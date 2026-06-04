港姐2026｜「三料冠軍」辣模劉爾穎獲關注 與東張男神關係曝光
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2026香港小姐競選前日進行首輪面試，一位26歲辣模即時成為焦點。她不但擁有三料工展小姐冠軍銜頭，更與TVB東張男神關係密切，火辣身材配合時裝設計學歷，令她未正式入圍已引起網民熱烈討論。
劉爾穎身高173cm亮相將軍澳電視城面試現場
前日一眾面試佳麗陸續抵達TVB將軍澳電視城，其中26歲的劉爾穎（Helen）以173cm高挑身形格外搶眼。她現職模特兒，畢業於理工大學時裝設計系，面試時自揭曾奪得「三料工展會小姐冠軍」殊榮，即包攬冠軍及另外兩個獎項，選美經驗相當豐富。劉爾穎風格多變，社交平台上不乏火辣性感工作照，其中粉紅色三點式泳裝照大晒豐滿上圍，運動內衣造型更激晒逆天長腿，令人印象深刻。
Helen自信回應三料冠軍背景成最大賣點
劉爾穎面試時表現自信，主動提及自己的選美經歷，展現出對競選的充分準備。她的IG帳號擁有超過9,270名粉絲，平日十分活躍於社交網絡，不時上載高質靚相與粉絲互動。從其社交平台可見，Helen的模特兒工作涵蓋多種風格，由清新甜美到性感火辣都能駕馭，加上時裝設計專業背景，令她在一眾佳麗中別具優勢。
劉爾穎與東張男神曾錦燊經常合作拍片
翻查劉爾穎社交網絡，發現她與有「東張男神」之稱的曾錦燊（Charles）關係相當友好，二人經常一齊拍片合作，互動頻繁。曾錦燊憑藉《東張西望》累積大量人氣，而劉爾穎作為活躍模特兒，兩人的合作自然引起外界好奇。今次Helen決定報名參選港姐，不知道這位東張男神有否在背後給予支持和鼓勵，二人的關係亦成為網民八卦焦點之一。
網民大讚Helen身材火辣夠晒港姐級數
消息曝光後，不少網民隨即湧入討論區留言。有網民大讚「呢個質素先係港姐級數，身高173又有學歷」、「三料工展小姐冠軍轉戰港姐，贏面好大」，亦有人留意到她與曾錦燊的關係，笑言「東張男神女神組合，幾時拍拖」、「識人好過識字，有人脈入TVB更加順利」。不過亦有網民持觀望態度，認為「選美同做藝人係兩回事，入到嚟先算」，對她能否在港姐競選中突圍而出仍有保留。
資料或影片來源：原文刊於新假期