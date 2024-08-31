香港小姐2024｜14號楊梓瑤挑戰高空吊威也 179cm高妹獲網民力捧5強大熱

《2024香港小姐競選》將於9月15日舉行，14號佳麗楊梓瑤（Amina）會見記者時早已獲網民大讚有冠軍相。日前播出的《2024香港小姐女遊記》中，梓瑤挑戰高空吊威也，零怯場的楊梓瑤獲網民激讚，被力捧為5強大熱！

