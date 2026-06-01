2026港姐面試最搶鏡佳麗 23歲直播主率先棄選 原因令人意外！
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2026香港小姐競選昨日（10/6）於將軍澳電視廣播城舉行第二輪面試，40多位佳麗爭奇鬥艷，其中23歲文員廖紫珊（Xenia）以一身黑色吊帶大露背短裙驚艷全場，成為當日最搶鏡佳麗。然而就在面試結束後數小時，她卻在社交平台宣布退出競選，令外界大感錯愕。
廖紫珊黑色露背戰衣殺入面試場即成焦點
廖紫珊昨日手拖黑色行李箱現身電視廣播城，以一身純黑色吊帶連衣短裙性感亮相，面對傳媒鏡頭表現大方得體，頻頻展露甜美笑容。被問到面試心情時，她甜笑坦言：「好緊張啊！」當轉身步入會場一刻，其戰衣背部的交叉綁帶設計隨即曝光，大片白皙玉背配合完美線條，性感指數爆表。
面試後數小時 廖紫珊宣布棄選
就在外界以為廖紫珊將成為今屆港姐熱門之一，她卻於面試當晚在Instagram發文宣布退出。她寫道：「今日順利踏入香港小姐第二輪面試，一開始滿心期待，諗住好好體驗整個面試流程。但經過認真思考及綜合各項個人因素再三考量之後，決定放棄繼續往下走。」她又表示：「其實真係幾可惜，難得走到第二輪，亦珍惜今次寶貴嘅經歷同遇見嘅人。感恩認識到各位美美的女孩子，前路各有選擇，感恩呢段體驗。」字裏行間流露不捨，但未有透露退選的具體原因。
曾任17live直播主 IG擁近4,000粉絲
現年23歲的廖紫珊現職文員，但其實早於2023年已涉足網絡世界，曾擔任17live直播主，當時以「黑糖山梨_Shania」為綽號。她的Instagram帳號擁有接近4,000名粉絲，頁面上不乏大量精緻美照，經常被身邊朋友大讚「美得像AI」。
網民惋惜大露背佳麗退選
廖紫珊退選消息傳出後，隨即引發網民熱議。有網民留言表示「咁靚女退出好可惜」、「明明係今日最搶鏡嗰個」，但亦有人尊重其決定，指「每個人都有自己考量，祝福佢」。
資料或影片來源：原文刊於新假期