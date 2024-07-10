香港小姐2024 陳元元涉賄選 家鄉江門現大型廣告「投票送海鮮」惹質疑
香港小姐2024 陳元元江門巨型廣告牌引熱議
今年的《2024香港小姐競選》經過兩輪面試後，有25位佳麗初步入圍，並在日前進行了網上投票，以決出正式入圍名單。不過有網民就在廣東江門市發現有佳麗以「投票送海鮮」的大型廣告牌拉票，而廣告牌上正是印著陳元元的官方面試照，令網民猜測她是那間餐廳的「太子女」：
「早幾日刷到TVB今年參選港姐的介紹視頻，有個女仔說自己鄉下係廣東江門，哈哈好親切好犀利！然後今天，竟然在迎賓大道看到超大個拉票廣告！震驚到我了，以前沒人這麼做吧？講真，去參選真的挺有勇氣的，你們覺得她能進決賽嗎？加油啦老鄉……(所以她是這間餐廳的太子女嗎？)」
投票獲贈海鮮
陳元元來自廣東江門，她在面試中穿著一件亮黃色連身裙，並自稱為可持續發展顧問，這使她在面試中相當受到關注。而搭建在江門迎賓大道上的巨型廣告牌，上面寫著：「成功投票的免費送海鮮一份」、「投票選港姐，免費送海鮮」等字句。這個驚人的舉動讓經過的市民大感震驚，紛紛表示從未見過如此大動作的拉票方式。
網民對「送海鮮」活動反應兩極
雖然陳元元在社交媒體上積極拉票，但並未提及「送海鮮」活動。有不少網民在她的帖子下留言，擔心這種土豪式拉票會引起公眾的反感，甚至對其他候選人造成不公平，有人直指：「香港有ICAC！」、「身為江門人，我都覺得好撈」、「影響市容」等，也有人指出照片上印有「tvb.com」及「2024香港小姐競選」標誌，若果未獲無綫允許，隨時是侵權行為。
廣東話尚算流利
在第二輪面試中，陳元元面對鏡頭表現得相當自然，她簡單介紹了自己的學歷和職業生涯。她表示自己是去年從美國一所大學畢業，並且有留意去年的港姐比賽，看到很多佳麗在台上閃閃發光，這激勵了她參賽的決心。從無綫官方發布的影片來看，她說話中英夾雜，廣東話尚算流利，觀眾無需字幕也能清楚理解她的話。
其他候選人也有爭議
除了陳元元的話題外，另一位候選佳麗郭恩程也捲入爭議。她被指控「食兩家茶禮」，即在未清楚申報的情況下，同時與兩家公司簽約。TVB和ACE娛樂均已將此事交由法律部門處理，並考慮追究相關損失。儘管如此，郭恩程在投票結束前仍然積極在社交網站上拉票。