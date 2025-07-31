香港小姐2025｜鄉音最重佳麗庄靜璟才藝超識揀 「小李亞男」廣東話Rap連環鬧笑話
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《2025香港小姐競選》早前已經公布14位入圍佳麗，而一眾佳麗亦積極為決賽備戰，希望可以登上冠軍寶座。TVB亦特設前奏節目《2025港姐特訓班》，並邀請冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷4位師姐考驗各位佳麗。今周將登場嘅係8號至14號佳麗，大家將會繼續施展渾身解數上陣！
香港小姐2025｜鄉音最重佳麗庄靜璟才藝最安全
12號庄靜璟（Vivian）首輪面試時係話題佳麗之一，皆因Vivian兩輪面試都以極搶fo服裝上陣，認真贏盡風頭！雖然庄靜璟嘅高挑及超豐滿身材夠曬出眾，但係佢就被指係鄉音最重佳麗。今次於《2025港姐特訓班》登場時，佢就選擇以catwalk作為表演，揚長避短上陣未知能否得到幾位師姐好評呢？
香港小姐2025｜「小李亞男」袁文靜咬字意外惹笑話
至於13號袁文靜不但樣子、身高、背景酷似師姐李亞男，二人出生地更同為上 海，故有「小李亞男」之稱！本身完全唔識廣東話嘅袁文靜，現正值努力苦練中，但心態積極正面的她，仍選擇挑戰自己表演「廣東話 Rap」， 相當有勇氣！雖然袁文靜出來效果發音未夠純正，又屢次讀錯「街市」及「雞屎」，但仍獲陳法蓉力讚聲線夠中氣！
香港小姐2025｜10號文雅儀講錯嘢得罪謝寧
11號梁倩萱與14號何詠多同樣挑戰演戲，前者「緊張版Man姐」上身演繹 《新聞女王》場口，後者挑戰《他來自江湖》經典場面，雖然演繹生硬又忍不到笑，但仍獲陳法蓉盛讚可愛！至於有「三太 2.0」之稱的10號文雅儀，則表演「口才」，席間因為唔小心說錯一句話，被笑言得罪師姐謝寧！
|編號
|姓名
|英文名
|年齡
|MBTI
|MBTI性格說明
|1
|李尹嫣
|Victoria
|21歲
|ESFP
|外向、熱情、即興，熱愛表演與社交
|2
|甘詠寧
|Phoebe
|26歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|3
|蔡華英
|Emily
|23歲
|INTP
|邏輯、獨立、好奇，喜愛分析與創新
|4
|莫凡
|Molly
|25歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|5
|曾閱瑤
|Elysia
|21歲
|ISTJ
|實際、負責、細心，重視秩序與傳統
|6
|朱文慧
|Teresa
|23歲
|ISFJ
|溫和、忠誠、細膩，重視他人需求
|7
|施宇琪
|Angela
|26歲
|ENTJ
|果斷、領導力強、目標導向，擅長規劃
|8
|岳凡荻
|Fandi
|23歲
|INFJ
|理想主義、洞察力強，關心他人與意義
|9
|陳詠詩
|Stacey
|26歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|10
|文雅儀
|Tamson
|26歲
|INFJ
|理想主義、洞察力強，關心他人與意義
|11
|梁倩萱
|Barbie
|27歲
|ESFJ
|友善、熱心、重視和諧與人際關係
|12
|庄靜璟
|Vivian
|26歲
|INFP
|內向、理想主義，重視價值觀與創意
|13
|袁文靜
|Jane
|27歲
|ENFP
|熱情、創意、好奇，擅長激發他人
|14
|何詠多
|Alison
|20歲
|ISTJ
|實際、負責、細心，重視秩序與傳統
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@misshkpageant資料或影片來源：原文刊於新假期