香港小姐2025｜泳裝造型搶先睇！大熱陳詠詩騷最強「馬甲線」 施宇琪狂減14KG再放話
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《2025香港小姐競選》14位候選佳麗今日（4日）殺到馬來西亞檳城拍攝泳裝外景，雖然天公不作美全程下雨，但無損佳麗們爭妍鬥麗的決心！全場焦點無疑落在兩大熱門9號陳詠詩與7號施宇琪身上，前者大曬由體操選手練成的超屈機馬甲線，後者則自爆已激減14公斤但仍未滿意，火藥味極濃！
香港小姐2025｜大熱陳詠詩騷馬甲線超搶焦
一眾佳麗今日冒雨於檳城峇都丁宜海灘進行泳裝拍攝，分別換上粉藍及橙色的一件頭或兩件頭泳衣，大騷美好身段。當中，被視為大熱門的前體操選手9號陳詠詩（Stacey）狀態大勇，其結實腹部上清晰可見的馬甲線，在眾佳麗中極度搶鏡，完美身形比例謀殺不少菲林！陳詠詩受訪時自信滿滿，坦言為外景拍攝做足準備功夫：「出發前我已經開始食清淡啲，同埋有做運動。」同場亦有不少亮點，13號袁文靜（Jane）憑著逆天長腿與無敵纖腰成功搶fo，而1號李尹嫣（Victoria）則以一身白滑肌膚散發青春氣息，同樣吸睛。
香港小姐2025｜施宇琪為參選激減14kg再放話
另一大熱門7號施宇琪（Angela）亦不甘示弱，早前為參選已激減超過14公斤的她，今日所見身形已相當標準。不過，她對自己要求極高，受訪時更語出驚人，目標要再減磅！施宇琪坦言：「我依家體脂低過 20%，今日狀態係算好好，如果可以減多4kg就perfect。其實真人冇問題，但上鏡就not ok。」誓要以最完美姿態示人。而「岳飛後人」8號岳凡荻（Fandi）除了大方展示腹肌線條，更搞笑踢爆一眾佳麗私下的減肥趣事，原來她們有個共同口頭禪：「我哋日日都話『今日唔食喇』，但到真係食嘢時，大家又好似冇講過咁。」一秒揭露佳麗們私下可愛又貼地的一面。
香港小姐2025｜朱文慧曾閱遙騷黝黑肌肉勁搶鏡
除了大熱門鬥得激烈，其他佳麗亦各有特色！當中6號朱文慧（Teresa）與5號曾閱遙（Elysia）同樣擁有健康黝黑的肌膚，而朱文慧一身結實肌肉線條，更散發出陣陣健美小姐的風采，令人眼前一亮。
香港小姐2025｜「 大長今童星」蔡華英1舉動獲讚超窩心
雖然佳麗之間競爭激烈，但無損姊妹情。6號朱文慧就大讚「大長金童星」3號蔡華英（Emily）非常窩心，原來蔡華英拍完泳衣照後，特意回來提醒她如何走位才能面向更多日光，讓膚色拍出來更好看，足證佳麗之間感情相當融洽，並非外界想像的勾心鬥角。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期