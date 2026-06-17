港姐2026｜大熱吳倬希離奇出局 被淘汰華姐絕地復活頂上 12強最終版名單曝光

《2026香港小姐競選》決賽12強名單昨日正式出爐，原本被視為大熱門的吳倬希竟然在最後關頭離奇出局，取而代之的是早期面試已遭淘汰、曾參選華裔小姐的陳梓穎絕地復活頂上空缺。這場「陣前易角」風波令整屆選美瞬間充滿戲劇性張力。