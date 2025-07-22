香港小姐2025｜8月31號決賽 14位佳麗背景大公開+私下靚相大公開！

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由電視廣播有限公司主辦的《2025 香港小姐競選》將於8月31日舉行決賽，今年以主題「Do You Wanna Be…」突出港姐的無限可能及多元個性。今年亦首次公開14位佳麗的MBTI性格類型，讓大眾從心理特質欣賞佳麗的亮點及故事。
編號 姓名 英文名 年齡 MBTI MBTI性格說明
1 李尹嫣 Victoria 21歲 ESFP 外向、熱情、即興，熱愛表演與社交
2 甘詠寧 Phoebe 26歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
3 蔡華英 Emily 23歲 INTP 邏輯、獨立、好奇，喜愛分析與創新
4 莫凡 Molly 25歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
5 曾閱瑤 Elysia 21歲 ISTJ 實際、負責、細心，重視秩序與傳統
6 朱文慧 Teresa 23歲 ISFJ 溫和、忠誠、細膩，重視他人需求
7 施宇琪 Angela 26歲 ENTJ 果斷、領導力強、目標導向，擅長規劃
8 岳凡荻 Fandi 23歲 INFJ 理想主義、洞察力強，關心他人與意義
9 陳詠詩 Stacey 26歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
10 文雅儀 Tamson 26歲 INFJ 理想主義、洞察力強，關心他人與意義
11 梁倩萱 Barbie 27歲 ESFJ 友善、熱心、重視和諧與人際關係
12 庄靜璟 Vivian 26歲 INFP 內向、理想主義，重視價值觀與創意
13 袁文靜 Jane 27歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
14 何詠多 Alison 20歲 ISTJ 實際、負責、細心，重視秩序與傳統

1. 李尹嫣 Victoria（21歲｜ESFP｜英國音樂學士生）

Victoria屬於ESFP「表演者」型，充滿活力，熱愛表現自我，並且富有感染力。她於英國攻讀音樂本科，16歲起學唱歌並主修Jazz Vocal。Victoria擅長彈琴、豎琴、粵曲，也精於花式溜冰、拉丁、爵士與芭蕾舞。曾參加《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》，希望將音樂視為終生志業，充分展現ESFP的藝術天分與熱情。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 決賽 Victoria 早前更曾孖羅敏莊在紅館亮相《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》！（圖片來源：TVB）
Victoria 早前更曾孖羅敏莊在紅館亮相《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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2. 甘詠寧 Phoebe（26歲｜ENFP｜英國心理學學士、香港社工碩士）

Phoebe屬於ENFP「競選者」型，開放好奇、積極探索世界、擅長交際。她於英國修讀心理學學士，回港後取得社會工作碩士學位並成為註冊社工。Phoebe熱愛唱歌、跳舞、滑雪，嚮往世界旅行，是熱情冒險且樂於助人的代表。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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3. 蔡華英 Emily（23歲｜INTP｜英國里茲大學舞蹈系）

Emily是INTP「邏輯學家」型，思考細密且富創意。她畢業於英國里茲大學舞蹈系，熱衷K-Pop與現代舞，也喜歡攀石與旅行。Emily的柔軟度出眾，喜歡挑戰高難度瑜伽動作。家族有演藝背景，自小參與拍攝，為表演增添自信與創意。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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4. 莫凡 Molly（25歲｜ENFP｜香港浸會大學碩士）

Molly擁有ENFP型的活力與真誠。她畢業於香港浸會大學碩士課程，現為新聞編輯，178cm的身高亦成全場最高。Molly愛運動、彈鋼琴、攝影與旅遊，樂於學習新事物，包括提升自己的廣東話能力，是外向且親和的代表。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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5. 曾閱瑤 Elysia（21歲｜ISTJ｜英國杜倫大學法律系）

Elysia是ISTJ「檢查員」型，認真有規律。她於英國杜倫大學修讀法律，具8級鋼琴資歷，熱愛戶外如攀石、跑步及水上活動。她以健康的膚色和自信的態度，證明美不止一種標準，展現強烈的紀律與自信。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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6. 朱文慧 Teresa（23歲｜ISFJ｜英國伯明翰大學物理治療系）

