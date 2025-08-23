港姐師姐劉佩玥｜營火會突爆喊！含淚憶述選美辛酸史「著三點式緊張到心口通紅」
《2025 香港小姐競選》決賽前夕，14位候選佳麗遠赴馬來西亞檳城拍攝外景，今晚播出的節目中，一場沙灘營火晚會竟演變成爆喊大會！師姐劉佩玥（Moon）分享自身經歷時突然情緒崩潰，當眾落淚，憶述當年參選時穿三點式的恐懼與辛酸，場面感人。同場更有兩大熱門佳麗自揭相識多年的秘密關係，究竟這趟旅程還爆出多少內幕？
今晚營火會爆喊！14佳麗白泳衣晒身材變感性派對
在今晚播出的第二集外景節目中，焦點落在檳城的沙灘營火晚會。14位候選佳麗齊齊換上純白色泳裝，在鏡頭前大晒美好身段，畫面相當吸睛。然而，溫馨的氣氛在分享環節中突然逆轉，師姐劉佩玥帶頭分享感受，竟觸動眾人淚腺，佳麗們紛紛哭成淚人，互相擁抱安慰，場面由泳裝派對瞬間變為感性訴心聲大會，氣氛感人至深。
師姐劉佩玥含淚剖白：「你做番阿Moon得喇」
劉佩玥在營火會上重提自己當年參選港姐的經歷，坦言因不習慣穿著三點式泳衣，導致壓力爆煲，一度緊張到由頸部到心口的位置全部通紅。說到此處，Moon已忍不住哽咽，眼泛淚光，她憶述當時幸得同行佳麗的暖心鼓勵：「你做番阿 Moon 得喇，你今日好靚！」這句簡單的安慰成為她當時最大的支持。這次她以過來人身份分享這段辛酸史，希望能鼓勵師妹們要忠於自己，勇敢面對挑戰。
兩大熱門施宇琪陳詠詩自揭識於微時 港姐舞台重逢
除了師姐的感性分享，佳麗們在互送禮物環節亦充滿驚喜。其中，兩大熱門7號施宇琪（Angela）和9號陳詠詩（Stacey）竟在鏡頭前大方公開二人早已認識！她們透露彼此是中學同學，時隔多年後竟因參選港姐而重逢，直呼感覺「Amazing」。此外，由於拍攝期間適逢5號曾閱遙（Elysia）生日，訓練官袁偉豪（Ben）更即場為她彈奏生日歌慶祝，隨後眾人溫馨合唱《Stand By Me》，為感性的晚上畫上圓滿句號。
佳麗換上娘惹服鬥靚！檳城街頭上演打卡任務
節目中除了感性環節，亦有輕鬆的競賽。14位佳麗分成不同小隊，遊走檳城街頭的特色壁畫及雨傘巷等著名景點進行打卡任務。其中一站，眾人更換上極具當地特色的傳統娘惹服，在娘惹博物館內爭妍鬥麗，務求在鏡頭前留下最美一面。據悉，拍得最美的四位佳麗將會獲得特別獎勵，令任務增添不少競爭氣氛，究竟哪位佳麗能脫穎而出？
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期