港姐2025｜張寶兒隔空監場派劉佩玥𥄫實袁偉豪！14號佳麗畏高嚇到腳軟爆喊？

《2025香港小姐競選》日前拉大隊遠赴馬來西亞檳城拍攝外景特輯，由視帝袁偉豪及師姐劉佩玥擔任訓練官，豈料袁偉豪太太張寶兒竟隔空下旨，搞笑地派劉佩玥「𥄫實老公」，令拍攝增添不少趣味！與此同時，一眾佳麗在挑戰任務時狀況頻生，14號佳麗何詠多在行走觀景橋時更驚爆嚴重畏高，嚇至一度腳軟兼險些爆喊，場面極度緊張，究竟現場發生了甚麼事？