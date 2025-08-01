港姐大熱陳詠詩｜突被陳法蓉寸160cm身高蝕底！憑一句高EQ反擊震驚全場？
陳詠詩踩4吋高踭鞋跳舞 獲讚全場最淡定
在今晚播出的節目中，被視為大熱的9號陳詠詩選擇表演啦啦隊舞，盡顯功架。現為遙距課程博士生的她，原來13歲時曾入選藝術體操代表隊，難怪身手如此靈活。雖然她腳踏一對4吋高踭鞋，但完全無礙發揮，節奏感與平衡力俱佳，全程更掛上甜美笑容，成功贏得全場掌聲。然而，表演過後，師姐陳法蓉卻單刀直入，尖銳提問其160cm身高會否在選美中感到蝕底。面對這條辛辣問題，陳詠詩竟能以簡單一招得體回應，其淡定大方的表現令一眾師姐刮目相看，大讚她是眾佳麗中最淡定的一位，其高EQ回應絕對是今集焦點！
岳飛後人岳凡荻爆肚嚇窒鄧智堅 謝寧激讚有天份
另一位焦點佳麗，絕對是自稱「岳飛後人」的8號岳凡荻。雖然她學習廣東話僅一個月，但發音咬字已有板有眼，師姐謝寧聽罷即大讚：「咁你再一個月後應該ok架喇！」對其語言天份表示肯定。在演技大考驗環節，岳凡荻與戲劇導師鄧智堅對戲《溏心風暴》經典場面，不但毫不怯場，面對鄧智堅突然伸出手指的即興演出，她更霸氣爆肚回應：「咩？！指我做咩呀？！」，成功引爆全場笑彈，連鄧智堅都大讚她「眼神好定」，潛力不容忽視。
小李亞男袁文靜挑戰廣東話Rap 雞屎街市分不清
有「小李亞男」之稱的13號袁文靜，因樣貌、身高及同為上海出生的背景都與師姐李亞男極為相似而得名。本身完全不懂廣東話的她，在才藝表演中竟選擇挑戰自己，表演廣東話Rap，勇氣可嘉！雖然表演期間因發音不準，屢次將「街市」讀成「雞屎」，引得師姐麥美恩笑到彎腰，場面搞笑。不過，其積極心態及洪亮聲線依然獲得陳法蓉力讚有中氣，相信只要勤加練習，絕對有機會成為黑馬。
文雅儀一句話得罪謝寧？ 網民期待今晚開估
今集節目可謂充滿驚喜，除了以上佳麗的精彩表現，有「三太2.0」之稱的10號文雅儀在表演口才時，更被指不小心說錯一句話，疑似得罪師姐謝寧，令場面一度尷尬！節目預告中並未揭曉文雅儀到底說了甚麼，吊足觀眾胃口，引來大批網民留言表示極度好奇，紛紛表示要準時收看節目「食花生」，期待今晚謎底揭曉！到底一句怎樣的話會引來如此大的反應，絕對是今晚不容錯過的看點。