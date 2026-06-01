2026港姐面試最搶鏡佳麗 23歲直播主率先棄選 原因令人意外！

2026香港小姐競選昨日（10/6）於將軍澳電視廣播城舉行第二輪面試，40多位佳麗爭奇鬥艷，其中23歲文員廖紫珊（Xenia）以一身黑色吊帶大露背短裙驚艷全場，成為當日最搶鏡佳麗。然而就在面試結束後數小時，她卻在社交平台宣布退出競選，令外界大感錯愕。