香港小姐2025｜泳裝造型搶先睇！大熱陳詠詩騷最強「馬甲線」 施宇琪狂減14KG再放話

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《2025香港小姐競選》14位候選佳麗今日（4日）殺到馬來西亞檳城拍攝泳裝外景，雖然天公不作美全程下雨，但無損佳麗們爭妍鬥麗的決心！全場焦點無疑落在兩大熱門9號陳詠詩與7號施宇琪身上，前者大曬由體操選手練成的超屈機馬甲線，後者則自爆已激減14公斤但仍未滿意，火藥味極濃！

香港小姐2025｜大熱陳詠詩騷馬甲線超搶焦

一眾佳麗今日冒雨於檳城峇都丁宜海灘進行泳裝拍攝，分別換上粉藍及橙色的一件頭或兩件頭泳衣，大騷美好身段。當中，被視為大熱門的前體操選手9號陳詠詩（Stacey）狀態大勇，其結實腹部上清晰可見的馬甲線，在眾佳麗中極度搶鏡，完美身形比例謀殺不少菲林！陳詠詩受訪時自信滿滿，坦言為外景拍攝做足準備功夫：「出發前我已經開始食清淡啲，同埋有做運動。」同場亦有不少亮點，13號袁文靜（Jane）憑著逆天長腿與無敵纖腰成功搶fo，而1號李尹嫣（Victoria）則以一身白滑肌膚散發青春氣息，同樣吸睛。

香港小姐2025 陳詠詩 被視為大熱嘅9號陳詠詩（Stacey）狀態大勇，其結實腹部上清晰可見的馬甲線，在眾佳麗中極度搶鏡！（圖片來源：TVB）
被視為大熱嘅9號陳詠詩（Stacey）狀態大勇，其結實腹部上清晰可見的馬甲線，在眾佳麗中極度搶鏡！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 13號袁文靜（Jane）憑著逆天長腿與無敵纖腰成功搶fo！（圖片來源：TVB）
13號袁文靜（Jane）憑著逆天長腿與無敵纖腰成功搶fo！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 1號李尹嫣以一身白滑肌膚散發青春氣息，搶鏡程度完全唔輸其他佳麗！（圖片來源：TVB）
1號李尹嫣以一身白滑肌膚散發青春氣息，搶鏡程度完全唔輸其他佳麗！（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜施宇琪為參選激減14kg再放話

另一大熱門7號施宇琪（Angela）亦不甘示弱，早前為參選已激減超過14公斤的她，今日所見身形已相當標準。不過，她對自己要求極高，受訪時更語出驚人，目標要再減磅！施宇琪坦言：「我依家體脂低過 20%，今日狀態係算好好，如果可以減多4kg就perfect。其實真人冇問題，但上鏡就not ok。」誓要以最完美姿態示人。而「岳飛後人」8號岳凡荻（Fandi）除了大方展示腹肌線條，更搞笑踢爆一眾佳麗私下的減肥趣事，原來她們有個共同口頭禪：「我哋日日都話『今日唔食喇』，但到真係食嘢時，大家又好似冇講過咁。」一秒揭露佳麗們私下可愛又貼地的一面。

香港小姐2025 陳詠詩 同為大熱嘅7號施宇琪（Angela）為參選港姐激減超過14kg，今日見記者時施宇琪更表示減多4kg就最理想！（圖片來源：TVB）
同為大熱嘅7號施宇琪（Angela）為參選港姐激減超過14kg，今日見記者時施宇琪更表示減多4kg就最理想！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 「岳飛後人」8號岳凡荻（Fandi）除咗大方展示腹肌線條之外，更大爆一眾佳麗私底下嘅keep fit趣事。（圖片來源：TVB）
「岳飛後人」8號岳凡荻（Fandi）除咗大方展示腹肌線條之外，更大爆一眾佳麗私底下嘅keep fit趣事。（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜朱文慧曾閱遙騷黝黑肌肉勁搶鏡

除了大熱門鬥得激烈，其他佳麗亦各有特色！當中6號朱文慧（Teresa）與5號曾閱遙（Elysia）同樣擁有健康黝黑的肌膚，而朱文慧一身結實肌肉線條，更散發出陣陣健美小姐的風采，令人眼前一亮。

香港小姐2025 陳詠詩 6號朱文慧（Teresa）以一身健康黝黑的肌膚示人，在一眾佳麗中同樣搶鏡！（圖片來源：TVB）
6號朱文慧（Teresa）以一身健康黝黑的肌膚示人，在一眾佳麗中同樣搶鏡！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 5號曾閱遙（Elysia）同樣擁黝黑肌膚！（圖片來源：TVB）
5號曾閱遙（Elysia）同樣擁黝黑肌膚！（圖片來源：TVB）

香港小姐2025｜「 大長今童星」蔡華英1舉動獲讚超窩心

雖然佳麗之間競爭激烈，但無損姊妹情。6號朱文慧就大讚「大長金童星」3號蔡華英（Emily）非常窩心，原來蔡華英拍完泳衣照後，特意回來提醒她如何走位才能面向更多日光，讓膚色拍出來更好看，足證佳麗之間感情相當融洽，並非外界想像的勾心鬥角。

香港小姐2025 陳詠詩 「大長金童星」3號蔡華英（Emily）更獲讚十分窩心，皆因佢影完泳衣照後，特意回來提醒其他佳麗如何走位才能面向更多日光，令膚色影出嚟更好睇。（圖片來源：TVB）
「大長金童星」3號蔡華英（Emily）更獲讚十分窩心，皆因佢影完泳衣照後，特意回來提醒其他佳麗如何走位才能面向更多日光，令膚色影出嚟更好睇。（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 12號庄靜璟（Vivian）首輪面試時就因超出眾身材引起唔少網民關注，今日以泳裝造型現身嘅佢繼續吸引唔少目光！（圖片來源：TVB）
12號庄靜璟（Vivian）首輪面試時就因超出眾身材引起唔少網民關注，今日以泳裝造型現身嘅佢繼續吸引唔少目光！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 4號莫凡（Molly）身高係今屆佳麗中最高，身材高挑嘅佢以泳裝造型示人大騷完美身形！（圖片來源：TVB）
4號莫凡（Molly）身高係今屆佳麗中最高，身材高挑嘅佢以泳裝造型示人大騷完美身形！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 2號甘詠寧（Phoebe）雖然係一位註冊社工，但係熱愛戶外活動嘅佢身材就同樣fit到漏！（圖片來源：TVB）
2號甘詠寧（Phoebe）雖然係一位註冊社工，但係熱愛戶外活動嘅佢身材就同樣fit到漏！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 14號何詠多（Alison）年僅20歲，雖然年紀係今屆佳麗中最細嘅一位，但係身材就唔輸各位姐姐！（圖片來源：TVB）
14號何詠多（Alison）年僅20歲，雖然年紀係今屆佳麗中最細嘅一位，但係身材就唔輸各位姐姐！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 11號梁倩萱（Barbie）以藍色泳裝上陣，白皙肌膚加分唔少！（圖片來源：TVB）
11號梁倩萱（Barbie）以藍色泳裝上陣，白皙肌膚加分唔少！（圖片來源：TVB）
香港小姐2025 陳詠詩 10號文雅儀（Tamson）以鏤空一件頭泳裝大騷纖腰！（圖片來源：TVB）
10號文雅儀（Tamson）以鏤空一件頭泳裝大騷纖腰！（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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