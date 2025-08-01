港姐大熱陳詠詩｜突被陳法蓉寸160cm身高蝕底！憑一句高EQ反擊震驚全場？

今晚（8月1日）播出的《2025 港姐特訓班》火花四濺！大熱佳麗9號陳詠詩竟被師姐陳法蓉當面尖銳提問身高僅160cm會否蝕底，氣氛一度緊張！陳詠詩不但腳踩4吋高踭鞋大跳啦啦隊舞，表現從容淡定，面對尖銳提問更以一句話高EQ化解，贏盡掌聲。究竟她如何回應？同場更有「岳飛後人」岳凡荻演戲爆肚嚇窒鄧智堅，場面極之精彩！