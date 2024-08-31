香港小姐2024｜14號楊梓瑤挑戰高空吊威也 179cm高妹獲網民力捧5強大熱
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《2024香港小姐競選》將於9月15日舉行，14號佳麗楊梓瑤（Amina）會見記者時早已獲網民大讚有冠軍相。日前播出的《2024香港小姐女遊記》中，梓瑤挑戰高空吊威也，零怯場的楊梓瑤獲網民激讚，被力捧為5強大熱！
港姐2024｜14號楊梓瑤挑戰高空吊威也
日前TVB播出第五集《2024香港小姐女遊記》， 9號陳甜甜、11號梁嘉莹、14號楊梓瑤除了與高海寧一起遊大澳之餘，亦與謝嘉怡一起拜訪女特技人，挑戰高空吊威也。其餘兩位港姐都表現得非常「騰雞」，唯獨楊梓瑤表現淡定，零怯場的楊梓瑤完美落地，獲網民激讚夠專業！
網民激讚力捧為5強大熱：高妹好靚！
除了楊梓瑤表現夠專業之外，網民更大讚楊梓瑤顏值高、身材好，力捧她為5強大熱：「高妹正面好掂」「14號夠高質啊」「好靚女」等。
港姐2024｜14號楊梓瑤背景起底 北京電影學院三年級生
現年21歲的14號佳麗楊梓瑤（Amina）身高179cm，三圍為33.5﹑23﹑35吋。現時就讀於北京電影學院，是一名3年級生。楊梓瑤在接受訪問時表示自己來自荷蘭，並在荷蘭及北京兩地讀過書。楊梓瑤透露參選港姐除咗想挑戰自己之外，主要係希望可以獲得多啲做演員或model嘅機會。
識6國語言 廣東話溝通都冇問題
楊梓瑤除咗在戲劇方面有天份之外，原來連語言方面都十分有天份！楊梓瑤在訪問中表示自己識6國語言，包括荷蘭文、英文、廣東話、普通話、德文以及法文。楊梓瑤仲透露因為屋企人係來自香港，平時傳統都會用廣東話，所以久而久之自己都識講廣東話。
網民大讚好有冠軍相
楊梓瑤憑住出眾身高引起關注，更有唔少網民都留言表示楊梓瑤淨係身高已經贏晒，仲大讚佢好有冠軍相：「這個冠軍相 又有氣質 又夠高」「我睇好佢，多才多藝，又有思想，樣靚」「夠高挑，樣都幾靚！對答流利，廣東話又ok，覺得肯定可以入三甲！」「識講咁多種語言，回流發展有優勢」「好有冠軍相！」
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撰文：東方新地圖片來源：ig@misshkpageant、小紅書@楊梓瑤amina、youtube@MoreForms Media魔方全媒、youtube@TVB (official)、ig@楊梓瑤amina、微博@楊梓瑤amina