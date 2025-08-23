港姐師姐劉佩玥｜營火會突爆喊！含淚憶述選美辛酸史「著三點式緊張到心口通紅」

《2025 香港小姐競選》決賽前夕，14位候選佳麗遠赴馬來西亞檳城拍攝外景，今晚播出的節目中，一場沙灘營火晚會竟演變成爆喊大會！師姐劉佩玥（Moon）分享自身經歷時突然情緒崩潰，當眾落淚，憶述當年參選時穿三點式的恐懼與辛酸，場面感人。同場更有兩大熱門佳麗自揭相識多年的秘密關係，究竟這趟旅程還爆出多少內幕？