香港小姐2025｜「翻版劉珮玥」陳詠詩 Stacey 碩士畢業曾是港隊代表
香港小姐2025｜「翻版劉珮玥」陳詠詩 Stacey背景介紹
前香港藝術體操代表陳詠詩（Stacey Devina Chan）年僅19歲已曾接受不少媒體訪問，擁有美麗的外表與美好身段，曾是香港體操選手，藝術體操代表。2012年13歲時陳詠詩就加入體院，贏得當年全港藝術體操公開賽全能第一名，接下來幾年都有佳績，2017年曾與其他香港體操隊成員去日本集訓，Stacey之後離開香港赴美升學，文武皆能而且大方得體，1998年12月出生的她今年26歲，是今年香港小姐大熱佳麗。
26歲陳詠詩Stacey 曾擔任2017藝術體操港隊代表
2017台北盛大舉行的「世界大學運動會」得到兩岸三地的注目，當中亦有諸位香港的選手出賽，如游泳健將何詩蓓等等。相較其他的體育項目，「藝術體操」算是為較偏門的項目，少人認識當時香港的藝術體操代表——陳詠詩 (Stacey )。雖然陳詠詩沒有參加世大運，但是她精於藝術體操，也有可人甜美的外貌，同樣是為香港爭光的一名選手，值得更多港人的認識！
中學畢業升讀UC Berkeley 碩士畢業後有計劃繼續進修
除此之外，Stacey在練習體操之餘，接觸更多其他的事物，平衡自己生活。Stacey同樣是讀書之人，她在2018年畢業之後，升讀UC Berkeley，其後繼續於海外修讀碩士課程，今年5月分享了畢業靚相，曾透露繼續修讀博士課程，趁暑假回港參選港姐，Stacey有學歷、有樣貌、有體操的技能，可謂一位面面俱到的運動員「筍盤」！
陳詠詩Stacey 樣貌與才華並重
身為體操運動員的Stacey有著混血兒的精緻臉蛋，笑容甜美。加上長期鍛鍊體操，身材勻稱不在話下，同時也擁有令所有女生稱羨的完美身形比例。Stacey披著一頭黑髮、大大的一雙眼睛、及深邃的輪廓，驟眼看可是有丁點兒像廖碧兒，難怪有不少男生拜倒在其裙下！Stacey不論樣貌、身材其實也不輸現在當紅的明星、「女神」。
陳詠詩Stacey戰績包括：
• 2012-2015年均獲全港藝術體操公開賽個人全能項目第一名
• 2013全港學界藝術體操比賽個人全能項目第一名
• 2014新加坡藝術體操公開賽球操第一名
• 2015及2016年獲中國香港體操總會頒發傑出運動員獎項
• 代表香港參加多個大型國際性藝術體操比賽
陳詠詩13歲加入香港體育學院
不說可能不知道，如此樣貌討人喜愛的女生其實是練體操的。陳詠詩於13歲的時候已經加入了香港體育學院，曾經贏得全港藝術體操公開賽全能第一名，想不到年紀輕輕的Stacey已經取得多項的獎項以及殊榮。2017年Stacey曾與多位香港體操隊的隊員飛到日本集訓，希望可以透過集訓增加自己的體操經驗，以及加強訓練。
練習體操及學業之間兼顧
Stacey的性格和藹友善、笑容甜美，像極一個「鄰家女孩」，不論男生抑或女生均想親近她，成為好朋友。眾所周知，成為一位運動員需花費大部分的時間作訓練，Stacey要在練習體操及學業之間兼顧，取得平衡確實不是一件容易的事！
學生年代Stacey
2017年還是學生的Stacey，真的青春可人，穿起校服的她真的特別有氣質！
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