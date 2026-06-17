港姐2026｜大熱吳倬希臨門棄戰 樂易玲親自解畫 華姐季軍獲補選內幕曝光

2026年《香港小姐競選》今日於電視城正式公布12位候選佳麗名單，惟原本被視為大熱人選的吳倬希突然退選，由曾奪多倫多華裔小姐季軍的陳梓穎緊急頂上。電視廣播有限公司助理總經理樂易玲親自解畫，揭露背後牽涉家庭安排撞期的無奈內情，而候補佳麗陳梓穎的入選過程更一度出現「失聯」風波。