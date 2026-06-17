港姐2026｜大熱吳倬希臨門棄戰 樂易玲親自解畫 華姐季軍獲補選內幕曝光
吳倬希昨晚才決定退出曾計劃五種語言自彈自唱
樂易玲透露，吳倬希的退選決定來得極為突然，前一晚她仍在髮型屋進行造型改造，直至昨晚與家人商量後才正式退出。樂易玲大讚吳倬希條件優質、外型甜美，更曾向製作方表示想以五種語言自彈自唱《別怪他》作為才藝表演環節。然而由於吳倬希正在修讀碩士學位課程，8月21日前有九堂必須出席，與港姐密集式訓練時間嚴重撞期，校方亦無法豁免其出席要求，最終只能忍痛放棄。
樂易玲表示歡迎吳倬希下屆再來參選
樂易玲在記者會上表示：「有啲位佢唔能夠同我哋一齊集訓，我哋都覺得如果唔可以一齊全部參加，對佢都唔好嘅，亦都對成個Team Spirit都唔好。」她強調已與吳倬希及其家人充分溝通，並以對方年紀尚輕為由，鼓勵她明年再戰：「不如下一年啦！我哋好welcome佢出年再嚟。」製作部助理總監姜偉亦補充，今屆港姐訓練期長達兩個月，期間行程極為密集，若有佳麗未能全程參與，對整體團隊士氣及資源分配都會造成影響。
陳梓穎曾因海外號碼問題一度與製作方失聯
候補上陣的陳梓穎，現年24歲，曾參選多倫多華裔小姐並奪得季軍，本身已具備選美經驗。姜偉解釋，製作方原本從報名者中選出16位佳麗，再從中篩選12位參賽，陳梓穎一直在16人大名單之內，並非臨時找來的「Plan B」。不過通知過程並不順利，姜偉透露：「佢有電話比我哋啦，有香港Number同埋有加拿大Number啦。但打極都無人聽喎！我哋都好擔心，搭緊飛機聽唔到咁點？」最終製作方嘗試撥打其加拿大號碼才成功聯絡上，幸好對方仍身處香港，即時確認參賽意願。
網民熱議港姐換人事件有人替吳倬希感到可惜
消息傳出後，不少網民在社交平台發表意見。有網民留言「咁靚女走咗真係好可惜」、「讀緊書都想參加，證明佢真係好想選」，對吳倬希因學業撞期而退選深感惋惜。亦有網民關注候補佳麗陳梓穎的表現，留言指「有多倫多華姐經驗應該唔差」、「遲兩日入營追得返嘅」，對其臨危受命持正面態度。另有網民質疑製作方為何不一開始就以16位佳麗作賽，認為「多幾個選擇觀眾都睇得開心啲」。