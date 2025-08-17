港姐2025｜張寶兒隔空監場派劉佩玥𥄫實袁偉豪！14號佳麗畏高嚇到腳軟爆喊？
港姐何詠多挑戰觀景橋 畏高嚇到腳軟險爆喊
在昨晚（16日）播出的外景節目《港姐最美任務在檳城》中，14位候選佳麗需登上著名景點升旗山，並挑戰行走有一定高度的觀景橋。當大部分佳麗都表現興奮時，7號施宇琪、12號庄靜璟及14號何詠多卻因畏高而嚇得咿嘩大叫。當中以14號何詠多的情況最為嚴重，她數度嚇到無法前行，更一度腳軟無力，看似快要哭出來，情況相當誇張！幸好，身旁的13號佳麗袁文靜見狀即時伸出援手，全程緊緊拖著何詠多的手，更不斷搞怪安慰對方，盡顯佳麗之間的友愛之情，場面溫馨。
甘詠寧為選美激減10公斤 泳裝環節自信晒纖腰
除了驚險任務，節目中亦有佳麗們穿上泳裝大晒美好身段的環節。一眾佳麗除了展現體態美，更分享了自己最滿意的身體部位。其中，2號佳麗甘詠寧在談及自己的纖腰時，意外透露了背後的小故事，原來她為了以最佳狀態參賽，曾下定決心激減10公斤，其毅力令人佩服，成功減磅後展現的纖腰亦十分吸睛！另外，7號佳麗施宇琪在執行採購任務時，展現出超流利的普通話，其語言能力亦讓觀眾眼前一亮，展現了美貌與智慧並重的一面。
劉佩玥重穿10年前戲服 弗爆身材引熱議
擔任訓練官的劉佩玥（Moon）及袁偉豪（Ben）亦在節目中大放笑彈，二人更特別穿上10年前經典劇集《城寨英雄》的戲服，與佳麗們一同參觀歷史博物館。劉佩玥穿上當年的戲服後，身材依然弗爆，完全沒有走樣，讓她本人也興奮大叫：「十年前嘅裙仲著到呀！」勾起不少觀眾的集體回憶。這個驚喜環節不但展示了劉佩玥保養得宜的成果，也讓一眾佳麗感受到前輩的敬業與親和力，為緊張的拍攝行程帶來輕鬆一刻。
張寶兒隔空下旨 劉佩玥奉命𥄫實袁偉豪
今次檳城外景拍攝，袁偉豪的太太張寶兒雖然未有同行，但原來早已隔空作出「部署」。據悉，張寶兒私下叮囑好姊妹劉佩玥，要幫忙「𥄫實阿 Ben」，似乎擔心老公在云云美女佳麗當中會心散。這個有趣的幕後插曲，盡顯張寶兒與袁偉豪的甜蜜夫妻關係，以及她與劉佩玥之間的好感情。到底袁偉豪有甚麼舉動讓太太如此「不放心」？這番搞笑的囑咐為節目增添了極大的追看性，引發網民熱烈討論，想必會成為節目的一大看點。