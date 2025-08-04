香港小姐2025｜泳裝造型搶先睇！大熱陳詠詩騷最強「馬甲線」 施宇琪狂減14KG再放話

《2025香港小姐競選》14位候選佳麗今日（4日）殺到馬來西亞檳城拍攝泳裝外景，雖然天公不作美全程下雨，但無損佳麗們爭妍鬥麗的決心！全場焦點無疑落在兩大熱門9號陳詠詩與7號施宇琪身上，前者大曬由體操選手練成的超屈機馬甲線，後者則自爆已激減14公斤但仍未滿意，火藥味極濃！