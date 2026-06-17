港姐2026｜大熱吳倬希離奇出局 被淘汰華姐絕地復活頂上 12強最終版名單曝光

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《2026香港小姐競選》決賽12強名單昨日正式出爐，原本被視為大熱門的吳倬希竟然在最後關頭離奇出局，取而代之的是早期面試已遭淘汰、曾參選華裔小姐的陳梓穎絕地復活頂上空缺。這場「陣前易角」風波令整屆選美瞬間充滿戲劇性張力。

吳倬希前一日仍信心滿滿練歌備戰今日卻消失名單

事件最令人錯愕之處，在於吳倬希被淘汰的時間點。據悉她在名單公佈前一日接受訪問時，還表示自己正積極苦練經典歌曲《別怪她》準備迎戰決賽，語氣充滿自信。然而僅僅一日之隔，大會於6月16日正式公佈12強名單時，吳倬希的名字已經消失無蹤。大會隨即安排12位入圍佳麗前往指定髮廊進行「變髮大改造」，今日（6月17日）12強佳麗首度合體亮相會見傳媒，現場已完全看不到吳倬希的身影。

大會未有正面回應換人原因陳梓穎曾自認差點運氣

對於這次臨陣換將的決定，大會至今未有正面交代具體原因。而頂替上位的陳梓穎，去年底曾參與「多倫多華裔小姐」競選，今屆港姐早期面試中原本已遭淘汰出局。陳梓穎日前在社交平台發長文，自認「差點運氣」，未料最終竟以遞補身份殺入12強。本屆12位候選佳麗分別為袁絲珩、李澤欣、李澄晴、譚雅文、魏欣、盧蔚晴、楊媛媛、鄧匡閔、周芳姿、陳梓穎、顏懿菲及湯家琳，年齡介於20至27歲。

本屆7位碩士佳麗創近年最高學歷紀錄

撇除換人風波，本屆港姐12強的整體學歷水平堪稱歷屆之最。12位佳麗中有多達7位擁有碩士學位，包括李澤欣、李澄晴、譚雅文、楊媛媛、周芳姿、顏懿菲及湯家琳，超過半數佳麗為碩士或以上程度。其中顏懿菲更是博士在讀生，主攻心理學研究，立志成為大學教授。職業背景方面同樣多元，涵蓋現職演員、ESG報告顧問、財富管理經理、高定品牌版師助理及法律系學生等，打破外界對選美佳麗的刻板印象。

網民質疑淘汰準則有人力撐陳梓穎實力不輸

消息一出，網民反應兩極。不少吳倬希的支持者在社交平台留言表示不滿，「練完歌第二日就被踢走，到底發生咗咩事？」、「大熱門無端端出局，大會欠公眾一個解釋」。但亦有網民對陳梓穎的回歸表示歡迎，「華姐出身都有番啲台型，唔一定輸蝕」、「選美本身就係充滿變數，絕地復活反而更有故事性」。更有網民將焦點放在本屆佳麗的高學歷上，笑言「今屆港姐個個碩士，選美定選學霸」。

香港小姐2026 吳倬希 吳倬希前一日仍信心滿滿練歌備戰（圖片來源：TVB）
吳倬希前一日仍信心滿滿練歌備戰（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 由第一次面試開始已經是大熱。（圖片來源：TVB）
由第一次面試開始已經是大熱。（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 今日卻消失名單！（圖片來源：TVB）
今日卻消失名單！（圖片來源：TVB）

12強最終版名單曝光：

香港小姐2026 吳倬希 袁絲珩 Bernice Yuen 26歲 大學畢業演員（圖片來源：TVB）
袁絲珩 Bernice Yuen 26歲 大學畢業演員（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 李澤欣 Scarlett Li 24歲 碩士畢業ESG報告顧問（圖片來源：TVB）
李澤欣 Scarlett Li 24歲 碩士畢業ESG報告顧問（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 李澄晴 Chorie Li 25歲 碩士學生（鋼琴老師）（圖片來源：TVB）
李澄晴 Chorie Li 25歲 碩士學生（鋼琴老師）（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 譚雅文 Tiffany Tan 25歲 碩士學生（國際關係研究生）（圖片來源：TVB）
譚雅文 Tiffany Tan 25歲 碩士學生（國際關係研究生）（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 魏欣 Etherine Wei 25歲 大學財富管理經理（圖片來源：TVB）
魏欣 Etherine Wei 25歲 大學財富管理經理（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 盧蔚晴 Jasmine Lo 20歲 大學學生（法律系）（圖片來源：TVB）
盧蔚晴 Jasmine Lo 20歲 大學學生（法律系）（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 楊媛媛 Vera Yang 26歲 碩士畢業產品經理（圖片來源：TVB）
楊媛媛 Vera Yang 26歲 碩士畢業產品經理（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 鄧匡閔 Ada Tang 24歲 大學畢業高定品牌版師助理（圖片來源：TVB）
鄧匡閔 Ada Tang 24歲 大學畢業高定品牌版師助理（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 周芳姿 Gracia Zhou 23歲 碩士學生（圖片來源：TVB）
周芳姿 Gracia Zhou 23歲 碩士學生（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 陳梓穎 Cecilia Chan 24歲 專上程度行政助理（圖片來源：TVB）
陳梓穎 Cecilia Chan 24歲 專上程度行政助理（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 顏懿菲 Agnes Yan 27歲 碩士（博士在讀）學生（心理學）（圖片來源：TVB）
顏懿菲 Agnes Yan 27歲 碩士（博士在讀）學生（心理學）（圖片來源：TVB）
香港小姐2026 吳倬希 湯家琳 Caris Tang 27歲 碩士學生（工商管理）（圖片來源：TVB）
湯家琳 Caris Tang 27歲 碩士學生（工商管理）（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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