Teresa屬於ISFJ「照顧者」型，細心溫柔。她畢業於英國伯明翰大學物理治療系，精通鋼琴與小提琴，兩者均達演奏級，亦愛跳舞、滑水、烹飪。無論生活或旅行計劃，她都一絲不苟、為人設想周到。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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7. 施宇琪 Angela（26歲｜ENTJ｜劍橋大學一級榮譽畢業、IB狀元）

Angela代表ENTJ「指揮官」的果斷自信。她在香港頂尖名校中小學畢業，IB成績出眾，後入讀英國劍橋大學並以一級榮譽畢業。現為股票期權交易員及知名網紅。面對目標積極執行，自律減重超過14公斤，目前亦獲大讚有冠軍相！

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：ig@angela_lustanton）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：ig@angela_lustanton）
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8. 岳凡荻 Fandi（23歲｜INFJ｜英國UCL大學學士）

Fandi是INFJ「提倡者」型，理想主義、富同理心。畢業於英國倫敦大學學院（UCL），並有「岳飛後人」之稱。興趣跨足舞蹈、音樂、運動與交際。待人溫和，重視價值信念及多元發展。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：小紅書@Fendi）
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9. 陳詠詩 Stacey（26歲｜ENFP｜加州大學柏克萊學士、哥倫比亞大學碩士、博士生）

Stacey為ENFP「競選者」型，以學歷與體育成就著稱。她於加州大學柏克萊分校取得學士學位，哥倫比亞大學取得碩士資格，目前攻讀博士課程。自幼習體操並成為香港藝術體操代表，有多項全港賽冠軍。結合多元經歷與熱情活力。賽前已經係大熱嘅Stacey人氣keep住高企，係獲讚有冠軍相嘅選手之一！

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：ig@staceydevinachan）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：ig@staceydevinachan）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：ig@staceydevinachan）
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10. 文雅儀 Tamson（26歲｜INFJ｜英國卡迪夫大學心理學學士）

Tamson屬INFJ「提倡者」型，感性細膩。她畢業於英國卡迪夫大學心理學系，現職骨科醫療產品代表。愛好花式跳繩、古典舞、太極拳，重視家庭情感，是慎重與內斂的代表。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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11. 梁倩萱 Barbie（27歲｜ESFJ｜香港中文大學學士）

Barbie屬ESFJ「執政官」型，親和力強、照顧周全。畢業於香港中文大學，現於美國私人銀行擔任金融顧問。愛潛水、旅遊和語言學習，其名字象徵要像Barbie娃娃般帶來快樂。此外，梁倩萱格妹妹梁倩淇（Debbie）更係2023年香港小姐競選17強佳麗。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：小紅書@Barbie梁倩萱）
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12. 庄靜璟 Vivian（26歲｜INFP｜中央戲劇學院文學系學士、碩士生）

Vivian屬INFP「調停者」型，自我探索且崇尚理想。她於中央戲劇學院文學系畢業，目前修讀碩士課程，並為加密貨幣投資者。興趣涵蓋中國舞、書法和中華文化，追求個人成長與精神價值。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：小紅書@Vivian_official）
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13. 袁文靜 Jane（27歲｜ENFP｜牛津大學學歷、經濟碩士）

Jane是ENFP「競選者」型，樂觀外向。她曾於牛津大學就讀、主修經濟至碩士，現任科大項目經理。愛跆拳道、烹飪、創意內容，也積極學習粵語，是能鼓舞他人的代表。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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14. 何詠多 Alison（20歲｜ISTJ｜英國華威大學生物醫學）

Alison屬於ISTJ「檢查員」型，腳踏實地、重視實際。她年僅20歲，為14位佳麗中最年輕，是中英混血兒，在英國華威大學修讀生物醫學。興趣為閱讀、打麻雀、空手道，亦自學廣東話，展現自律與認真。

香港小姐2025 決賽 （圖片來源：TVB）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：ig@thealisonkerr）
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香港小姐2025 決賽 （圖片來源：ig@thealisonkerr）
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@thealisonkerr、小紅書@Fendi、ig@staceydevinachan、小紅書@Vivian_official、小紅書@Barbie梁倩萱、ig@angela_lustanton、資料或影片來源：原文刊於新假期

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