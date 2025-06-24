香港小姐2025｜25歲「翻版炎明熹」內地背景起底 自爆學揸飛機 生活照曝光
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今年港姐面試一如既往吸引大量內地佳麗參加，當中一位社交網署名「Alaala」的參賽者因為樣貌激似人氣歌手炎明熹而成為焦點。雖然她年紀較輕，但造型卻偏向成熟，有網民認為略嫌老氣，與炎明熹的青春感略有差距！
「翻版炎明熹」自爆多重身份＋挑戰極限
Alaala在社交網上不單止靠樣貌吸睛，更在簡介中自稱是「閒不住一天的人」，同時身兼三份工作，還是重度旅遊及運動愛好者。她透露下半年會有一連串大計，包括7月參加港姐、9月學開飛機，11月更計劃挑戰南極，生活相當精彩。她更大方寫明：「奢望有同樣有趣的靈魂不care我垃圾的剪輯和拍攝+關注我。」這番自信宣言即時引起網民熱議，紛紛留言：「夠晒癲！」不過亦有人質疑她是否「吹水」。
25歲富貴佳麗Loreli生活極富貴
除了Alaala，現年25歲的佳麗Loreli今日現身港姐面試亦引起關注，當被問到來自哪裡時，她相當重口音回應：「喺嗰邊嚟！」Loreli經常在社交網曬出環遊世界的照片，手上名牌包包成為眾人目光焦點，生活盡顯富貴，而這種豪氣形象亦令不少人關注她的背景。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@Alaaala、小紅書@水母蛋糕資料或影片來源：原文刊於新假期