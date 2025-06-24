香港小姐2025｜25歲「翻版炎明熹」內地背景起底 自爆學揸飛機 生活照曝光

今年港姐面試一如既往吸引大量內地佳麗參加，當中一位社交網署名「Alaala」的參賽者因為樣貌激似人氣歌手炎明熹而成為焦點。雖然她年紀較輕，但造型卻偏向成熟，有網民認為略嫌老氣，與炎明熹的青春感略有差距！