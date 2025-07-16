香港小姐2025｜14位終極入圍佳麗曝光 大熱陳詠詩跌watt現身 過半數選手「變髮」後顏值大插水
香港小姐2025｜1號 曾與羅敏莊同台李尹嫣 Victoria
李尹嫣（Victoria）現年21歲，剛於英國修讀完音樂回港。李尹嫣曾與羅敏莊同台，不過佢就否認羅敏莊係其提名人。今次「變髮」後登場更慘被網民指顏值大插水，未知係唔係妝容同髮型累事……
香港小姐2025｜2號 註冊社工甘詠寧Phoebe
甘詠寧（Phoebe）現年26歲，曾於倫敦大學學院修讀心理學，以及香港大學攻讀碩士，現時係一名註冊社工。甘詠寧「變髮」後外型相差唔大，屬中規中矩佳麗之一。
香港小姐2025｜3號 曾孖「大長今」跳舞蔡華英Emily
蔡華英（Emily）現年24歲，剛於英國修讀完舞蹈專業。蔡華英擅長芭蕾舞現代舞 ，她兩歲半時曾參演《大長今》，更同過大長今（李英愛）一齊跳舞！不過蔡華英今次「變髮」後現身就似乎大炒車，除咗薄紗服裝著到似肚腩現形外，就連條頸都被唔少網民指顯得超級長……
香港小姐2025｜4號 「翻版張㬢雯」莫凡 Molly
莫凡（Molly）現年25歲，碩士畢業於香港浸會大學，曾任職新聞編輯。獲唔少網民睇好嘅莫凡今日就以吊帶服裝現身，佢更被網民指係「變髮」後令人眼前一亮嘅佳麗！
香港小姐2025｜5號 「變髮」未現身曾閱遙Elysia
曾閱遙（Elysia）現年21歲，剛於英國修讀完法律課程。上次未有參與「變髮」環節嘅曾閱遙今日就醒神現身記招，以一頭卷髮示人嘅曾閱遙亦獲網民指有驚喜！
香港小姐2025｜6號 物理治療師朱文慧 Theresa
朱文慧（Theresa）現年23歲，去年畢業於英國伯明罕大學，現時係一名物理治療師。朱文慧今次「變髮」後登場就被指係驚喜佳麗之一，除咗大讚佢樣貌睇落更精神之外，就連服裝都獲讚非常適合佢！
香港小姐2025｜7號 大熱劍橋高材生施宇琪 Angela
施宇琪（Angela）現年26歲，曾於英國劍橋大學修讀經濟系，現時係一名股票交易員。在兩輪面試中都受唔少網民歡迎嘅施宇琪今次就以all back髮型登場，不過一直被力讚嘅靚樣今日顯得稍微失色……
香港小姐2025｜8號 「岳飛後人」岳凡荻 Fandi
岳凡荻（Fandi）現年23歲，畢業於倫敦大學學院，主修經濟學，現時係一名酒莊出口行業。岳凡荻於早前面試時因「岳飛後人」嘅身份備受關注，不過今次「變髮」後以盤髮造型示人嘅佢就被指顏值同樣插水，少咗面試時嘅甜美感覺之餘，睇落仲似乎老咗幾歲……
香港小姐2025｜9號 大熱「翻版劉佩玥」陳詠詩Stacey
陳詠詩（Stacey）現年26歲，今年5月於紐約哥倫比亞大學科技管理碩士畢業，並將於香港以兼讀遙距方式，於倫敦大學學院修讀教育博士，更係香港前藝術體操代表隊成員之一。陳詠詩由首輪面試時已被封為大熱選手，不過今日佢就被唔少網民指顏值大跌watt，與初面試時嘅仙氣靚樣相差甚遠！
香港小姐2025｜10號 方面混血兒文雅儀 Tamson
文雅儀（Tamson）現年26歲，曾於英國擔任骨科醫療代表。文雅儀今日就以卷髮造型登場，佢嘅妝容更被指係一眾佳麗中屬較出色之一，令佢成功洗走「變髮」時冇精神嘅感覺！
香港小姐2025｜11號 「翻版Yumi」梁倩淇家姐梁倩萱 Barbie
梁倩萱（Barbie）現年27歲，畢業於香港中文大學工商管理學系，現時係一名金融顧問。梁倩萱今日就被指大變樣出場，更狠批「變髮」後令佢睇落老咗10歲，與較早前嘅外貌差勁遠！
香港小姐2025｜12號 鄉音最重佳麗莊靜璟
莊靜璟（Vivian）現年26歲，畢業於中央戲劇學院，現實係一名加密貨幣嘅交易員。莊靜璟首輪面試時因高挑及超豐滿身材而備受關注，不過今次「變髮」後就似乎冇咩改變，但仍被網民指新造型令佢睇落更唔精神……
香港小姐2025｜13號 「翻版炎明熹」袁文靜 Jane
袁文靜（Jane）現年27歲，現時於香港科技大學擔任program manager。同樣未有參與「變髮」環節嘅袁文靜今日亦有現身記招，不過佢嘅造型就與初面試時差唔多，但仍獲網民留言稱讚可歸納為有驚喜佳麗之一。
香港小姐2025｜14號 混血兒何詠多 Alison
何詠多（Alison）現年20歲，現時於英國華威大學修讀生物醫學科學。作為混血兒嘅何詠多五官十分深邃，今次以熊造型示人嘅佢就獲大讚令人眼前一亮，更直指佢有望挑戰成為大熱佳麗！