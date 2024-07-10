香港小姐2024 陳元元涉賄選 家鄉江門現大型廣告「投票送海鮮」惹質疑

近日有網民在廣東的江門市中，發現有香港小姐候選佳麗以「投票送海鮮」的大型廣告牌拉票，被質疑涉及賄選！這位佳麗原來是「專業人士組」之一的24歲陳元元（Savannah），畢業自美國大學的她，家鄉正是江門。

