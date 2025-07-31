香港小姐2025｜施宇琪自爆名花有主 罕談男朋友身份 4字親揭與林作真正關係！

今日（31日）《2025 香港小姐競選》舉行外景出發拜神儀式，一眾候選佳麗盛裝現身，當中7號候選佳麗、混血兒施宇琪(Angela Stanton)成為全場焦點，更被爆出與話題人物林作有段故，究竟兩人是甚麼關係？