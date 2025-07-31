香港小姐2025｜鄉音最重佳麗庄靜璟才藝超識揀 「小李亞男」廣東話Rap連環鬧笑話

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《2025香港小姐競選》早前已經公布14位入圍佳麗，而一眾佳麗亦積極為決賽備戰，希望可以登上冠軍寶座。TVB亦特設前奏節目《2025港姐特訓班》，並邀請冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷4位師姐考驗各位佳麗。今周將登場嘅係8號至14號佳麗，大家將會繼續施展渾身解數上陣！

香港小姐2025｜鄉音最重佳麗庄靜璟才藝最安全

12號庄靜璟（Vivian）首輪面試時係話題佳麗之一，皆因Vivian兩輪面試都以極搶fo服裝上陣，認真贏盡風頭！雖然庄靜璟嘅高挑及超豐滿身材夠曬出眾，但係佢就被指係鄉音最重佳麗。今次於《2025港姐特訓班》登場時，佢就選擇以catwalk作為表演，揚長避短上陣未知能否得到幾位師姐好評呢？

香港小姐2025 鄉音 12號庄靜璟首輪面試時係話題選手之一，不過同時亦被網民評為鄉音最重佳麗。（圖片來源：TVB）
12號庄靜璟首輪面試時係話題選手之一，不過同時亦被網民評為鄉音最重佳麗。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 鄉音 身材高挑嘅庄靜璟今次就選擇以catwalk作為表演。（圖片來源：TVB）
身材高挑嘅庄靜璟今次就選擇以catwalk作為表演。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 鄉音 （圖片來源：ig@misshkpageant）
（圖片來源：ig@misshkpageant）
香港小姐2025 鄉音 庄靜璟於兩輪面試都以極搶fo服裝上陣，認真贏盡風頭！（圖片來源：TVB）
庄靜璟於兩輪面試都以極搶fo服裝上陣，認真贏盡風頭！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 鄉音 庄靜璟連續兩周登上「2025香港小姐網絡最強人氣排名」，不過對比上周嘅第2名，本周佢就下跌1位。（圖片來源：ig@misshkpageant）
庄靜璟連續兩周登上「2025香港小姐網絡最強人氣排名」，不過對比上周嘅第2名，本周佢就下跌1位。（圖片來源：ig@misshkpageant）

香港小姐2025｜「小李亞男」袁文靜咬字意外惹笑話

至於13號袁文靜不但樣子、身高、背景酷似師姐李亞男，二人出生地更同為上 海，故有「小李亞男」之稱！本身完全唔識廣東話嘅袁文靜，現正值努力苦練中，但心態積極正面的她，仍選擇挑戰自己表演「廣東話 Rap」， 相當有勇氣！雖然袁文靜出來效果發音未夠純正，又屢次讀錯「街市」及「雞屎」，但仍獲陳法蓉力讚聲線夠中氣！

香港小姐2025 鄉音 13號袁文靜本身完全唔識廣東話，不過佢今次就會在節目中挑戰「廣東話 Rap」！（圖片來源：TVB）
13號袁文靜本身完全唔識廣東話，不過佢今次就會在節目中挑戰「廣東話 Rap」！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 鄉音 不過袁文靜嘅咬字就未夠純正，更屢次讀錯「街市」同「雞屎」，搞到麥美恩都聽到投降！（圖片來源：TVB）
不過袁文靜嘅咬字就未夠純正，更屢次讀錯「街市」同「雞屎」，搞到麥美恩都聽到投降！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 鄉音 袁文靜更被封為「小李亞男」！（圖片來源：ig@misshkpageant）
袁文靜更被封為「小李亞男」！（圖片來源：ig@misshkpageant）
香港小姐2025 鄉音 袁文靜上周於「2025香港小姐網絡最強人氣排名」中排名第3，不過本周就已經無緣上榜。（圖片來源：ig@misshkpageant）
袁文靜上周於「2025香港小姐網絡最強人氣排名」中排名第3，不過本周就已經無緣上榜。（圖片來源：ig@misshkpageant）

香港小姐2025｜10號文雅儀講錯嘢得罪謝寧

11號梁倩萱與14號何詠多同樣挑戰演戲，前者「緊張版Man姐」上身演繹 《新聞女王》場口，後者挑戰《他來自江湖》經典場面，雖然演繹生硬又忍不到笑，但仍獲陳法蓉盛讚可愛！至於有「三太 2.0」之稱的10號文雅儀，則表演「口才」，席間因為唔小心說錯一句話，被笑言得罪師姐謝寧！

香港小姐2025 鄉音 有「三太 2.0」之稱的10號文雅儀以「口才」作為才藝表演，不過就因為唔小心說錯一句話，被笑言得罪師姐謝寧！（圖片來源：TVB）
有「三太 2.0」之稱的10號文雅儀以「口才」作為才藝表演，不過就因為唔小心說錯一句話，被笑言得罪師姐謝寧！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 鄉音 11號梁倩萱將會在節目上挑戰演戲，更會「緊張版Man姐」上身演繹 《新聞女王》經典場口。（圖片來源：TVB）
11號梁倩萱將會在節目上挑戰演戲，更會「緊張版Man姐」上身演繹 《新聞女王》經典場口。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 鄉音 14號何詠多同樣挑戰演戲，更會與鄧智堅重現《他來自江湖》嘅經典場面！（圖片來源：TVB）
14號何詠多同樣挑戰演戲，更會與鄧智堅重現《他來自江湖》嘅經典場面！（圖片來源：TVB）
編號 姓名 英文名 年齡 MBTI MBTI性格說明
1 李尹嫣 Victoria 21歲 ESFP 外向、熱情、即興，熱愛表演與社交
2 甘詠寧 Phoebe 26歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
3 蔡華英 Emily 23歲 INTP 邏輯、獨立、好奇，喜愛分析與創新
4 莫凡 Molly 25歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
5 曾閱瑤 Elysia 21歲 ISTJ 實際、負責、細心，重視秩序與傳統
6 朱文慧 Teresa 23歲 ISFJ 溫和、忠誠、細膩，重視他人需求
7 施宇琪 Angela 26歲 ENTJ 果斷、領導力強、目標導向，擅長規劃
8 岳凡荻 Fandi 23歲 INFJ 理想主義、洞察力強，關心他人與意義
9 陳詠詩 Stacey 26歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
10 文雅儀 Tamson 26歲 INFJ 理想主義、洞察力強，關心他人與意義
11 梁倩萱 Barbie 27歲 ESFJ 友善、熱心、重視和諧與人際關係
12 庄靜璟 Vivian 26歲 INFP 內向、理想主義，重視價值觀與創意
13 袁文靜 Jane 27歲 ENFP 熱情、創意、好奇，擅長激發他人
14 何詠多 Alison 20歲 ISTJ 實際、負責、細心，重視秩序與傳統

香港小姐2025｜10號文雅儀Tamson背景IG起底！英國卡迪夫大學畢業 為學太極專程返港
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@misshkpageant資料或影片來源：原文刊於新假期

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