香港小姐2025｜莊雅婷是誰？00後民建聯區議員 棄英國升學 猛料背景公開
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現年24歲、擁北大學歷的民建聯「小花」莊雅婷，今早驚喜現身無綫電視城參加《香港小姐2025》首輪面試，作為00後的區議員，她近年因政治立場鮮明及年輕形象備受注目，今次參選港姐成功引起外界關注。
民建聯區議員莊雅婷參選港姐
民建聯區議員莊雅婷今早現身無綫電視城，參加《香港小姐2025》首輪面試。當被記者問到名字時，她自我介紹叫「Angel」，現年24歲。其後有記者好奇詢問她是否從事模特兒工作，莊雅婷雖然立即否認，但面露笑容，神情顯得輕鬆愉快，並透露當日有朋友陪同到場打氣。
00後區議員 放棄英國大學獲讚「棄暗投明」
2000年出生的莊雅婷，畢業於北京大學，並在2023年被政府委任為區議員，她的政治生涯由此開始步入快車道，不僅因為她的年輕，更因為她的能力和背景受到建制派的高度評價。保安局局長鄧炳強曾評價她選擇北京大學而非英國大學是「棄暗投明」，顯示出她在政治選擇上的堅定和明智。
至於對於莊雅婷參選港姐一事，民建聯對她的選擇表示尊重，認為她能夠妥善分配時間，不影響其區議員的職責。
出席論壇力證愛國 中學老師指：成個人都大陸晒
莊雅婷上周出席「香港國安法公布實施5周年論壇」的座談會，並提到當年考入北京大學後，滿心歡喜地向中學老師報喜，卻換來對方上下打量、語帶諷刺地說：「你成個人都大陸晒。」這番話讓她感到十分受傷，亦堅定自己愛國無錯的信念。她又提到，去年與家人到英國旅遊期間，父親在地鐵上遇竊，雖然最終成功追回失物，整件事卻令她深切體會到社會安全的重要性，也加深了她對安全感的反思。
圖片來源：TVB、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期