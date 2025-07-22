香港小姐2025｜8月31號決賽 14位佳麗背景大公開+私下靚相大公開！

由電視廣播有限公司主辦的《2025 香港小姐競選》將於8月31日舉行決賽，今年以主題「Do You Wanna Be…」突出港姐的無限可能及多元個性。今年亦首次公開14位佳麗的MBTI性格類型，讓大眾從心理特質欣賞佳麗的亮點及故事。