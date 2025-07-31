香港小姐2025｜施宇琪自爆名花有主 罕談男朋友身份 4字親揭與林作真正關係！
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今日（31日）《2025 香港小姐競選》舉行外景出發拜神儀式，一眾候選佳麗盛裝現身，當中7號候選佳麗、混血兒施宇琪(Angela Stanton)成為全場焦點，更被爆出與話題人物林作有段故，究竟兩人是甚麼關係？
施宇琪為泳裝環節地獄式減肥 每日跑步三次磅重先敢食嘢
《2025 香港小姐競選》賽事日漸激烈，一眾佳麗亦不敢鬆懈，積極備戰。7號施宇琪今日受訪時就坦言，對泳裝環節感到緊張又忐忑。為了以最佳狀態示人，她透露自己正非常專注地鍛鍊身體，實行地獄式減肥，由參選到目前已瘦了4kg！
施宇琪驚人背景曝光 親揭與林作真正關係
施宇琪的背景絕對不容小覷，作為英港混血兒，她透露家族5代都是世界頂級學府劍橋大學的畢業生，家世相當顯赫。她坦言作為家中獨生女，小時候確實以入讀劍橋為目標。
此外，對於早前林作曾力推她參選一事，施宇琪亦首度回應，似乎想劃清界線，她指已經不記得他有沒有跟自己說過這句話。而她稱確實五六年前在一個派對上見過他。被問及二人關係時，她直言「我哋唔熟」。
網民指似張栢芝 施宇琪謙虛回應：簡直侮辱咗佢
施宇琪憑著深邃的混血五官，一亮相已引起網民熱議，不少人指她的外貌與影后張栢芝有幾分相似，亦有人認為她神似另一位藝人林夏薇。對於被指是「翻版張栢芝」，施宇琪聽後反應極大，非常謙虛地回應：「咁樣簡直侮辱咗張栢芝！」她隨即高EQ補充，覺得自己有自己的美，但絕對同張栢芝係唔同Level。
施宇琪大方承認有圈外男友 穩交8年暫無結婚計劃
雖然參選港姐備受關注，但施宇琪在感情方面早已名花有主。她今日大方承認有一位已拍拖多年的圈外男友，感情穩定。當被問到出街時會否有男士搭訕，她甜蜜地說已名花有主，男朋友是圈外人。
她透露兩人已交往長達八年，但暫時未有結婚計劃。對於女友參選，其男友亦給予無限支持，不但沒有介意她需要穿著泳衣示人，更與其家人朋友一樣，鼓勵她放鬆心情享受過程，給了她極大信心。
參選後IG相片清空得七七八八，只留低與女性友人周遊列國的紀錄，由菲律賓潛水勝地Palawan，到意大利五漁村都有假日留影，個人社交生活都算交遊廣闊，同事及同學有來自不同國籍人士，未知圈外男友是否本地人 ？
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期