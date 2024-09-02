香港小姐2024 | 25歲陳甜甜背景起底 鄉音極重網民鬧爆 仲有1優點勁震撼！
陳甜甜恨同黃宗澤合作
《2024香港小姐 女．遊記》上周五（8月30日）、今晚（2日）播出香港篇，兩位港姐師姐高海寧（ 高Ling）、謝嘉怡（Lisa），聯同賴慰玲帶領三位來自不同地方的參賽佳麗包括：來自河北的9號陳甜甜、來自加拿大的11號梁嘉莹和來自荷蘭的14號楊梓瑤，遊覽香港。她們順道大玩香港流行的酒Game真心話大冒險，問到會選擇哪位男演員合作愛情劇，9號陳甜甜含羞答答說：「黃宗澤，鍾意佢靚仔！」期間14號楊梓瑤透露家中比較傳統，有重男輕女的情況，不禁失聲痛哭。
港姐2024 | 25歲陳甜甜背景起底 身高164cm 河北姑娘理大碩士生
現年25歲的9號佳麗陳甜甜（Rose）身高164cm，出身河北，就讀香港理工大學，現時為碩士生一名。在接受訪問時，陳甜甜表示自己表情多多，並即場示範假如獲得香港小姐冠軍的表情，非常搞笑。
鄉音極重訪問完全聽唔明
來自河北的陳甜甜在接受TVB訪問時，可見其廣東話問題尤為嚴重。網民都紛紛表示如果沒有字幕，幾乎聽不懂她的說話。陳甜甜每句都帶有極重鄉音：「大雞好，我係陳田田，田美個田，更年廿五衰，泥根朵香港理工大學，我賴自河北…」
網民在影片下都留言鬧爆，認為陳甜甜連廣東話都未講好，根本無資格參加香港小姐競選：「講乜X又無字幕！返鄉下啦！」「真係要學好講廣東話先再嚟參選啦」「樣幾好嘅，但…不如講返普通話，佢講得好辛苦，我又聽得好辛苦」「能不能不要再讓非土生的香港人參加港姐選拔，煩死了（利申：內地人）」「講咩啊？又唔俾字幕，咩係『死喂地喂』」等。
自爆曾因差評喊成晚
因為大批網民留言批評陳甜甜的廣東話，陳甜甜曾經在個人社交平台指自己第一次遇到這樣的情況，所以每次見到差評都會喊。但經過一番自我調整後，陳甜甜開始重新振作，努力練習廣東話，更特地開設群組，邀請網民糾正自己廣東話發音，非常有心。
好彩有靚樣好身材搭救堅稱冇加墊
雖然網民不滿陳甜甜的廣東話發音，但好彩陳甜甜樣靚身材好。日前一班港姐以三點式造型見傳媒，陳甜甜以一身紫色性感三點式示人，大曬傲人上圍，成功搶鏡。陳甜甜回應傳媒時堅稱冇加胸墊，是自然效果，自信承認真材實料！