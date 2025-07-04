香港小姐2025｜23歲旗袍女陳曉藍仙氣照曝光 曾參加《造星4》反應一面倒
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今屆港姐面試中，23歲的陳曉藍憑一襲粉藍色旗袍驚艷全場，成功引起網民關注。原來她早在2021年已以藝名「Saki」出道，曾參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，更是女團 OSIDORI 成員之一，過往經歷隨即掀起熱議。
23歲旗袍女陳曉藍仙氣十足
首日面試因穿著粉藍色旗袍而備受注目的23歲陳曉藍，今日第二輪面試亦身穿粉紅色旗袍登場，私下打扮原來更加仙氣。她在社交媒體分享的露肩花朵照片清新可人，與旗袍造型形成強烈對比，展現多變的個人風格。此外，陳曉藍更參加過ViuTV選秀節目《全民造星4》，令網民對她的真實面貌更加好奇。
仙氣私下美圖：
曾參加《全民造星IV》網民反應慘烈
陳曉藍於19歲時以「精靈」之名參加《全民造星IV》，在首輪表演中身穿黑色透視緊身舞衣，大跳國風舞蹈，然而表現未能打動評審，最終於首輪即遭淘汰。當時網民反應亦相當負面，留言如：「幾好睇，但唔啱做女團」、「咪嘥時間啦，演藝唔岩你」等。
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以女團身份出道 隊友超性感
當時陳曉藍在參加《全民造型4》的時候，為本地女子組合 OSIDORI 的成員，於2021年以藝名 Saki 正式出道，團內還包括大尺度寫真網紅「Baby 梓」等成員。不過組合因受疫情影響發展受阻，出道不足一年便宣告解散，星途未見起色便告一段落。
圖片來源：TVB、ViuTV、IG@0lam._.mal0、IG@kaikai_babyg、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期