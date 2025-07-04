香港小姐2025｜23歲旗袍女陳曉藍仙氣照曝光 曾參加《造星4》反應一面倒

今屆港姐面試中，23歲的陳曉藍憑一襲粉藍色旗袍驚艷全場，成功引起網民關注。原來她早在2021年已以藝名「Saki」出道，曾參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，更是女團 OSIDORI 成員之一，過往經歷隨即掀起熱議。