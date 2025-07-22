香港小姐2025｜8月31號決賽 14位佳麗背景大公開+私下靚相大公開！
|編號
|姓名
|英文名
|年齡
|MBTI
|MBTI性格說明
|1
|李尹嫣
|Victoria
|21歲
|ESFP
|外向、熱情、即興，熱愛表演與社交
|2
|甘詠寧
|Phoebe
|26歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|3
|蔡華英
|Emily
|23歲
|INTP
|邏輯、獨立、好奇，喜愛分析與創新
|4
|莫凡
|Molly
|25歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|5
|曾閱瑤
|Elysia
|21歲
|ISTJ
|實際、負責、細心，重視秩序與傳統
|6
|朱文慧
|Teresa
|23歲
|ISFJ
|溫和、忠誠、細膩，重視他人需求
|7
|施宇琪
|Angela
|26歲
|ENTJ
|果斷、領導力強、目標導向，擅長規劃
|8
|岳凡荻
|Fandi
|23歲
|INFJ
|理想主義、洞察力強，關心他人與意義
|9
|陳詠詩
|Stacey
|26歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|10
|文雅儀
|Tamson
|26歲
|INFJ
|理想主義、洞察力強，關心他人與意義
|11
|梁倩萱
|Barbie
|27歲
|ESFJ
|友善、熱心、重視和諧與人際關係
|12
|庄靜璟
|Vivian
|26歲
|INFP
|內向、理想主義，重視價值觀與創意
|13
|袁文靜
|Jane
|27歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|14
|何詠多
|Alison
|20歲
|ISTJ
|實際、負責、細心，重視秩序與傳統
1. 李尹嫣 Victoria（21歲｜ESFP｜英國音樂學士生）
Victoria屬於ESFP「表演者」型，充滿活力，熱愛表現自我，並且富有感染力。她於英國攻讀音樂本科，16歲起學唱歌並主修Jazz Vocal。Victoria擅長彈琴、豎琴、粵曲，也精於花式溜冰、拉丁、爵士與芭蕾舞。曾參加《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》，希望將音樂視為終生志業，充分展現ESFP的藝術天分與熱情。
2. 甘詠寧 Phoebe（26歲｜ENFP｜英國心理學學士、香港社工碩士）
Phoebe屬於ENFP「競選者」型，開放好奇、積極探索世界、擅長交際。她於英國修讀心理學學士，回港後取得社會工作碩士學位並成為註冊社工。Phoebe熱愛唱歌、跳舞、滑雪，嚮往世界旅行，是熱情冒險且樂於助人的代表。
3. 蔡華英 Emily（23歲｜INTP｜英國里茲大學舞蹈系）
Emily是INTP「邏輯學家」型，思考細密且富創意。她畢業於英國里茲大學舞蹈系，熱衷K-Pop與現代舞，也喜歡攀石與旅行。Emily的柔軟度出眾，喜歡挑戰高難度瑜伽動作。家族有演藝背景，自小參與拍攝，為表演增添自信與創意。
4. 莫凡 Molly（25歲｜ENFP｜香港浸會大學碩士）
Molly擁有ENFP型的活力與真誠。她畢業於香港浸會大學碩士課程，現為新聞編輯，178cm的身高亦成全場最高。Molly愛運動、彈鋼琴、攝影與旅遊，樂於學習新事物，包括提升自己的廣東話能力，是外向且親和的代表。
5. 曾閱瑤 Elysia（21歲｜ISTJ｜英國杜倫大學法律系）
Elysia是ISTJ「檢查員」型，認真有規律。她於英國杜倫大學修讀法律，具8級鋼琴資歷，熱愛戶外如攀石、跑步及水上活動。她以健康的膚色和自信的態度，證明美不止一種標準，展現強烈的紀律與自信。
6. 朱文慧 Teresa（23歲｜ISFJ｜英國伯明翰大學物理治療系）
Teresa屬於ISFJ「照顧者」型，細心溫柔。她畢業於英國伯明翰大學物理治療系，精通鋼琴與小提琴，兩者均達演奏級，亦愛跳舞、滑水、烹飪。無論生活或旅行計劃，她都一絲不苟、為人設想周到。
7. 施宇琪 Angela（26歲｜ENTJ｜劍橋大學一級榮譽畢業、IB狀元）
Angela代表ENTJ「指揮官」的果斷自信。她在香港頂尖名校中小學畢業，IB成績出眾，後入讀英國劍橋大學並以一級榮譽畢業。現為股票期權交易員及知名網紅。面對目標積極執行，自律減重超過14公斤，目前亦獲大讚有冠軍相！
8. 岳凡荻 Fandi（23歲｜INFJ｜英國UCL大學學士）
Fandi是INFJ「提倡者」型，理想主義、富同理心。畢業於英國倫敦大學學院（UCL），並有「岳飛後人」之稱。興趣跨足舞蹈、音樂、運動與交際。待人溫和，重視價值信念及多元發展。
9. 陳詠詩 Stacey（26歲｜ENFP｜加州大學柏克萊學士、哥倫比亞大學碩士、博士生）
Stacey為ENFP「競選者」型，以學歷與體育成就著稱。她於加州大學柏克萊分校取得學士學位，哥倫比亞大學取得碩士資格，目前攻讀博士課程。自幼習體操並成為香港藝術體操代表，有多項全港賽冠軍。結合多元經歷與熱情活力。賽前已經係大熱嘅Stacey人氣keep住高企，係獲讚有冠軍相嘅選手之一！
10. 文雅儀 Tamson（26歲｜INFJ｜英國卡迪夫大學心理學學士）
Tamson屬INFJ「提倡者」型，感性細膩。她畢業於英國卡迪夫大學心理學系，現職骨科醫療產品代表。愛好花式跳繩、古典舞、太極拳，重視家庭情感，是慎重與內斂的代表。
11. 梁倩萱 Barbie（27歲｜ESFJ｜香港中文大學學士）
Barbie屬ESFJ「執政官」型，親和力強、照顧周全。畢業於香港中文大學，現於美國私人銀行擔任金融顧問。愛潛水、旅遊和語言學習，其名字象徵要像Barbie娃娃般帶來快樂。此外，梁倩萱格妹妹梁倩淇（Debbie）更係2023年香港小姐競選17強佳麗。
12. 庄靜璟 Vivian（26歲｜INFP｜中央戲劇學院文學系學士、碩士生）
Vivian屬INFP「調停者」型，自我探索且崇尚理想。她於中央戲劇學院文學系畢業，目前修讀碩士課程，並為加密貨幣投資者。興趣涵蓋中國舞、書法和中華文化，追求個人成長與精神價值。
13. 袁文靜 Jane（27歲｜ENFP｜牛津大學學歷、經濟碩士）
Jane是ENFP「競選者」型，樂觀外向。她曾於牛津大學就讀、主修經濟至碩士，現任科大項目經理。愛跆拳道、烹飪、創意內容，也積極學習粵語，是能鼓舞他人的代表。
14. 何詠多 Alison（20歲｜ISTJ｜英國華威大學生物醫學）
Alison屬於ISTJ「檢查員」型，腳踏實地、重視實際。她年僅20歲，為14位佳麗中最年輕，是中英混血兒，在英國華威大學修讀生物醫學。興趣為閱讀、打麻雀、空手道，亦自學廣東話，展現自律與認真。