張萃琳 Celine（圖片來源：TVB）
張萃琳 Celine（圖片來源：TVB）

程姜月 Dolores Ching

25歲 / 165cm
學歷：大學畢業
職業：零售店店主

香港小姐 程姜月 Dolores（圖片來源：TVB）
程姜月 Dolores（圖片來源：TVB）

莊曉婷 Kimmy Chong

24歲 / 167.5
學歷：大學畢業
職業：會計師

香港小姐 莊曉婷 Kimmy（圖片來源：TVB）
莊曉婷 Kimmy（圖片來源：TVB）

鍾翠詩 Tracy Chung

24歲 / 159cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生

香港小姐 鍾翠詩 Tracy（圖片來源：TVB）
鍾翠詩 Tracy（圖片來源：TVB）

方思敏 Mandy Fong

24歲 / 173cm
學歷：大學畢業
職業：時裝品牌主理人

香港小姐 方思敏 Mandy（圖片來源：TVB）
方思敏 Mandy（圖片來源：TVB）

黃詩莹 Cindy Huang

26歲 / 171cm
學歷：大學畢業
職業：空中服務員

香港小姐 黃詩莹 Cindy（圖片來源：TVB）
黃詩莹 Cindy（圖片來源：TVB）

郭恩程 Kelly Kwok

23歲 / 178cm
學歷：專上程度
職業：模特兒/舞蹈導師

香港小姐 郭恩程 Kelly（圖片來源：TVB）
郭恩程 Kelly（圖片來源：TVB）

梁嘉莹 Emily Leung

22歲 / 169cm
學歷：碩士生
職業：學生

香港小姐 梁嘉莹 Emily（圖片來源：TVB）
梁嘉莹 Emily（圖片來源：TVB）

李曼思 Adria Li

26歲 / 157cm
學歷：碩士生
職業：學生

香港小姐 李曼思 Adria（圖片來源：TVB）
李曼思 Adria（圖片來源：TVB）

林瀾 Lin Lan

25歲 / 168cm
學歷：大學畢業
職業：投資銀行分析師

香港小姐 林瀾 Lin（圖片來源：TVB）
林瀾 Lin（圖片來源：TVB）

盧凱怡 Kerry Lo

22歲 / 173cm
學歷：專上程度
職業：國標舞選手及教師

香港小姐 盧凱怡 Kerry（圖片來源：TVB）
盧凱怡 Kerry（圖片來源：TVB）

馬儷文 Liwen Ma

22歲 / 172cm
學歷：碩士生
職業：學生

香港小姐 馬儷文 Liwen（圖片來源：TVB）
馬儷文 Liwen（圖片來源：TVB）

馬嘉聰 Tina Ma

20歲 / 165cm
學歷：高中畢業
職業：電訊公司商業項目顧問

香港小姐 馬嘉聰 Tina（圖片來源：TVB）
馬嘉聰 Tina（圖片來源：TVB）

倪樂琳 Ellyn Ngai

23歲 / 167.5cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生

香港小姐 倪樂琳 Ellyn（圖片來源：TVB）
倪樂琳 Ellyn（圖片來源：TVB）

秦冀雯 Qin Jiwen

21歲 / 174.5cm
學歷：大學生
職業：學生

香港小姐 秦冀雯 Qin（圖片來源：TVB）
秦冀雯 Qin（圖片來源：TVB）

謝淑怡 Zoie Tse

26歲 / 169cm
學歷：碩士畢業
職業：鋼琴家

香港小姐 謝淑怡 Zoie（圖片來源：TVB）
謝淑怡 Zoie（圖片來源：TVB）

黃劍萍 Kipi Wong

26歲 / 164cm
學歷：大學畢業
職業：畢業生

香港小姐 黃劍萍 Kipi（圖片來源：TVB）
黃劍萍 Kipi（圖片來源：TVB）

王汛文 Candice Wong

23歲 / 166.5cm
學歷：大學畢業
職業：行政助理

香港小姐 王汛文 Candice（圖片來源：TVB）
王汛文 Candice（圖片來源：TVB）

吳芷靖 Clary Wu

24歲 / 166.5cm
學歷：碩士畢業
職業：文化製作人

香港小姐 吳芷靖 Clary（圖片來源：TVB）
吳芷靖 Clary（圖片來源：TVB）

楊梓瑤 Amina Yeung

21歲 / 179cm
學歷：大學生
職業：學生

香港小姐 楊梓瑤 Amina（圖片來源：TVB）
楊梓瑤 Amina（圖片來源：TVB）

俞可程 Kanis Yu

26歲 / 166.5cm
學歷：大學畢業
職業：工料測量師

香港小姐 俞可程 Kanis（圖片來源：TVB）
俞可程 Kanis（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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