港姐2026｜大熱吳倬希離奇出局 被淘汰華姐絕地復活頂上 12強最終版名單曝光
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《2026香港小姐競選》決賽12強名單昨日正式出爐，原本被視為大熱門的吳倬希竟然在最後關頭離奇出局，取而代之的是早期面試已遭淘汰、曾參選華裔小姐的陳梓穎絕地復活頂上空缺。這場「陣前易角」風波令整屆選美瞬間充滿戲劇性張力。
吳倬希前一日仍信心滿滿練歌備戰今日卻消失名單
事件最令人錯愕之處，在於吳倬希被淘汰的時間點。據悉她在名單公佈前一日接受訪問時，還表示自己正積極苦練經典歌曲《別怪她》準備迎戰決賽，語氣充滿自信。然而僅僅一日之隔，大會於6月16日正式公佈12強名單時，吳倬希的名字已經消失無蹤。大會隨即安排12位入圍佳麗前往指定髮廊進行「變髮大改造」，今日（6月17日）12強佳麗首度合體亮相會見傳媒，現場已完全看不到吳倬希的身影。
大會未有正面回應換人原因陳梓穎曾自認差點運氣
對於這次臨陣換將的決定，大會至今未有正面交代具體原因。而頂替上位的陳梓穎，去年底曾參與「多倫多華裔小姐」競選，今屆港姐早期面試中原本已遭淘汰出局。陳梓穎日前在社交平台發長文，自認「差點運氣」，未料最終竟以遞補身份殺入12強。本屆12位候選佳麗分別為袁絲珩、李澤欣、李澄晴、譚雅文、魏欣、盧蔚晴、楊媛媛、鄧匡閔、周芳姿、陳梓穎、顏懿菲及湯家琳，年齡介於20至27歲。
本屆7位碩士佳麗創近年最高學歷紀錄
撇除換人風波，本屆港姐12強的整體學歷水平堪稱歷屆之最。12位佳麗中有多達7位擁有碩士學位，包括李澤欣、李澄晴、譚雅文、楊媛媛、周芳姿、顏懿菲及湯家琳，超過半數佳麗為碩士或以上程度。其中顏懿菲更是博士在讀生，主攻心理學研究，立志成為大學教授。職業背景方面同樣多元，涵蓋現職演員、ESG報告顧問、財富管理經理、高定品牌版師助理及法律系學生等，打破外界對選美佳麗的刻板印象。
網民質疑淘汰準則有人力撐陳梓穎實力不輸
消息一出，網民反應兩極。不少吳倬希的支持者在社交平台留言表示不滿，「練完歌第二日就被踢走，到底發生咗咩事？」、「大熱門無端端出局，大會欠公眾一個解釋」。但亦有網民對陳梓穎的回歸表示歡迎，「華姐出身都有番啲台型，唔一定輸蝕」、「選美本身就係充滿變數，絕地復活反而更有故事性」。更有網民將焦點放在本屆佳麗的高學歷上，笑言「今屆港姐個個碩士，選美定選學霸」。
12強最終版名單曝光：
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期